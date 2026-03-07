Exporturile de whisky din SUA în Canada au scăzut cu 70%

Exporturile de whisky din SUA în Canada au înregistrat o scădere de aproape 70% în urma tarifelor vamale impuse de administrația Trump Canadei. Producătorii avertizează că aceste tarife nu doar că reduc veniturile, ci riscă să pună în pericol locuri de muncă și stabilitatea lanțurilor de aprovizionare, informează Fox News.

De exemplu, exporturile de whisky american către Canada au suferit un declin dramatic, scăzând aproape cu 70% după introducerea tarifelor vamale de către administrația Trump. Înainte de conflict, Canada reprezenta o piață de aproximativ 250 de milioane de dolari pentru distileriile din Statele Unite.

Un an după ce provinciile canadiene au retras whisky-ul american de pe rafturi, ca urmare a disputelor comerciale generate de tarifele impuse de președintele Donald Trump, exporturile au fost reduse drastic, subminând una dintre cele mai semnificative piețe externe pentru industria băuturilor spirtoase americane.

Datele Consiliului pentru Băuturi Spirtoase Distilate din Statele Unite (DISCUS) arată că, în 2025, Canada a coborât de pe locul doi pe locul șase în topul destinațiilor pentru whisky-ul american, cu vânzări care au scăzut la 89 de milioane de dolari, în timp ce înainte de dispută acestea se situau în jurul valorii de 250 de milioane de dolari anual.

Exporturile de băuturi spirtoase americane către Canada au înregistrat o scădere dramatică în 2025, după ce, între martie 2024 și decembrie 2025, valorile au scăzut de la 203 milioane de dolari la doar 60 de milioane de dolari, înregistrând o pierdere de aproximativ 143 de milioane de dolari.

În ciuda eliminării unor tarife vamale, multe provincii canadiene continuă să interzică vânzarea alcoolului american în magazinele de retail. Această decizie a avut efecte directe asupra industriei, subliniază Chris Swonger, președintele și CEO-ul DISCUS, pentru Fox News Digital.

Scăderea exporturilor intervine într-un context în care administrația Trump continuă să folosească tarifele vamale ca instrument economic, menite să stimuleze producția internă și să reducă dezechilibrele comerciale. Deși industria recunoaște aceste eforturi, impactul asupra vizibilității produselor americane pe rafturile canadiene a fost considerabil.

„Este regretabil să raportăm că industria noastră a pierdut peste 70% din exporturile către Canada, deoarece multe provincii au ales să nu mai comercializeze băuturi spirtoase americane”, a mai adăugat Swonger.

În inima industriei americane de bourbon, statul Kentucky resimte cele mai puternice efecte ale tensiunilor comerciale internaționale. Bluegrass, așa cum este supranumit, produce aproximativ 95% din bourbonul mondial, susținând peste 23.000 de locuri de muncă și generând anual venituri de circa 9 miliarde de dolari, potrivit Asociației Distileriilor din Kentucky.

Pentru producătorii locali, impactul nu se limitează doar la taxe vamale sau la exporturi. Owen Martin, maestru distilator la Angel's Envy, explică că tensiunile comerciale afectează chiar și procesul intern de fabricație.

„Există tarife pentru produsele finite și pentru transportul internațional, dar efectele se resimt chiar și la nivelul materialelor pe care le folosim”, afirmă Martin.

El oferă ca exemplu butoaiele utilizate pentru învechirea bourbonului. Conform legii, bourbonul trebuie maturat în butoaie noi de stejar american, utilizabile o singură dată. Totuși, butoaiele de Porto, folosite pentru finisarea bourbonului Angel's Envy, pot fi refolosite de mai multe ori.

Disputa a creat o situație paradoxală între două țări cu tradiții solide în whisky. „Consumatorii americani apreciază whisky-ul canadian, iar canadienii iubesc bourbonul din Kentucky”, a mai adăugat Swonger, exprimându-și totodată speranța unei soluționări rapide a conflictului comercial.