Trei zodii vor atrage bogăție și investiții câștigătoare în perioada 12 - 18 ianuarie

În perioada 12-18 ianuarie 2026, trei semne zodiacale se află sub influența unor energii favorabile succesului financiar. Deși orice formă de succes implică un anumit grad de risc, astrologii recomandă ca acesta să fie calculat și nu bazat pe impulsuri nesigure.

„Există multe tipuri de riscuri. Unele sunt acte de credință făcute fără planificare sau gândire, în timp ce altele sunt calculate. Această săptămână este despre acestea din urmă”, explică sursa astrologică consultată.

Riscurile calculate implică construirea unei fundații solide după ce primul pas a fost făcut. În plan financiar, este esențial ca deciziile să nu pericliteze siguranța pe termen lung.

Totuși, pentru a obține prosperitate, nu se poate rămâne pasiv. Săptămâna vine și cu finalul Stelliumului în Capricorn care a caracterizat începutul anului, sugerând că acțiunile viitoare sunt rezultatul unor planuri gândite de mult timp.

Pentru nativii din Săgetător, astrologii semnalează o perioadă favorabilă pentru acțiuni concrete. „Aceasta este momentul tău de oportunitate, Săgetător.

Duminică, 18 ianuarie, va răsări Luna Nouă în Capricorn. Ai lucrat cu energia Capricornului încă din decembrie 2025, deci această Lună Nouă nu ar trebui să pară un risc terifiant. Mai degrabă, este următorul pas logic în călătoria ta spre independență financiară”, se arată în analiză.

Luna Nouă în Capricorn aduce noroc și impuls. Astrologii subliniază că este momentul pentru lansarea unui proiect sau pentru a spune „da” unei investiții promițătoare.

„Ceea ce faci în zilele următoare setează tonul pentru succesul financiar pe care îl vei obține în anul următor.”

Nativii Capricorn sunt sfătuiți să exploreze căi neobișnuite pentru acumularea de avere. „Ia o abordare neconvențională a bogăției, Capricorn.

Ești semnul zodiacal cel mai probabil să obțină avere prin măsuri tradiționale, însă aceasta nu înseamnă că nu există și alte opțiuni”, se precizează în articol.

Oportunitatea de a acționa apare sâmbătă, 17 ianuarie, când Venus intră în Vărsător. Aceasta marchează sfârșitul Stelliumului în semnul tău, pregătind terenul pentru Luna Nouă din Capricorn.

„Este o săptămână cu energie puternică. Ai puterea să crezi în tine și să riști, ceea ce Venus în Vărsător solicită. Venus guvernează bogăția și abundența, dar prin mijloace neconvenționale”, se mai arată.

Pentru Vărsători, astrologii recomandă atenție la semnele universului. „Sâmbătă, 17 ianuarie, Soarele în Capricorn se întâlnește cu Saturn în Pești, aducând ghidaj intuitiv și bogăție neașteptată.

Saturn se află în sectorul tău financiar din 2023, însă se află acum în ultimele săptămâni în acest semn de apă, ceea ce înseamnă că tot ce ai construit începe să se materializeze”, se precizează.

Universul sugerează să fii deschis la oportunități neprevăzute și să nu urmezi un plan rigid. „Saturn aduce recompense financiare; trebuie să te lași ghidat și să nu te agați de un plan strict. Acest lucru permite cocrearea cu universul și primirea a ceea ce este destinat pentru tine.”