România și Ucraina, alături de producătorii locali la Expoziția „Fabricat în Moldova”. timp de cinci zile, Chișinăul devine vitrina economiei autohtone

Republica Moldova. Timp de cinci zile, Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo din Chișinău devine punctul principal de întâlnire al producătorilor autohtoni, antreprenorilor și partenerilor externi, odată cu desfășurarea celei de-a XXIII-a ediții a Expoziției Naționale „Fabricat în Moldova”, care reunește aproximativ 400 de companii din toate regiunile țării, alături de delegații și firme din România și Ucraina.

Evenimentul, organizat de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, sub patronajul Guvernului, se desfășoară în perioada 11–15 februarie, sub genericul „Acasă. Autentic. Autohton”.

Expoziția ocupă două pavilioane și zona exterioară a complexului Moldexpo, pe o suprafață totală de peste 3.000 de metri pătrați. Pavilionul Central este dedicat produselor agroalimentare și băuturilor, inclusiv standurilor colective organizate de mai multe raioane ale țării. Pavilionul nr. 2 găzduiește companii din sectorul industrial, care prezintă produse textile, mobilier și bunuri de larg consum.

În spațiul exterior sunt expuse produse apicole, vinuri artizanale, mezeluri, fructe, precum și articole realizate de meșteri populari, oferind vizitatorilor o imagine amplă a potențialului economic și cultural al Republicii Moldova.

Președintele Camerei de Comerț și Industrie, Sergiu Harea, a subliniat că expoziția reprezintă nu doar o platformă de promovare a producătorilor locali, ci și o oportunitate concretă de extindere a cooperării economice.

„Este un eveniment de promovare și susținere a producătorului din Republica Moldova, dar și o bună oportunitate de a pune față în față companiile din țara noastră și pe cele de peste hotare”, a declarat Sergiu Harea.

Potrivit acestuia, integrarea expoziției în rețeaua Enterprise Europe Network oferă participanților șansa de a identifica parteneri externi și de a-și extinde activitatea pe piețele internaționale. Programul de afaceri organizat în primele zile include forumuri, workshop-uri și întâlniri B2B, menite să stimuleze investițiile și colaborările comerciale.

Viceprim-ministrul și ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a declarat că sprijinirea producătorilor locali și alinierea la standardele Uniunii Europene rămân priorități strategice.

„Aderarea la Uniunea Europeană este o prioritate zero. Mulți dintre producătorii noștri beneficiază deja de acces pe piața europeană, dar trebuie să facem și mai mult”, a afirmat ministrul.

Oficialul a accentuat că rolul statului este să creeze condiții favorabile pentru dezvoltarea mediului de afaceri. „Forța motrice a dezvoltării unui stat este sectorul privat. Noi, autoritățile, trebuie să creăm condiții, nu să intervenim acolo unde antreprenorii fac lucrurile mai bine”, a spus Osmochescu.

El a mai subliniat importanța promovării produselor locale și a încurajat consumul intern. „Cel mai important este că ceea ce producem noi în Republica Moldova este de calitate înaltă, ceea ce producem noi în Republica Moldova trebuie să fie consumat și este consumat în Republica Moldova, precum și în afara hotarelor ei. Un îndemn din partea noastră este: hai să producem în Republica Moldova, hai să consumăm în Republica Moldova și hai să cumpărăm mai mult din produsele noastre din Republica Moldova”, a declarat ministrul.

Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a transmis un mesaj de susținere pentru producătorii din sectorul agroalimentar, evidențiind importanța consolidării încrederii consumatorilor în produsele autohtone.

„Tot ce producem acasă este important pentru consumatorii noștri și nu doar pentru ei. Vom reglementa un cadru echitabil și echilibrat pentru toate sectoarele, iar producătorii agroalimentari vor avea mereu susținerea mea”, a declarat ministra.

Ambasadoarea Uniunii Europene la Chișinău, Iwona Piórko, a evidențiat rolul Uniunii Europene ca principal partener comercial și cel mai mare investitor în economia Republicii Moldova.

„Produsele fabricate aici sunt de o calitate excelentă, apreciate pe piața internă și exportate cu succes în Uniunea Europeană și în lume”, a declarat diplomata.

Ea a menționat că sprijinul european, inclusiv prin Planul de Creștere în valoare de 1,9 miliarde de euro, este orientat spre modernizarea economiei și creșterea competitivității companiilor moldovenești, astfel încât integrarea europeană să fie resimțită zilnic de oameni și de mediul de afaceri.

Reprezentanții României au evidențiat dinamica schimburilor comerciale bilaterale. Vicepreședintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Paul Butnariu, a precizat că volumul comerțului dintre cele două state a depășit 3,5 miliarde de euro.

„Importăm din Republica Moldova aproape 100 de milioane de euro doar în județul Iași. Asta demonstrează că produsele dumneavoastră sunt apreciate pentru calitate și naturalețe”, a afirmat Butnariu.

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Valer Zetea, a anunțat semnarea unui nou acord de înfrățire cu raionul Sângerei și a subliniat disponibilitatea României de a sprijini autoritățile locale din Republica Moldova în procesul de accesare a fondurilor europene.

„Credem că putem fi un frate mai mare, care să ajute la scrierea și implementarea corectă a proiectelor europene, pentru a evita greșelile pe care le-am făcut noi”, a declarat oficialul român.

La rândul său, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Ucrainei, Gennadiy Chyzhykov, a menționat că participarea delegației ucrainene la expoziție are o semnificație specială în contextul regional actual.

„Moldova și Ucraina trebuie să fie parte a Uniunii Europene. Suntem mai puternici împreună și vrem să demonstrăm că putem construi o economie inovatoare și productivă, chiar și în condiții dificile”, a afirmat oficialul ucrainean.

Expoziția Națională „Fabricat în Moldova” poate fi vizitată zilnic, între orele 10:00 și 18:00, iar organizatorii își propun ca ediția din acest an să contribuie la dezvoltarea cooperării economice regionale și la sporirea vizibilității produselor moldovenești pe piețele internaționale.