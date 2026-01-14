Exclusiv. „Armata nu e ring de dans”. Generalul (r.) Mircea Chelaru, despre ce se întâmplă când reformele ignoră realitatea din sistem

Guvernul României discută în această perioadă despre reforme în sistemul de pensii și al politicilor de personal în securitate și apărare. Senatorului Mircia Chelaru, fost șef al Statului-Major al Apărării, consideră actualele propuneri un potențial risc major pentru moralul și eficiența forțelor armate și de securitate.

„Mă aștept ca NATO să se strâmbe din nou la noi. Ei ne oferă garanție, iar noi tăiem și mărim vârsta de pensionare. Oamenii din sistem ajung apoi să se considere de mâna a doua, neglijați, disprețuiți…” a declarat Chelaru în cadrul unui interviu pentru Evenimentul Zilei.

Guvernul României a semnalat intenția de a reduce fondurile de salarii alocate ministerelor cu până la 10% și de a crește vârsta de pensionare pentru personalul din securitate și apărare. Oficialii sunt de părere că aceste măsuri ar face parte dintr-un efort mai amplu de eficientizare a cheltuielilor publice și aliniere la principii bugetare sustenabile, așa cum se cere de la Bruxelles.

Reducerea fondului de salarii și modificarea vârstei de pensionare sunt teme recurent discutate în contextul ajustărilor cerute de la nivel european, în special în urma solicitărilor de reformă fiscal-bugetară prevăzută în Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Senatorul Chelaru aduce însă în discuție nu doar conținutul măsurilor, ci și percepția lăsată în interiorul sistemului: „Luptătorul este până în 34 de ani, e acela care are forța de a face față câmpului de luptă. Armata nu este ring de dans, să ne înțelegem”, a specificat el.

Mircia Chelaru ridică și întrebări despre modul în care politicile publice echilibrează între nevoile operaționale ale armatei și constrângerile demografice și financiare ale societății. „Instituțiile statului deja nu mai funcționează de pe urma improvizației și a imposturii. Se pot face lucruri majore, nu doar în Apărare, ci în toate domeniile. Dar asta înseamnă știința organică a statului”, a specificat politicianul.

Senatorul Chelaru vorbește, de asemenea, și despre moralitate, despre o armată demotivată sau considerată „de mâna a doua” care își pierde eficiența deja greu pusă la încercare. În opinia sa, nu tehnica sau tacticile fac diferența, ci oamenii și convingerea lor că serviciul are sens și este respectat.

El avertizează că măsurile, dacă vor fi aplicate „exact în forma anunțată”, pot avea repercusiuni pe termen mediu și lung asupra sistemului de apărare, dar și asupra percepției externe a angajamentului NATO al României.

