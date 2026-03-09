Fănel Bogos și complicii săi, obligați să stea în spatele gratiilor încă 30 de zile. Acuzații de corupție și trafic de influență

Curtea de Apel Iași a menținut măsura arestului preventiv pentru cei patru inculpați din dosarul „Bogos”, după ce Tribunalul Vaslui respinsese anterior cererile de înlocuire a arestului cu măsuri mai ușoare. Fănel Bogos, Mihail Aniței, Laura Iusein și Cristea Rareș vor rămâne astfel în spatele gratiilor pentru încă 30 de zile. În plus, fiecare a fost obligat să achite câte 500 de lei cheltuieli judiciare către stat, arată Vremea Nouă.

Deciziile instanțelor vin într-un caz complex de dare și luare de mită, dar și trafic de influență, care a vizat inclusiv biroul fostului premier al județului, Ilie Bolojan.

Procurorii DNA continuă ancheta pentru a clarifica toate aspectele acestui dosar, considerat unul dintre cele mai grave de corupție din județul Vaslui.

Inculpații au contestat fiecare decizie, atât la Tribunalul Vaslui, cât și la Curtea de Apel Iași, însă toate contestațiile au fost respinse. Trei dintre ei, Mihail Aniței, Laura Iusein și Cristea Rareș, au încercat inițial să obțină înlocuirea măsurii, însă instanțele au menținut arestul preventiv.

Anchetatorii arată că Fănel Bogos ar fi plătit sume importante către complici pentru a influența deciziile unor instituții publice și pentru a elimina persoane incomode din poziții cheie. Mihail Aniței și Laura Iusein sunt acuzați că au facilitat accesul lui Bogos la magistrați și foști procurori, precum și la rețeaua de influență a fostului președinte PNL Vaslui, Mihai Barbu.

Potrivit procurorilor, grupul ar fi încercat să obțină control asupra unor funcții publice importante, inclusiv asupra conducerii DSVSA Vaslui, pentru a favoriza afaceri private.

Dosarul evidențiază modul în care sume mari de bani erau folosite pentru a exercita influență asupra deciziilor instituțiilor publice, punând în lumină conexiunile dintre lumea politică și mediul de afaceri din județ.