Explozia din Rahova. Locatar: Firma de gaz a rupt sigiliul și a dat drumul la gaze. Reacția companiei care a făcut verificarea

Un locatar din blocul afectat de explozia din Calea Rahovei susține că o firmă privată a rupt sigiliul pus de Distrigaz și a repornit alimentarea cu gaze, deși existase o sesizare de scurgere. Compania Distrigaz Sud confirmă că sigiliul fusese într-adevăr rupt și că echipele sale de intervenție au ajuns la fața locului chiar în momentul producerii deflagrației.

Unul dintre locatarii blocului de pe Calea Rahovei nr. 317 a povestit pentru Antena 3 CNN că a chemat o firmă pentru verificarea instalației, după ce gazele fuseseră închise de către Distrigaz. „Firma de gaz a rupt sigiliul și a dat drumul la gaze. Am stat cu ușile deschise toată noaptea. Dimineață, când am plecat la muncă, tot mirosea a gaze. Mirosea a gaze și la scara de lângă. Pe scară erau senzori, piuiau”, a declarat bărbatul.

Reprezentanții firmei respective au afirmat, la rândul lor, că revizia trebuia făcută în baza unui contract, însă administratorul blocului nu și-ar fi dat acordul.

Distrigaz Sud Rețele, compania responsabilă cu distribuția gazelor naturale în București, a transmis că robientul de gaze fusese sigilat cu o zi înainte, pe 16 octombrie, după ce locatarii reclamaseră miros de gaz.

„În data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, s-a primit o sesizare despre existența mirosului de gaze în imobilul de la adresa menționată. Echipele de intervenţie s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural în scară și au luat ca măsură de siguranță sistarea alimentării și sigilarea robinetului de branșament la ora 09:18”, se arată în comunicatul companiei.

Vineri dimineață, 17 octombrie, echipele Distrigaz au fost chemate din nou, după ce mirosul de gaz persistase. „Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze a fost sesizat din nou, la ora 08:44, cu privire la prezența unui miros de gaze. Echipele noastre au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. Agentul de intervenție a constatat că sigiliul de pe robinet fusese rupt”, a precizat Distrigaz Sud.

Explozia, produsă vineri dimineață în blocul de pe Calea Rahovei, a fost extrem de puternică, afectând două etaje ale imobilului. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU), trei persoane și-au pierdut viața, iar 13 au fost rănite, multe dintre ele suferind arsuri și traumatisme.

Deflagrația a afectat și fațada unui bloc învecinat, iar Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”, aflat în apropiere, a fost evacuat preventiv.

După tragedie, Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a anunțat declanșarea unei anchete privind modul în care operatorul Distrigaz Sud a gestionat sesizările locatarilor.

Mai mulți oameni au declarat pe rețelele de socializare că, de-a lungul săptămânii, mirosul de gaz se simțea puternic în bloc, iar sesizările către operator ar fi fost repetate. Autoritățile efectuează acum cercetări pentru a stabili cine a rupt sigiliul și a redeschis conducta de gaz, deși fusese închisă din motive de siguranță. Procurorii vor analiza documentele firmei de verificare, contractele semnate, dar și posibila neglijență în serviciu a celor implicați.