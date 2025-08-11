Social Programul Rabla 2025, în impas. Consecințele pentru piața auto și impactul asupra românilor







Programul Rabla 2025 se confruntă cu un blocaj major, iar Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) avertizează că acest haos decizional al autorităților riscă să afecteze grav economia, piața auto și obiectivele de mediu ale României. Într-un comunicat transmis luni, organizația a subliniat lipsa consultării reale a specialiștilor și pericolul ratării unor ținte asumate prin strategii europene.

APIA reclamă că, de la instalarea noului Guvern, nu a existat un dialog real între autorități și mediul de specialitate. După suspendarea inițială a programului Rabla, au urmat luni de neclarități și anunțuri contradictorii, fără măsuri concrete. Asociația susține că a fost exclusă din procesul de luare a deciziilor, deși reprezintă un partener tehnic constant al statului în ultimii ani.

Potrivit APIA, suspendarea programului a venit după o întârziere record în lansarea sesiunilor din 2025, generând confuzie în rândul persoanelor fizice și juridice. Măsura ar submina încrederea publicului în predictibilitatea politicilor guvernamentale și ar bloca un instrument esențial pentru reducerea poluării și stimularea înnoirii parcului auto.

Datele prezentate de APIA arată că, în 2024, statul a investit 288 de milioane de lei în programul Rabla Plus, încasând peste 664 de milioane de lei din TVA, ceea ce a generat un câștig net de 375 de milioane de lei. Prin Rabla Clasic, subvențiile de 300 de milioane de lei au adus înapoi aproximativ 355 de milioane de lei din TVA.

Fără aceste programe, veniturile bugetare ar scădea considerabil. În paralel, piața auto suferă: în primele șase luni din 2025, înmatriculările de autoturisme noi au scăzut cu 21,8%, iar segmentul electricelor a înregistrat un recul de 44,3%. În schimb, piața second-hand a crescut cu aproape 20%, majoritatea mașinilor având peste 10 ani vechime și standarde tehnice depășite, potrivit Agerpres.

APIA avertizează că blocajul programului Rabla 2025 îndepărtează România de obiectivele asumate prin PNRR, Green Deal și pachetul „Fit for 55”. Organizația propune implementarea unui sistem de taxare bazat pe principiul „poluatorul plătește” din 2026, corelat cu stimulente pentru achiziția de vehicule noi, mai puțin poluante.

Asociația estimează că o astfel de reformă fiscală ar putea aduce la buget aproximativ 17 miliarde de lei suplimentar, bani ce ar putea finanța infrastructura și tranziția către mobilitate sustenabilă. În lipsa unor măsuri clare și rapide, APIA consideră că România riscă nu doar pierderi financiare, ci și un regres major în politica de mediu și siguranță rutieră.