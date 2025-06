Social Capcanele roamingului în vacanță. Cum eviți facturile uriașe







În sezonul vacanțelor, reprezentanții Autorității Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) le recomandă utilizatorilor de telefonie să fie atenţi la costurile serviciilor roaming atunci când călătoresc în ţări situate în afara Spaţiului Economic European (SEE). În caz contrar, aceștia riscă să achite facturi uriașe către operatorul de telefonie.

Informații importante pentru cei care folosesc serviciile de roaming

Persoanele care călătoresc în afara României sunt sfătuite să verifice condiţiile de utilizare ale serviciilor de roaming, în special atunci când destinaţia se află în afara Spaţiului Economic European (SEE).

La nivelul Spaţiului Economic European, serviciile de roaming funcţionează în condiţii asemănătoare cu cele din ţară. Astfel, utilizatorii nu plătesc costuri suplimentare pentru apeluri, mesaje sau date mobile, atât timp cât se încadrează în limitele abonamentului sau ale opţiunii achiziţionate.

Ce se întâmplă în statele din afara UE

În schimb, în ţările situate în afara SEE, tarifele pentru roaming nu sunt reglementate şi pot fi mult mai ridicate.

Din acest motiv, este recomandat ca utilizatorii să se informeze cu atenţie asupra costurilor serviciilor de roaming internaţional înainte de a călători în state precum Marea Britanie, Republica Moldova, Serbia, Muntenegru, Turcia, Egipt, Emiratele Arabe Unite sau Maroc.

„În interiorul SEE, roamingul se desfăşoară în condiţii similare cu cele din ţară, datorită aplicării principiului roam like at home”, arată ANCOM.

Tarifele aplicate pentru roaming

În general, apelurile sunt tarifate la minut, însă pentru traficul de date unitatea minimă de tarifare variază în funcţie de operator şi destinaţie. În cazul destinaţiilor din afara SEE, unii operatori aplică tarife standard sub formă de pachete.

De exemplu, în Turcia, tarifele standard pentru pachete sunt de 7 euro pentru 30 de minute de apeluri efectuate sau primite, 2 euro pentru 20 de minute de apeluri sau SMS-uri în decurs de 24 de ore, precum şi 18 euro pentru 4000 MB de date utilizate sau 3 euro pentru 2 GB trafic de date în 24 de ore.

„Atenţie! În cazul acestui tip de tarifare, dacă utilizatorul efectuează sau primeşte chiar şi un singur minut de apel sau utilizează un singur MB de date dintr-un pachet, acesta va fi taxat cu întregul preţ al pachetului, dar poate utiliza ulterior şi restul resurselor, până la epuizare, înainte de a i se percepe un nou tarif”, susțin reprezentanții agenției.

Opțiuni suplimentare

În plus faţă de aceste tarife standard, operatorii pot pune la dispoziţie şi opţiuni tarifare suplimentare, care necesită activare separată şi oferă resurse sau tarife diferite, în funcţie de criterii precum ţara de destinaţie, tipul serviciului (abonament sau cartelă preplătită) sau oferta deţinută de utilizator.

Pentru a evita eventuale situații neplăcute, utilizatorii sunt încurajaţi să se asigure că planul tarifar pe care îl folosesc include serviciul de roaming şi să verifice exact în ce zone geografice este disponibil, având în vedere că nu toate abonamentele sau opţiunile comerciale oferă acces la servicii de roaming.

De asemenea, pentru cei care călătoresc doar într-o ţară membră a Spaţiului Economic European, este indicat să solicite, dacă furnizorul permite acest lucru, activarea exclusivă a roamingului pentru SEE. Astfel, se reduce riscul ca telefonul să se conecteze accidental la o reţea dintr-o ţară non-SEE aflată în apropierea graniţelor, ceea ce ar putea genera costuri suplimentare considerabile.

Alte capcane

Dacă utilizatorul nu intenționează să folosească serviciul de roaming, însă acesta este activ în contul său, este indicat să îl dezactiveze din setările telefonului. Astfel, se evită conectarea automată la rețelele din alte țări și apariția unor costuri suplimentare nedorite.

În plus, atunci când un abonat se conectează la rețeaua unui operator dintr-un alt stat, furnizorul din România este obligat să trimită un SMS informativ cu detalii despre tarifele de roaming aplicabile, inclusiv TVA-ul aferent. Singura excepție este în cazul în care utilizatorul a cerut anterior să nu mai primească aceste mesaje.

ANCOM subliniază că, în situația în care un utilizator întâmpină probleme sau are nemulțumiri legate de serviciul de roaming, acesta trebuie să contacteze mai întâi furnizorul de la care a achiziționat serviciul. Dacă situația nu este remediată, utilizatorul are posibilitatea de a depune o sesizare la Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații.