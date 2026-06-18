Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a atras atenția utilizatorilor de servicii de voce și internet mobil care intenționează să călătorească în afara țării să verifice cu atenție condițiile de utilizare a serviciilor de roaming înainte de plecare.

Avertismentul vizează în special persoanele care aleg destinații aflate în afara Spațiului Economic European (SEE), unde costurile pentru apeluri și internet mobil pot fi considerabil mai mari decât cele practicate în România.

„Utilizatorii de voce şi internet mobil care planifică vacanţe în străinătate trebuie să verifice condiţiile de utilizare a serviciilor de roaming, în special dacă destinaţia este în state din afara Spaţiului Economic European”, a transmis ANCOM.

Instituția a atras atenția și asupra roamingului involuntar, un fenomen care poate apărea în apropierea granițelor și care poate genera cheltuieli suplimentare nedorite.

Potrivit ANCOM, utilizatorii pot folosi minutele, mesajele și traficul de date incluse în abonamentele naționale atunci când călătoresc în statele membre ale Spațiului Economic European, în aceleași condiții ca în România.

Regula „Roam Like at Home” se aplică în toate statele Uniunii Europene, precum și în Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

Autoritatea a precizat că operatorii pot aplica suprataxe doar în situațiile în care sunt depășite limitele politicii de utilizare rezonabilă, însă aceste costuri sunt plafonate prin legislația europeană.

O schimbare importantă a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2026. De atunci, Republica Moldova și Ucraina au fost incluse în zona în care serviciile de roaming sunt utilizate în aceleași condiții ca în țara de origine.

În schimb, Marea Britanie, Monaco, Andorra și Elveția nu fac parte din această listă.

ANCOM a precizat că operatorii din România au obligația de a transmite informații privind tarifele de roaming atunci când utilizatorii se conectează la rețeaua unui furnizor de comunicații electronice dintr-un alt stat. De regulă, aceste informații sunt trimise prin SMS și includ tarifele aplicabile, precum și TVA-ul aferent.

Excepție fac situațiile în care utilizatorii au informat anterior operatorul că nu doresc să primească astfel de notificări.

Unul dintre cele mai frecvente riscuri apare în zonele aflate în apropierea frontierelor.

Potrivit ANCOM, telefonul mobil se poate conecta automat la rețeaua unui operator dintr-o țară vecină, chiar dacă utilizatorul se află pe teritoriul României.

În situația în care rețeaua aparține unui stat care nu face parte din Spațiul Economic European, pot apărea costuri suplimentare importante.

Pentru evitarea unor astfel de situații, autoritatea a recomandat selectarea manuală a rețelei din setările telefonului sau dezactivarea serviciului de roaming atunci când utilizatorii se află în România.

Instituția a precizat că roamingul involuntar nu elimină obligația de plată a serviciilor consumate, dacă utilizatorii au fost informați în mod corespunzător despre tarifele aplicabile.

ANCOM a avertizat că tarifele practicate în statele care nu fac parte din Spațiul Economic European nu sunt reglementate. Printre destinațiile pentru care pot exista costuri ridicate se numără Marea Britanie, Serbia, Turcia, Egipt, Emiratele Arabe Unite, Maroc și Israel.

Potrivit informațiilor prezentate de instituție, tarifele standard pot ajunge la 2,61 euro pe minut pentru apelurile efectuate și la 4,76 euro pentru un singur MB de internet mobil.

Autoritatea a explicat că mulți operatori utilizează tarife standard sub forma unor pachete care se activează automat la prima utilizare a serviciilor în roaming, dacă această posibilitate este prevăzută în contractele încheiate cu utilizatorii.

„Mulţi operatori folosesc tarife standard sub formă de pachete care se vor activa automat la prima utilizare a serviciilor în roaming, chiar dacă utilizatorii nu au solicitat explicit acest lucru, în măsura în care sunt prevăzute în contractele încheiate cu utilizatorii. De exemplu, pot exista pachete de 2 euro pentru 10 minute de apeluri sau de 18 euro pentru 4.000 MB de internet”, a precizat ANCOM.

Instituția a explicat că utilizarea unui singur minut de convorbire sau a unui singur MB de internet determină taxarea întregului pachet.

„În cazul tarifării la pachet, utilizarea unui singur minut de apel sau a unui singur MB atrage taxarea întregului preţ al pachetului. Restul resurselor pot fi utilizate ulterior până la epuizare, înainte de a fi taxat din nou”, se arată în comunicatul instituției.

ANCOM a recomandat activarea din timp a unor opțiuni speciale de roaming, care pot oferi costuri mai reduse decât tarifele standard.

Autoritatea a mai atras atenția că există furnizori care oferă abonamente sau cartele preplătite destinate exclusiv utilizării pe teritoriul României.

În aceste situații, serviciile de roaming nu sunt disponibile, iar utilizatorii trebuie să verifice înainte de plecare condițiile contractuale ale planului tarifar ales.

În cazul unor probleme legate de serviciile de roaming, ANCOM a recomandat ca sesizarea să fie adresată mai întâi operatorului de telefonie. Dacă situația nu este rezolvată, utilizatorii se pot adresa ulterior Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.