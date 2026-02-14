Exclusiv. Cupidon cu halbă. Berea devine simbolul întâlnirilor autentice

Trăim într-o perioadă în care prima întâlnire începe, de multe ori, cu un swipe pe ecran și continuă sub presiunea unei imagini atent calibrate. Dar, un gest aparent banal pare să reseteze regulile jocului, anume comanda unei beri.

Un studiu realizat de Reveal Marketing Research la solicitarea Centrul de Studii despre Bere arată că unu din doi români a ales să consume bere în timpul întâlnirilor romantice, iar pentru mulți dintre ei acest gest echivalează cu o declarație de autenticitate.

Cercetarea, desfășurată online în ianuarie 2026, pe un eșantion reprezentativ național de 1.007 respondenți cu vârsta peste 18 ani, utilizatori de internet, are o marjă de eroare de ±3,1%. Datele conturează o schimbare interesantă în dinamica dating-ului: 18% dintre români spun că beau bere frecvent la întâlniri romantice, iar 32% o fac ocazional. Deși bărbații rămân principalii promotori ai acestui context (58%), un procent semnificativ de femei – 43% – aleg la rândul lor berea.

Ipoteza a fost formulată într-un context social clar, după cum spune dr. Corina-Aurelia Zugravu. „Trăim indiscutabil într-o eră a «perfecțiunii digitale», unde aplicațiile de dating și rețelele sociale pun o presiune imensă pe individ de a livra o imagine idealizată iar prima întâlnire poate fi adesea un moment de anxietate, aproape ca un «interviu de angajare» formal”, a adăugat președinta Centrului de Studii despre Bere.

În acest peisaj, cercetătorii s-au întrebat cum reușesc oamenii să treacă din sfera formalului în cea a firescului. „Ipoteza noastră a fost că alegerea în cadrul primei întâlniri, sau a unei întâlniri romantice, a unei băuturi cu valențe sociale profunde, așa cum este berea, poate funcționa ca un semnal psihologic, ca un mesaj non-verbal către celălalt: «Sunt aici să fiu eu însumi, nu o variantă a mea cu filtru.»”, a adăugat apoi dr. Corina-Aurelia Zugravu.

Rezultatele par să confirme această intuiție. Unu din trei români a avut o primă întâlnire „la o bere”, context preferat mai ales de bărbați (39%) și de segmentul de vârstă 25–44 de ani (37–38%). Iar 83% dintre cei care au trăit această experiență au descris-o drept plăcută și relaxantă. În cazul femeilor, procentul urcă la 84%.

„Într-o eră a aplicațiilor unde totul este programat, alegerea unei beri la prima întâlnire este un «cod» vizual și social care spune: «Putem să nu ne mai prefacem?»”, afirmă Corina-Aurelia Zugravu pentru Evenimentul Zilei.

Spre deosebire de băuturile care presupun un anumit ritual sau un cadru sofisticat, „berea pune partenerii pe picior de egalitate și invită la un dialog sincer”, mai explică ea. Președinta Centrului de Studii despre Bere rezumă plastic această schimbare de ton și spune că „stim din proprie experiență că atunci când cineva spune «Hai să bem o bere», tonul întregii întâlniri se schimbă instantaneu, pentru că este de fapt o invitație la conversație, la a spune povești și la a-ți deschide sufletul”.

Faptul că unu din doi români alege berea în acest context nu a fost o surpriză pentru cercetători. „Anticipam acest rezultat care nu face decât să ne confirme o realitate pe care o intuiam: berea a ieșit din sfera ieșirilor cu prietenii sau a vizionării meciurilor de fotbal”, a mai completat Zugravu.

În opinia sa, procentul arată că românii caută activ un spațiu în care să se simtă „pe un teren familiar”, nu „ca la examen”. Mai mult, adoptarea acestui gest de către 43% dintre femei „ne-a mai dezvăluit caracteristici ale dating-ului modern”.

Schimbarea este vizibilă și în modul în care este perceput gestul de a comanda o bere. Din perspectiva bărbaților, femeile care aleg această băutură sunt considerate mai prietenoase și deschise (42%), dar și mai relaxate și autentice (42%).

Pentru 34% dintre bărbați, comanda unei beri influențează pozitiv percepția asupra partenerei. La rândul lor, 40% dintre femei îi văd pe bărbații care comandă bere ca fiind mai relaxați și autentici, iar 26% apreciază gestul ca deschis și neprotocolar.

