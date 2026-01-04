Horoscopul lui Dom’ Profesor,  5 ianuarie 2026. Criză de tip Seldon

Pe 5 ianuarie s-au născut Umberto Eco, Juan Carlos, Raisa Gorbaciova, DJ Bobo, George Calboreanu, Ion Numweiller III, Emil Gârleanu. În calendar sunt Sfinţii Teopempt, Teona, Singlitichia. Este Ajunul Bobotezei. Se posteşte negru, cine nu este bolnav, sau călător.

"Aşa cum se întâmplă în calendarul popular ziua care precede sărbătoarea propriu-zisă "ajunul", este chiar mai importantă decât sărbătoarea însăşi, atât prin numărul mare de practici magico-rituale, cât şi prin intensitatea sacralităţii ce se pogoară asupra ei. Din punctul de vedere ritual, sacralitatea ei se explică prin faptul că reprezintă ultima zi a sărbătorilor de iarnă, ziua în care se fac simţite cu deosebită forţă valenţele magice ale perioadei necurate de douăsprezece zile, deschise odată cu sărbătoarea Crăciunului.

Că este aşa, ne putem da seama după numeroasele practici augurale şi propiţiatorii, ce se desfăşoară acum, ca şi în zilele precedente. Mai mult decât în prima zi a anului, în Ajunul Bobotezei se purifică vitele şi oamenii, se desfăşoară practici de stimulare a rodului de tot felul de peste an (colindul cu Kiraleisa), sunt acţionate numeroase tabuuri în vederea atingerii nivelului de bunăstare, sănătate şi rod necesare peste an." Olteanu, CPR, pagina 33.

Cine posteşte în Ajunul Bobotezei are noroc (Gorovei). Cine spre ziua de Bobotează stă de priveghiu noaptea, vede cerurile deschizându-se şi orice ar cere i se dă de către Dumnezeu (Gorovei). În ajunul Bobotezei e rău de moarte dacă aperi popa de căţei (Gorovei).

Colindatul cu Kiraleisa. În ajun, sau de Bobotează colindătorii intră în curţile oamenilor şi înconjoară casele, garjdurile, ocoalele de animale, grădinile sunând din talăngi şi clopoţei, cu zarvă mare:

"Kiraleisa,

Spic de grâu,

Până-n brâu,

Roade bune,

Mană-n grâne!"

Dar, în această noapte, multe se fac şi se desfac, cine ştie ce şi cum! Solomonarii nu mănâncă, nici nu beau, până nu se înserează bine şi nu a trecut popa cu Botezul. Atunci, pe la miezul nopţii, cu o vărguţă de alun în mână, consacrată, ei repetă paşii pe care i-a făcut popa prin casă şi ciugulesc câte ceva de mâncare, din multele feluri aşezate pe o masă, dacă a gustat şi preotul din ele. (Olteanu, Marian)

Apoi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi ce poate să facă unul ca mine, care a văzut nevăzutul şi a trecut prin întâmplări cât toată lumea dintr-un orăşel. Ei bine, stăteam şi meditam, cu căţeluşele la picioare, uitându-mă în focul şemineului virtual, doar o sobă țărănească, dar foarte bine făcută.

Mă gândeam la lume, la noi, la viaţa noastră, la viitor, la politicieni, la presă, la toate de o dată. La Venezuela și Iran și la faptul că rușii sunt doar niște copilași suavi și cinstiți, pe lângă americani. Dar rămân partizanul lui Donald Trump, americanii sunt așa de mult timp, să ne amintim de anul 1989, de Panama și Manuel Noriega. Cazuri similare. La faptul că am apucat și anul 2026, chiar dacă nu mă încântă prea mult. Aceiași lume primitivă, violentă și lacomă. Acum și cu pretenții de neamuri proaste cu ”inteligență artificială”!

Când, brusc, mi-am dat seama! Ne aflăm în preajma unei crize Seldon! Provocată de prea marea speranţă pusă în preşedintele Nicușor Dan! Considerat de unii Mesia în persoană, el este doar un om cu multe limitări. Foarte multe. Ceea ce o să se vadă din ce în ce mai pregnant în lunile următoare, cu un vârf în luna mai. Speranţa delirantă se va transformă urgent în decepţie satanizantă. Domnul Nicușor Dan este, va fi, victima propriului succes, succes bazat doar pe o conjunctură virtuală!

Dar ce este aceea o "criză Seldon", o să mă întrebaţi, dragi lupi, padawani şi hobbiţi. Răspunsul îl găsiţi în capodopera "Foundation" a lui Isaac Asimov. Acolo el rescrie istoria statului Israel cu metodele SF.

