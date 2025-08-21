Social Fără telefon şi internet în penitenciare. Cum vor fi afectaţi locuitorii din vecinătate







Republica Moldova. Semnalul mobil și internetul vor fi blocate sau întrerupte controlat în perimetrul penitenciarelor.

Un proiect în acest sens a fost aprobat de Guvernul de la Chișinău miercuri, 20 august, la inițiativa Ministerului Justiției. Măsura prevede instalarea unor sisteme speciale pentru a împiedica deținuții să folosească ilegal telefoanele mobile sau alte dispozitive electronice.

Potrivit autorităților, decizia vine să combată comiterea unor infracțiuni grave în penitenciare. Cum ar fi: înșelăciunile prin telefon, intimidarea martorilor sau coordonarea unor rețele infracționale.

„Având în vedere că s-au constatat mai multe cazuri privind comunicarea ilegală în penitenciare, inclusiv de deținuți, care cu regret au dus la săvârșirea aunumitor infracțiuni. Pentru a combate acest fenomen, având în vedere că statul are obligația de a asigura interesul public și securitatea din penitenciare, venim cu acest proiect pentru a bruia telecomunicațiile din interiorul penitenciarelor”, a declarat ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru.

De asemenea, din proiect reiese că sistemele vor funcționa exclusiv în perimetrul unităților de detenție și vor opera pe benzi de frecvență radio la un nivel minim necesar. Astfel încât să nu afecteze comunicațiile din afara penitenciarelor. Ministerul Justiției subliniază că aceste echipamente nu vor colecta date despre utilizatori și nu vor interfera cu dispozitivele oficiale utilizate în cadrul închisorilor.

Autorii proiectului recunosc însă că implementarea sistemelor de blocare a comunicațiilor ar putea avea și efecte secundare asupra cetățenilor și afacerilor aflate în vecinătatea penitenciarelor. Restaurante, hoteluri, clinici sau alte companii care depind de rețelele mobile pentru a-și desfășura activitatea ar putea întâmpina dificultăţi. Ceea ce, în anumite situații, ar putea duce la plângeri sau cereri de despăgubire.

Pentru a evita astfel de probleme, Ministerul Justiției subliniază importanța realizării unor studii înaintea instalării echipamentelor. Precum și adoptarea unor măsuri tehnice menite să reducă interferențele în afara perimetrelor vizate legal. Instituția admite că proiectul ar putea genera oportunități pentru firmele specializate în tehnologie și securitate.

Costurile estimate pentru implementare se ridică la aproximativ 9.000 de dolari. Bani care ar permite achiziționarea a circa 20 de dispozitive pentru 17 penitenciare. Finanțarea ar urma să fie asigurată din bugetul Administrației Naționale a Penitenciarelor. Cu un posibil sprijin din partea partenerilor internaționali de dezvoltare.