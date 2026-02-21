Burj Al Babas, orașul fantomă cu sute de castele părăsite. De ce a fost abandonat

În nord-vestul Turciei, între Istanbul și Ankara, se află Burj Al Babas, un proiect imobiliar început în 2014, în valoare de 200 de milioane de dolari, situat în apropiere de Mudurnu. Complexul cuprinde sute de conace construite în stil de castel european, care au schimbat dealurile zonei, creând o imagine spectaculoasă, dar incompletă. Dezvoltatorul Sarot Group nu a reușit să strângă fondurile necesare pentru finalizarea proiectului, iar ansamblul a rămas neterminat și abandonat.

Situat lângă Marea Neagră, Burj Al Babas este compus din 587 de mini-castele neterminate și complet abandonate. Inițiativa a fost planificată ca un complex urban luxos, dar nu a fost finalizată, iar ansamblul se află într-o stare vizibilă de degradare. Dezvoltatorul Sarot Property Group a început să întâmpine dificultăți financiare în 2018, alimentate de criza economică. În acest context, sutele de vile construite în stil de castel, aflate în plin proces de ridicare, au fost abandonate, potrivit AFP.

Burj Al Babas a fost inițiat în 2014, cu „castelele” evaluate între 400.000 și 500.000 de dolari, destinate investitorilor înstăriți din zona Golfului. Deși proiectul a fost construit pentru a atrage atenția publicului și a investitorilor, Burj Al Babas rămâne astăzi un oraș-fantomă neterminat.

Proiectul a fost conceput pentru a include 732 de vile în stil castel, piscine, băi turcești, centre de sănătate și de înfrumusețare, un centru comercial și o moschee, potrivit site-ului său. Deși clienți din Qatar, Bahrain, Kuweit, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită au cumpărat aproximativ 350 din cele 587 de vile construite, aceasta nu a fost suficient pentru dezvoltator.

Președintele Sarot Group, Mehmet Emin Yerdelen, a declarat pentru Hurriyet că nu au reușit să obțină creanțe de aproximativ 7,5 milioane de dolari pentru vilele vândute țărilor din Golf și că au solicitat protecția împotriva falimentului, dar tribunalul a decis în favoarea falimentului. Complexul se află lângă orașul istoric Mudurnu, celebru pentru arhitectura bizantină și otomană de patrimoniu UNESCO.

Burj Al Babas a fost dezvoltat de Sarot Group pe un teren de 250 de acri (101 ha) lângă orașul istoric Mudurnu, inspirat de Château de Chenonceau din Valea Loarei și de turnul conic Galata din Istanbul. Proiectul trebuia să aibă castelele în formă de castel, dar și piscine, băi turcești, centre de sănătate și de înfrumusețare, un centru comercial și o moschee.

Proiectul a stârnit opinii împărțite între primarul local care l-a susținut și alții care considerau că mini-castelele europene contrastează cu estetica tradițională a zonei.

Proiectul Burj Al Babas a fost dezvoltat de frații Mezher și Mehmet Yerdelen împreună cu partenerul de afaceri Bulent Yilmaz, prin Sarot Group, pentru a atrage turiști înstăriți din țările Golfului. Compania a ales un nume arab, „Burj” însemnând „turn” sau „turret”, iar „Al Babas” face referire la un faimos spa din regiune, unde a fost planificat și un complex de agrement neoclasic cu influențe arhitecturale din US Capitol, St. Peter’s Basilica și St. Paul’s Cathedral.

Complexul urma să valorifice izvoarele termale locale, cunoscute pentru proprietățile lor și să includă un parc acvatic cu tobogane și canale de apă, piscine interioare, băi turcești, saune și camere de aburi. Apa termală urma să fie folosită și pentru încălzirea complexului, oferind o resursă durabilă pentru facilitățile de relaxare planificate.

Fiecare vilă urma să aibă interioare foarte luxoase, cu plafoane înalte, decorațiuni ornamentale, pardoseli din parchet, scări spiralate spre etaj și terase impresionante pe acoperiș. Piscinele interioare acoperite urmau să fie placate cu marmură, reflectând standardele ridicate prevăzute pentru locuințe.

Guvernul turc a introdus ulterior reglementări menite să protejeze integritatea istorică a orașelor, satelor și comunităților, dar acestea au intrat în vigoare după ce lucrările la Burj Al Babas începuseră, iar construcția a continuat nestingherită, cu un număr maxim de 8.000 de muncitori implicați în dezvoltare.

Unii cumpărători nu au reușit să achite costul vilelor, iar datoria Sarot Group a urcat la 27 de milioane de dolari, necesitând vânzarea rapidă a restului de mini-castele. Vilele au fost amenajate, iar compania susținea că proiectul era în „stadiul final” și că vilele erau „90% finalizate”, dar afacerile au rămas la fel.

În iunie 2018, Sarot Group a cerut un concordat pentru a plăti o parte din datorii și a evita falimentul, estimând că mai trebuiau vândute 100 de vile pentru atingerea obligațiilor. Construcția a fost reluată, dar a fost încetinită de vremea nefavorabilă și ulterior de pandemie, în timp ce casele abandonate au devenit o atracție pentru turiști.

În februarie 2020, regizorul Alexandre Humbert a realizat un scurtmetraj la Burj Al Babas, transformat într-un parc tematic numit „Sleeping Beauties”, iar în toamna aceluiași an aici a fost filmat videoclipul piesei „Lose Control” de Meduza. În februarie 2022, vilele erau încă expuse elementelor, acoperite de zăpadă, cu materiale de construcție abandonate și o linie electrică instabilă pe teren.

CEO-ul Sarot Group, Mezher Yerdelen, promisese finalizarea proiectului în 2021, dar aceasta nu a fost realizată. Ulterior, dezvoltarea a fost achiziționată de compania americană NOVA Group Holdings, care a confirmat intenția de a continua planul inițial și de a căuta clienți în țările Golfului, fără ca detaliile exacte privind viitorul proiectului să fie clarificate, potrivit loveproperty.com.