O criză de tip Seldon este o criză de sistem totală, periodică, prognozabilă şi statistic, controlabilă. Pentru a ieşi dintr-o criză Seldon trebuie să iei măsuri structurale, punerea în operare a unui nou sistem, soluţia "B", care nu are nimic comun cu primul sistem operaţional, decât... istoria!

Am continuat să mă uit în sobă, la tăciunii unui buștean de gutui care a umplut casa de mieresme nostalgice. Zăpada care a căzut duminică s-a topit pe jumătate, dar am pus semințe și felii de pâine pe casă, pentru mierle, vrăbii, turturele, coțofane și alte zburătoare care stau în curtea mea, plină de zăpadă, încă, vezi fotografia din titlu.

Vă recomand o carte, o ”carte de bucate”. Pentru români, singura carte care contează este cea a Sandei Marin, restul nu au nicio importanță, sunt maculatură. Românii nu au mâncat caracatițe, sau muguri de bambus, niciodată. Organismul nostru nu este pregătit pentru o invazie de mâncăruri străine, adesea toxice.

Și mai vreau ceva, să vă spun. Despre Dubai. Orice hoț de succes sau curvă la modă, nu poate fără Dubai. Am fost în Emirate, deci și în Dubai, în anul 1979. Apoi am mai fost de câteva ori la cererea lor, pentru alimentări cu electricitate și calculul puterii instalate. Un văr al lui Saad este sheik în Dubai și dorea o părere neutră, neimplicată.

Construiau și după planuri urma să iasă ceva frumos, chiar impresionant. Dar, ca orice arăbeți care se respectă, au exagerat. Cel mai, cea mai... Oribil ! Ca și ”celebra” ciocolată de Dubai, care are un gust de napolitană ordinară. Poți să ai bani cu găleata dacă nu ai o istorie a eleganței, al bunului gust, degeaba... Să ne amintim că Emiratele se numeau, până nu demult, Coasta Piraților și nu se pot compara, nici pe departe, cu Damasc, sau Bagdad, orașe ale războinicilor vestiți și ale cărturarilor înțelepți. Făcute piftie de poftele celor mari și tari. Am fost acolo, am trăit ani întregi, dacă o să mai am timp o să vă povestesc ce și cum.

Nimic nu se compară cu o poveste bună și adevărată, după cum nimic nu este mai adevărat decât faptul că mâine este o altă zi !

BERBEC O primă zi de muncă calmă şi liniştită (dacă nu ai făcut pod cu Boboteaza) în care îţi intri în ritmul obişnuit, după sărbători sau călătorii. Faci planuri pe anotimpuri, în acestă primă zi de luni din anul 2026. Nu pleca la drum! Domeniul favorizat de stele este cel emoţional. Astăzi nu te grăbi, nu te repezi, în delicata zonă a sentimentelor trebuie să ai când planuri bine întocmite, când să te laşi în voia pasiunii.

TAUR Astăzi, fiind vorba despre nişte probleme, poate de bani cheltuiţi fără scop, nu trebuie să înveninezi atmosfera! Fii plăcut, vorbeşte cu zâmbetul pe buze şi toată lumea o să fie de acord! O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. O veste bună va fi urmată de una nu tot aşa de bună. Un alt Taur şi poate un Săgetător te ajută să treci o cumpănă. Străluceşti într-un grup, sau te bucuri de un eveniment social deosebit. Poate un spectacol, sau o petrecere, pe seară.

GEMENI În prima zi de muncă a anului 9dacă este așa) orice activitate îţi apare ca muncile lui Hercule. Conjunctura te ajută să aduci logica carteziană în propriile gânduri. După vacanţă, trebuie să te acomodezi! Domeniul avantajat de conjunctură este cel al comunicării, dar astăzi nimeni nu e profet în ţara lui! Nu te enerva, oricum nu este la îndemana ta rezolvarea problemei cu care te confrunţi. Singurul care se pricepe este Destinul. Aşteaptă. Mai aşteaptă!

RAC Azi poţi să întâlneşti unele persoane pe care le asociezi cu perioade trecute din viaţa ta. Perioade plăcute, sau sumbre, dar ceea ce te uimeşte e nepăsarea lor, lipsa lor de orice reacţie! E bine să ai mai multă ambiţie, dar astăzi să nu exagerezi cu efortul, cere ajutor de la familie. Trebuie să vrei să te simţi neapărat bine şi totul o să fie armonios, cum îţi place ţie! Cheltuielile si veniturile sunt dezechilibrate in bugetul tau personal – in perioada zilei de astăzi vrei să cheltuieşti, nu glumă! Poţi să-ţi temperzi pornirea – de fiecare dată când vrei să cumperi ceva, spune-ţi că poţi să găseşti ceva mai bun!