„Faptul că 43% dintre femei aleg berea și în context romantic ne indică dorința lor de autenticitate, de a stabili conexiuni reale cu ceilalți”, subliniază președinta centrului. „Și iată că alegerea lor este decodificată corect”, a mai spus ea.

Corina-Aurelia Zugravu adaugă faptul că femeile din segmentul activ 25–44 de ani sunt mai informate și mai atente la experiență. Ele apreciază varietatea de gusturi și conținutul mai scăzut de alcool, inclusiv opțiunile fără alcool.

„Faptul că 84% dintre femei au considerat experiența unei prime întâlniri «la o bere» ca fiind una plăcută ne arată că această alegere le oferă confortul emoțional de care au nevoie pentru a construi o conexiune reală”, a subiliat Corina-Aurelia Zugravu în cadrul interviului pentru Evenimentul Zilei.

Datele indică și o transformare culturală mai amplă. „Asistăm deja la o maturizare culturală a modului în care ne raportăm la consumul de bere în România”, spune Corina-Aurelia Zugravu.

Dacă în trecut berea era asociată în special cu grupurile mari, meciurile de fotbal sau ieșirile în aer liber, astăzi „ea clar pătrunde în spațiul intimității și al conexiunii unu-la-unu”, a mai explicat ea. În grup, berea funcționează ca un catalizator al bunei dispoziții colective; în doi, devine un facilitator al dialogului.

Nu întâmplător, 53% dintre români consideră că berea contribuie direct la o atmosferă relaxată, opinie împărtășită mai ales de bărbați (61%) și de tinerii între 25 și 34 de ani (59%).

„Autenticitatea în dating înseamnă să treci cât mai repede de faza de «interviu» și să ajungi la faza în care chiar râzi, glumești și ești tu însuți. Alegerea unei beri în acest context transmite un mesaj foarte simplu: «Sunt aici să ne cunoaștem așa cum suntem»”, a mai spus apoi Corina-Aurelia Zugravu.

Comparativ cu vinul sau cocktailurile, mesajul nonverbal este diferit. „Alte băuturi vin de multe ori cu un aer de «protocol», în timp ce berea transmite un mesaj de «relaxare imediată». Mesajul nonverbal al berii este: «E în regulă să fim noi înșine». Când comanzi o bere, transmiți că prioritizezi conversația și starea de bine în fața etichetei”, a punctat președinta centrului.

Tendința nu este izolată. Potrivit Corinei-Aurelia Zugravu, datele se aliniază unui trend european de simplificare, în care generațiile Millennials și Gen Z evită întâlnirile „scrobite” și preferă experiențele naturale.

Totuși, există și o notă locală, după cum menționează ea. „La noi, berea a fost mereu legată de ideea de «a sta de vorbă». Românul nu bea bere singur, o bea înconjurat de prieteni, colegi de birou sau familie, ca să își împărtășească gândurile și întâmplările de peste zi”.

În cazul dating-ului, această practică arată dorința de a aduce căldura grupului în relația de cuplu. „Alegerea berii e modul nostru de a spune: «Hai să sărim peste politețurile forțate și să vedem dacă ne înțelegem cu adevărat»”, după cum explică Zugravu.

În contextul unei generații tot mai atente la sănătate, rolul berii se adaptează. „Tinerii de azi vor să rămână prezenți în conversație, să aibă control asupra serii și să se trezească a doua zi cu energia necesară pentru planurile lor”, explică președinta Centrului de Studii pentru Bere.

În opinia sa, berea are avantajul ingredientelor naturale și al conținutului scăzut de alcool, iar creșterea segmentului de variante slab alcoolizate sau fără alcool răspunde exact acestei nevoi de moderație.

„Berea se potrivește de minune cu acest trend pentru că este băutura moderației. Ea îți permite să fii sociabil și autentic, rămânând în același timp fidel unui stil de viață echilibrat”, spune Zugravu.

Pentru Centrul de Studii despre Bere, tema întâlnirilor romantice este parte dintr-un demers mai amplu de a înțelege rolul social al acestei băuturi în România.

Anul trecut, echipa a analizat legătura dintre bere și vacanță, atmosfera meciurilor de fotbal sau socializarea din sezonul rece.

„Și anul acesta vom continua în mod clar acest dialog cu românii, primul pas fiind făcut deja chiar prin studiul despre care discutăm azi”, spune Corina-Aurelia Zugravu.

Într-o lume a filtrelor și a prezentărilor atent construite, poate că autenticitatea începe, paradoxal, cu un gest simplu: „Hai să bem o bere.”