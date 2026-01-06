Zodiile și zilele lor norocoase în 2026: ghid astrologic pentru fiecare semn

Astrologii susțin că fiecare semn zodiacal trece prin perioade în care influența cosmică poate aduce un plus de noroc. Deși aceste momente favorabile nu garantează succesul, ele pot avea un impact pozitiv asupra alegerilor și oportunităților care apar. În acest context, specialiștii în astrologie au identificat zilele considerate norocoase pentru fiecare zodie, potrivit celor relatate de Metro.

În astrologie, „norocul” nu este pur întâmplător, el este influențat de tranziții și cicluri care se manifestă diferit pentru fiecare semn zodiacal. Înțelegerea acestor modele ne oferă un ghid valoros: știm când să acționăm, când să ne urmăm intuiția și când să lăsăm Universul să-și urmeze cursul.

Pentru cei care vor să anticipeze evenimentele viitoare, există anumite zile cu noroc pentru fiecare zodie, care merită notate în calendar. Aceste momente reprezintă perioade în care eforturile noastre au cele mai mari șanse să fie răsplătite, ca niște semafoare verzi cosmice, sincronizate cu poziția fiecărei zodii.

Mai jos vă prezentăm zilele norocoase pentru toți nativii din zodiac:

Berbec: 2026 începe sub semnul încrederii pentru Berbeci. Marte, guvernatorul lor, se află într-o poziție puternică, oferindu-vă curaj și siguranță în decizii. Un nou început devine vizibil începând cu 18 februarie, când Saturn și Neptun revin în semnul vostru, oferind o platformă solidă pentru a porni de la zero.

Din aprilie și până în iunie, Uranus și Jupiter amplifică energia și entuziasmul, pregătind terenul pentru realizări importante. 12 august, marcat de o eclipsă solară în Leu, promite oportunități remarcabile în dragoste și creativitate.

Taurii sunt provocați să îmbrățișeze schimbarea în 2026, chiar dacă rutina le este confortabilă. Planurile de la Luna Nouă din 18 ianuarie aduc perspective pozitive. Eclipsa de Soare din 17 februarie poate determina mutări semnificative, inclusiv în carieră sau locuință. Perioada 24 aprilie-19 mai aduce stabilitate financiară și șansa de a atrage atenția unui admirator.

Gemeni: Gemenii se vor confrunta cu o comunicare mai emoțională, deoarece retrogradările lui Mercur se desfășoară în semne de Apă. Totuși, sfârșitul lunii aprilie aduce impulsuri noi prin Uranus, iar din august, conversațiile și conexiunile pot fi extrem de fructuoase. 15 august, combinat cu energia Eclipsei Solare și a lui Jupiter, poate fi un moment de succes în plan personal și social.

Rac: Racii se concentrează pe relații, dar trebuie să-și stabilească limite clare. Eclipsa Totală de Lună din 3 martie poate aduce discuții importante, mai ales legate de muncă. 29 iulie poate fi o zi favorabilă pentru noi surse de venit sau activități secundare interesante.

Leu: Leii încep anul dornici să-și regândească rutina și sănătatea, dar adevăratele oportunități apar mai târziu. Jupiter și Uranus aduc beneficii în relații și prietenii, iar sfârșitul lui iulie marchează o perioadă de conexiuni strânse timp de 18 luni. Zilele de 29 iulie, 12 și 15 august sunt momente-cheie pentru a străluci în plan personal și social.

Fecioara: Eclipsele aduc provocări, dar și claritate în viața profesională și personală. Eclipsa Totală de Lună din 3 martie poate marca un punct de cotitură. Luna Nouă din 11 septembrie oferă oportunități pentru noi începuturi, iar 14 februarie încheie o perioadă dificilă în relații.

Balanța: Anul 2026 este despre a-ți construi mediul ideal și a profita de energie pozitivă în plan social și romantic. Intrarea Nodului în Casa a Cincea la sfârșitul lunii iulie aduce bucurie și oportunități creative pentru următoarele 18 luni. Ziua de 27 iulie merită notată în agendă pentru șanse remarcabile în viața personală.

Scorpion: Cuvintele Scorpionilor cântăresc mai mult ca niciodată, iar comunicarea devine o armă puternică. Sfârșitul anului aduce recunoaștere profesională și posibilitatea de a lansa proiecte proprii. Zilele de 29 iulie, 12 și 15 august și Luna Nouă din 9 noiembrie pot aduce realizări semnificative și schimbări profunde.

Săgetător: Finanțele vor fi stabile și există șanse de creștere prin decizii calculate. Saturn și Neptun părăsesc sectorul emoțiilor, ușurând tensiunile din ultimii ani. Ultimele șase luni ale anului aduc aventură, călătorii și redescoperirea pasiunii pentru experiențe noi. 30 iunie este o zi cheie pentru a vă afirma și a face pași curajoși.

Capricorn: Nativii din Capricorn își pot evidenția talentele în 2026 și se bucură de mai multă încredere în sine, fără a fi preocupați de părerile celorlalți. Sectorul financiar devine central între sfârșitul lui ianuarie și mijlocul lui februarie, iar Eclipsa Totală de Lună din 3 martie poate aduce parteneriate importante.

Vărsător: 2026 începe cu introspecție, dar lucrurile accelerează rapid începând cu 17 ianuarie. O eclipsă de soare pe 17 februarie și revenirea Nodului Nord în iulie oferă oportunități de leadership și relații semnificative. Zilele de 30 iunie, 29 iulie, 12 și 15 august sunt momente strategice pentru conexiuni de durată.

Pești: După doi ani dificili, ieșirea lui Saturn din semnul vostru pe 14 februarie aduce eliberare. Anul 2026 favorizează conexiuni autentice și relații de calitate. Eclipsa de Lună din 28 august poate încuraja renunțarea la legăturile care nu mai servesc interesele voastre, iar 3 martie poate marca începutul unei relații importante.