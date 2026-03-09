Justitie

Fănel Bogos și complicii săi, obligați să stea în spatele gratiilor încă 30 de zile. Acuzații de corupție și trafic de influență

Comentează știrea
Fănel Bogos și complicii săi, obligați să stea în spatele gratiilor încă 30 de zile. Acuzații de corupție și trafic de influențăFanel Bogos. Sursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Curtea de Apel Iași a menținut măsura arestului preventiv pentru cei patru inculpați din dosarul „Bogos”, după ce Tribunalul Vaslui respinsese anterior cererile de înlocuire a arestului cu măsuri mai ușoare. Fănel Bogos, Mihail Aniței, Laura Iusein și Cristea Rareș vor rămâne astfel în spatele gratiilor pentru încă 30 de zile. În plus, fiecare a fost obligat să achite câte 500 de lei cheltuieli judiciare către stat, arată Vremea Nouă.

Decizia luată de Curtea de Apel în dosarul Bogos. Ce acuzații li

Deciziile instanțelor vin într-un caz complex de dare și luare de mită, dar și trafic de influență, care a vizat inclusiv biroul fostului premier al județului, Ilie Bolojan.

Procurorii DNA continuă ancheta pentru a clarifica toate aspectele acestui dosar, considerat unul dintre cele mai grave de corupție din județul Vaslui.

Proces

Sursa foto: Arhiva EVZ

Deciziile au fost contestate

Inculpații au contestat fiecare decizie, atât la Tribunalul Vaslui, cât și la Curtea de Apel Iași, însă toate contestațiile au fost respinse. Trei dintre ei, Mihail Aniței, Laura Iusein și Cristea Rareș, au încercat inițial să obțină înlocuirea măsurii, însă instanțele au menținut arestul preventiv.

Călin Georgescu, la Curtea de Apel București. Judecătorii decid soarta fostului candidat în dosarul de acțiuni contra ordinii constituționale
Călin Georgescu, la Curtea de Apel București. Judecătorii decid soarta fostului candidat în dosarul de acțiuni contra ordinii constituționale
Actorul din Harry Potter și-a schimbat viața complet. Cum a reușit să scape de dependența de alcool
Actorul din Harry Potter și-a schimbat viața complet. Cum a reușit să scape de dependența de alcool

Anchetatorii arată că Fănel Bogos ar fi plătit sume importante către complici pentru a influența deciziile unor instituții publice și pentru a elimina persoane incomode din poziții cheie. Mihail Aniței și Laura Iusein sunt acuzați că au facilitat accesul lui Bogos la magistrați și foști procurori, precum și la rețeaua de influență a fostului președinte PNL Vaslui, Mihai Barbu.

Detalii despre dosarul Bogos

Potrivit procurorilor, grupul ar fi încercat să obțină control asupra unor funcții publice importante, inclusiv asupra conducerii DSVSA Vaslui, pentru a favoriza afaceri private.

Dosarul evidențiază modul în care sume mari de bani erau folosite pentru a exercita influență asupra deciziilor instituțiilor publice, punând în lumină conexiunile dintre lumea politică și mediul de afaceri din județ.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:08 - China pregătește terenul diplomatic pentru noul summit Trump–Xi
12:58 - Călin Georgescu, la Curtea de Apel București. Judecătorii decid soarta fostului candidat în dosarul de acțiuni contra...
12:46 - Actorul din Harry Potter și-a schimbat viața complet. Cum a reușit să scape de dependența de alcool
12:41 - Nicușor Dan, discuție cu președintele Consiliului European. Situația din Orientul Mijlociu și securitatea țării, pe l...
12:29 - Giovanni Becali despre începuturile Dubaiului: Era plin de macarale ca să pună bazele turismului
12:21 - Transportatorii avertizează: prețurile mari la carburanți pot bloca aprovizionarea

HAI România!

E groasă cu Iranul. Hai LIVE cu Turcescu
E groasă cu Iranul. Hai LIVE cu Turcescu
Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Toată lumea va fi afectată la buzunar de războiul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran
Dincolo de bombe: ce nu spune nimeni despre conflictul din Iran

Proiecte speciale