LEU Încerci să-ţi impui punctul de vedere, chiar de la începutul activităţii, (sau nu) până se dezmeticesc cei din jurul tău. Gândeşti că o faci şi în interesul lor, că prea sunt distraţi şi nepăsători! O zi favorabilă, în special pentru activităţile de rutină. Toată ziua este plină de aspecte planetare bune, fiind o zi explicită, transparentă, aşa că fii foarte atent la semnalele care apar pe piaţă, în presă, de exemplu.

FECIOARĂ Astăzi nu te implica în discuţii cu semnele de foc. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar. Ai o problemă care te obsedează de anul trecut, dar astăzi, pe o conjunctură astrologică favorabilă şi împotriva logicii, printr-o abordare directă, te poţi lămuri despre ce este vorba. Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Nu da crezare tuturor zvonurilor, mai ales dacă se referă la rude, la familie, sau la prietenii buni, la anturajul apropiat, în general.

BALANŢĂ Trebuie să dai dovadă de răbdare ca să echilibrezi unele aspecte nefavorabile. Dar, ai timp şi de distracţii, pe net, sau de vizite pe la prieteni. Seară culturală, împreună cu cei dragi! Poţi să te grăbeşti încet, ai talentul acesta! Cu toate că eşti în criză de timp, reuşeşti mai întotdeauna să salvezi situaţia, comunicând la timp, cu respect, unde eşti şi cât întârzii. Transformări în bine ale relaţiilor cu prietenii sau familia. Atenţie mărită la sfârşitul zilei când răbdarea iţi este pusă la încercare. Nativele din zodia Balanţei, mai ales, sunt astăzi avantajate în relaţiile amoroase.

SCORPION Ziua de astăzi te ajută să te înţelegi mai bine cu cei de la serviciu, şcoală, cu cei din jurul tău. O veste, pe seară, te poate iteresa mai mult. Afacerile personale sunt aspectate favorabil. Trebuie să fii atent la ceea ce promiţi, sau la ceea ce spui că o să faci. Nu te lansa în declaraţii fără acoperire, în familie sau cu prietenii. Oricum, bunele intenţii se uită repede! Unele surprize plăcute, dar până la urmă previzibile – din partea copiilor sau a fraţilor mai mici. Pentru un procent din Scorpion: în scenariul pe care-l construiesti lipsesc unele amanunte, dar fiind vorba de afaceri şi bani nu trebuie sa uiţi nici un detaliu. Orice inceput este greu şi nesigur, iar începutul anului 2026 nu face excepţie!

SĂGETĂTOR Îţi este greu să înţelegi motivele atitudinii unor persoane din jurul tău. Ceva s-a întâmplat în vacanţa de iarnă! Trebuie să afli despre ce este vorba, ca să-ţi adaptezi comportamentul! Nu crede tot ce ţi se spune şi nu te lua după sfaturi. Propria inteligenţă şi intuiţia vor rezolva situaţia. Controleză anumite tendinţe extravagante, mai ales în domeniul cheltuielilor şi al promisiunilor gen „trec eu pe la tine” . Aminteşte-ţi că nu ai timp. Schimbările bruşte de direcţie trebuie evitate, în viaţă, în afaceri, în dragoste ca şi pe şosea. Afacerile personale sunt foarte bine aspectate, mai ales pe seară.

CAPRICORN În prima zi de lucru a anului 2026 primeşti o mulţime de informaţii, de veşti. Trebuie să dai dovadă de organizare, de tact şi să foloseşti datele care te avantajează imediat, în mod direct. Azi ocupă-te de problemele de familie, sunt avantajate. Primeşti un cadou neaşteptat, oricum pentru un procent dintre Capricorni este ziua de naştere, sau o întâlnire neanunţată cu o persoană dragă. Seriozitatea şi consistenţa zodiei te ajuta sa faci faţă diversităţii de probleme şi să gaseşti soluţii, măcar temporare, pentru problemele cotidiene.

VĂRSĂTOR Vrei să-ţi adaptezi imaginea, ca să placi la toată lumea. E o misiune imposibilă, rişti să fii considerat linguşitor şi neserios. Eşti uşor dezorientat la acest început de an, fii prudent! Poţi evita, cu siguranţă, o situaţie neplăcută, prin amânarea unor întâlniri sau prin reprogramarea unor evenimente. În a doua parte a intervalului trebuie să dai dovadă de prudenţă şi chiar suspiciune în analiza unor veşti şi informaţii.

PEŞTI Ai un oarecare procent de noroc şi astăzi trebuie să acţionezi imediat, fără reţinere şi false prejudecăţi. Există o latură defensivă în zodia ta care se activează imediat ce apare o problemă! Nu încerca să controlezi evenimentele din viaţa prietenilor impunând date şi planuri de măsuri. Mai bine cască îndelung şi „fă frumos” ca un peştişor de aur în acvariu – vei găsi imediat pe cineva care să te ia în braţe... Poate, cu acvariu cu tot!