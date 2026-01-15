Luna favorabilă pentru fiecare semn zodiacal în parte și ce oportunități aduce

Astrologii sugerează că fiecare semn zodiacal are momente în care energia astrală îi favorizează în mod special. În anul 2026, fiecare zodie va avea cel puțin o lună în care norocul, oportunitățile și momentele sociale vor fi mai intense, iar specialiștii în astrologie recomandă să urmărim aceste perioade pentru a profita de ele, potrivit YourTango.

Deși aceste luni nu garantează lipsa dificultăților, ele marchează momente în care evenimentele favorabile par să se alinieze în favoarea fiecărei zodii.

Pentru Berbeci, cea mai favorabilă lună din 2026 este iunie.

„Venus, planeta iubirii, banilor și a vieții sociale, se află în Leu, casa a cincea a dragostei, iar pe 30 iunie Jupiter, planeta expansiunii și a câștigurilor, intră de asemenea în Leu”, se menționează în analiza astrologică.

Aceasta perioadă aduce oportunități sociale și creative, iar cei singuri au șanse mari să întâlnească pe cineva special.

Soarele tranzitează Gemeni, casa a treia a comunicării, și Marte se alătură acestei poziții, ceea ce indică o perioadă favorabilă pentru călătorii și comunicare. Vacanțele și activitățile recreative sunt, de asemenea, pe agenda Berbecilor în această lună.

Taurii vor experimenta cea mai bună lună în martie. „Jupiter devine direct în Rac, în casa a treia a comunicării, făcând un aspect pozitiv cu Soarele, aducând noroc și câștiguri”, se arată în analiza YourTango.

În martie, Soarele, Mercur, Venus și Marte tranzitează Pești, casa a unsprezecea a grupurilor și activităților sociale, oferind oportunități de networking și progres profesional.

Eclipsa de lună plină din 2 martie în casa a cincea a iubirii deschide perspective romantice pentru restul anului.

Pentru Gemeni, cea mai favorabilă lună este iulie. Jupiter intră în casa a treia a comunicării și a călătoriilor, alături de Venus, aducând oportunități de a pune în practică idei importante.

În plus, Jupiter formează un aspect pozitiv cu Uranus din casa întâi a sinelui și un trigon cu Neptun în casa unsprezecea a prietenilor și grupurilor, ceea ce face ca perioada să fie extrem de favorabilă atât pe plan social, cât și profesional.

Racii vor avea parte de o lună excelentă în mai, cu Jupiter aducând „bucurie, noroc și abundență” în zodie. Venus se alătură lui Jupiter pentru o perioadă suplimentară de noroc și fericire.

Soarele, Mercur și Marte tranzitează casa a unsprezecea, favorizând întâlniri și oportunități de networking. Luna plină din 1 mai în casa a cincea a iubirii și Luna nouă în Taur în casa prieteniei și a grupurilor marchează un moment important pentru carieră și relații personale.

Iulie 2026 este cea mai bună lună pentru Lei, Jupiter intrând în semnul lor pentru prima dată în 12 ani. „Această energie aduce creștere, abundență și fericire”, se precizează.

Venus în prima casă atrage atenția și admirația celor din jur, iar Marte în Gemeni, în casa unsprezecea, stimulează activitățile sociale. Luna plină din casa a șaptea a partenerilor încheie luna cu oportunități de petrecere a timpului de calitate alături de cineva special.

Cea mai favorabilă lună pentru Fecioare este mai. Jupiter în Rac tranzitează casa unsprezecea a prietenilor și grupurilor, aducând noroc și prosperitate.

Mercur tranzitează Taur, casa a noua a călătoriilor, iar Marte pune accent pe educație, călătorii și publicare. Lunile pline și noi din mai creează oportunități de conectare cu familia și progres profesional.

Balanțele vor beneficia cel mai mult în august, Jupiter tranzitând casa unsprezecea și aducând noroc în relațiile sociale și activitățile de grup.

Venus în prima casă și Marte în casa a zecea a carierei concentrează atenția asupra aspectelor profesionale și sociale. Eclipsele solare și lunare din august sporesc oportunitățile de recunoaștere și succes.

Februarie este luna Scorpionilor, cu Jupiter în Rac în casa a noua a călătoriilor și educației, „trigonând Soarele și aducând noroc, creștere și fericire”.

Soarele, Mercur și Venus în casa a cincea a iubirii favorizează întâlniri romantice sau momente fericite în cuplu. Marte în casa a patra sprijină schimbările în locuință și petrecerea timpului cu familia.

Pentru Săgetători, noiembrie este luna norocoasă, cu Soarele în semnul lor și Jupiter în Leo, casa a noua, stimulând călătoriile și educația.

Venus în casa a unsprezecea a prietenilor și grupurilor și tranzitele lui Saturn și Neptun în Berbec oferă stabilitate în relații și oportunități de socializare. Neptune în casa a cincea indică posibilități romantice importante.

Decembrie 2026 este cea mai bună lună pentru Capricorni. Soarele intră în semnul lor, iar Jupiter în casa a opta favorizează câștigurile financiare și relațiile intime.

Venus în casa a unsprezecea sporește viața socială, iar Marte în casa a noua oferă oportunități de călătorie sau de dezvoltare personală. Aceasta marchează un final de an plin de activități și oportunități.

Vărsătorii vor avea parte de cea mai favorabilă lună în ianuarie. Soarele tranzitează semnul lor, iar Mercur, Venus, Marte și Pluto stimulează casa întâi.

Jupiter în casa a șaptea oferă noroc în relații, iar aspectele lui Saturn și Uranus pot aduce oportunități financiare sau achiziții importante, marcând un început de an puternic.

Pentru Pești, cea mai bună lună este iunie, cu Jupiter în casa a cincea a iubirii și Venus în Rac, favorizând relațiile romantice și activitățile sociale.

Soarele părăsește casa a patra și intră în casa a cincea, Marte tranzitează casa a treia, creând oportunități pentru interacțiuni sociale și călătorii scurte. Această lună este favorabilă și pentru creativitate și viața de familie.