Justitie Facilități pentru persoanele implicate în procese: servicii juridice plătite în rate prin cardul Star BT







Din această lună, cabinetul de avocatură panghios.ro oferă clienților cu procese opțiunea de a plăti onorariile juridice în rate, utilizând cardurile de cumpărături Star BT. Această inițiativă vine ca răspuns la situațiile tot mai frecvente în care persoanele implicate în procese, evaluând raportul dintre valoarea cauzei și șansele de succes, au decis să se reprezinte singure în instanță.

Facilitarea plății în rate urmărește să sprijine accesul mai ușor la servicii juridice specializate. „Începând de luna aceasta oferim clienților posibilitatea de plată a onorariilor cu cardul de cumpărături Star BT”, se arată în comunicatul cabinetului de avocatură.

Decizia, adesea influențată de costurile imediate, poate crea obstacole suplimentare în desfășurarea procedurilor, complicând activitatea instanțelor și a autorităților implicate.

Deși astfel de situații au fost relativ rare, având în vedere preocupările recente legate de reforma fiscală, casa de avocatură a identificat necesitatea de a oferi clienților soluții noi și adaptate contextului actual.

Isabela Hagiu, avocat litigant, a subliniat că persoanele implicate în procese judiciare nu dispun, și nici nu ar trebui să aibă, cunoștințele juridice necesare pentru a înțelege și gestiona complexitatea termenilor tehnici și a procedurilor legale.

Ea a explicat că rolul avocatului este de a oferi „o apărare profesionistă și de a elabora o strategie solidă”. Totodată, prin implementarea sistemului de plată în rate, se elimină un impediment financiar care ar putea afecta accesul la o justiție corectă.

Începând de acum, achitarea onorariilor pentru serviciile juridice oferite devine mai accesibilă și mai flexibilă, grație unei colaborări cu Banca Transilvania.

Clienții pot opta pentru plata în rate utilizând cardurile de cumpărături Star BT, în următoarele condiții:

Plata în trei rate lunare egale, fără dobândă, atât pentru persoane fizice, cât și pentru persoane juridice;

Comisionul este suportat integral de noi, astfel încât costul pentru client rămâne neschimbat;

Trei puncte STAR bonus acordate la fiecare plată, direct pe cardul de cumpărături Star BT.

Această opțiune este valabilă pentru toate serviciile juridice, inclusiv consultanță, reprezentare în instanță sau alte servicii legale prestate de cabinet.

Pentru a beneficia de plata în rate, clienții trebuie să prezinte cardul Star BT la momentul efectuării plății, iar tranzacția va fi procesată conform regulilor programului STAR. Detalii suplimentare despre cardurile Star BT pot fi găsite pe site-ul oficial al Băncii Transilvania.

De asemenea, onorariile pentru consultanță pot fi plătite simplu și rapid online, prin secțiunea dedicată programărilor de pe site-ul cabinetului, folosind cardul bancar, se arată pe site-ul panghios.ro.