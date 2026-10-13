Criză profundă în sectorul zootehnic din România. Exporturile de ovine rămân blocate, iar perspectivele de reluare a livrărilor peste hotare sunt tot mai îndepărtate. Deși reprezentanții autorităților estimau o deblocare rapidă, fermierii și medicii veterinari susțin că reluarea comerțului exterior ar putea avea loc abia în 2027 sau, în cel mai bun caz, în primăvara anului viitor, din cauza întârzierii campaniilor de vaccinare.

Tensiunile din sectorul creșterii animalelor se adâncesc pe fundalul lipsei dozelor de vaccin împotriva variolei ovine și caprine, precum și împotriva pestei micilor rumegătoare. Deși Comisia Europeană a promis 1,3 milioane de doze gratuite pentru România, serurile nu au ajuns încă în țară.

În acest timp, graficul de imunizare a animalelor este dat peste cap de alte intervenții obligatorii. Până la finalul lunii noiembrie trebuie finalizată vaccinarea cărbunoasă. Regulile sanitar-veterinare impun o pauză de cel puțin două săptămâni înainte de aplicarea unui alt ser, ceea ce împinge debutul noii campanii spre jumătatea lunii decembrie. Totuși, perioada coincide cu gestația oilor, etapă în care vaccinarea este imposibilă.

Liderul ciobanilor care au protestat în septembrie în fața Guvernului consideră că prima fereastră reală pentru imunizare va fi abia în perioada februarie-martie, aspect ce va amâna reluarea exporturilor până în vara anului 2027. Mai mult, fermierii atrag atenția că imunizarea va aduce scăderi drastice ale prețurilor oferite de comercianți, fapte ce vor adânci pierderile financiare din ferme.

„Astăzi este 13 octombrie, suntem la jumătatea lunii octombrie şi nici măcar nu a venit vaccinul. Noi trebuie mai întâi să terminăm cu vaccinul cărbunos, apoi trebuie să treacă două săptămâni, pentru că nu poţi să vii cu alt vaccin după el. La sfârşitul lui noiembrie, ar fi gata cu cărbunosul, după care la jumătatea lui decembrie, în ideea că vine vestitul vaccin, s-ar putea începe, numai că nu se mai poate face, din cauză că animalele sunt gestante. Deci, decembrie este pierdută 100%. Noi ne gândim cumva prin februarie – martie să se vaccineze şi atunci prin iunie - iulie 2027 să se întâmple ceva legat de exporturi. Eu, să fiu sincer, nu sunt de acord cu niciun vaccin”, a declared pentru News.ro Ionică Sterp, cunoscut şi drept ”Ciobanu Ionică” pe reţelele sociale.

Mulți crescători de animale susțin că nu își pot acoperi costurile de producție în condițiile actuale din piață și că fără intervenția financiară a statului vor fi obligați să renunțe la activitate.

„Decât să le vaccinez, mai bine le bag în abator, nu vreau să-şi bată nimeni joc de munca mea. Noi numai în ultimă instanţă le ducem la abator, pentru că peste doi ani pierd mai mult decât dacă nu le dau, acum, intru în datorii, pentru că nu pot să produc mielul cu 12 lei/kg, când am costuri de 22 de lei/kg, nu pot să produc lapte şi să-l dau cu 3 lei/litru la fabrică, n-am cum”, a precizat Sterp.

Poziția reprezentanților fermierilor este susținută și de Colegiul Medicilor Veterinari din România. Potrivit conducerii instituției, reluarea livrărilor externe este imposibilă mai devreme de primăvară.

În plus, există neconcordanțe între strategia propusă de ANSVSA și cerințele de la Bruxelles. Planul național aprobat în septembrie prevedea imunizarea împotriva pestei micilor rumegătoare doar în județele Constanța și Tulcea, iar vaccinarea pentru variolă la nivel național. Totuși, Comisia Europeană solicită aplicarea ambelor vaccinuri pe întreg teritoriul țării.

„Comisia vrea să se vaccineze cu ambele vaccinuri în toată ţara... La cum merg lucrurile, cu toate corelate, până în primăvară nu cred că vor fi reluate exporturile”, a declarat pentru News.ro Viorel Andronie, președintele Colegiului Medicilor Veterinari din România.

Reprezentanții ANSVSA au comunicat că vor anunța public momentul în care lotul de doze de la Uniunea Europeană va intra în țară. Autoritățile mențin ideea că măsurile adoptate protejează exporturile de carcase și lactate, datorită aplicării schemei complete de imunizare doar în zona Dobrogei.

„Soluţia aprobată de oficialii de la Bruxelles protejează şi nu afectează în niciun fel exporturile de carcase şi produse din lapte, datorită aplicării schemei complete de imunizare exclusiv în cele două judeţe din Dobrogea”, precizau în septembrie oficialii ANSVSA.

Deși reglementările europene impun restricții severe pe Piața Unică, autoritățile române au securizat acorduri bilaterale cu șase piețe terțe importante: Arabia Saudită, Iordania, Maroc, Tunisia, Israel și Libia. Întrucât aceste state nu depind de normele de tranzit terestru ale Uniunii Europene, livrările de animale vii se vor putea desfășura prin coridoare maritime și aeriene directe imediat ce planul de vaccinare va fi pus în aplicare.