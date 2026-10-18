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Evenimentul „Străzi Deschise” revine în 2027. Ce rezultate a înregistrat ediția din acest an

Evenimentul „Străzi Deschise” revine în 2027. Ce rezultate a înregistrat ediția din acest anStrăzi deschise. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Primăria Capitalei a anunțat bilanțul financiar al evenimentului „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană” 2026, desfășurat pe parcursul a 24 de weekenduri. Potrivit municipalității, organizarea a fost finanțată integral din sponsorizări, fără cheltuieli din bugetul local. Ediția din acest an s-a încheiat duminica trecută, cu Spotlight Festival, după ce peste 1,5 milioane de persoane au participat la activitățile organizate în București.

Programul „Străzi Deschise – București, Promenadă Urbană” a înregistrat în 2026 sponsorizări de 883.800 de lei, iar cheltuielile pentru organizare s-au ridicat la 500.000 de lei. Potrivit datelor comunicate de Primăria Capitalei, diferența dintre sumele atrase și costurile evenimentului este de 383.800 de lei.

Municipalitatea a anunțat că niciun leu din bugetul local nu a fost folosit pentru finanțarea celor 24 de weekenduri în care s-au desfășurat activitățile.

Primăria Capitalei anunță un excedent de peste 380.000 de lei

Potrivit administrației locale, ediția din acest an a fost susținută financiar prin contribuțiile partenerilor privați.

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Suma totală obținută din sponsorizări a ajuns la 883.800 de lei, în timp ce organizarea evenimentului a costat 500.000 de lei. Astfel, din fondurile atrase a rămas o diferență de 383.800 de lei, conform bilanțului prezentat de Primăria Capitalei.

Reprezentanții instituției au atribuit această modalitate de finanțare unei politici promovate de primarul general Ciprian Ciucu, aplicată anterior la nivelul Sectorului 6 și extinsă ulterior la nivelul Bucureștiului.

Peste 1,5 milioane de participanți la „Străzi Deschise” 2026

Evenimentul a avut loc pe parcursul a 24 de weekenduri și a inclus activități culturale, artistice și recreative. Potrivit organizatorilor, peste 1,5 milioane de persoane au participat la manifestările desfășurate în cadrul ediției din 2026.

Programul a cuprins spectacole, expoziții și ateliere destinate atât copiilor, cât și adulților. Au fost organizate și tururi ghidate gratuite, plimbări pe Dâmbovița și dezbateri cu specialiști pe teme de interes pentru București.

Activitățile au fost dedicate bucureștenilor și turiștilor interesați de evenimentele organizate în spațiul urban.

Străzi deschise București

Sursă foto: Facebook

„Străzi Deschise” revine în București în 2027

Ediția din 2026 s-a încheiat duminica trecută, odată cu desfășurarea Spotlight Festival. Primăria Capitalei a mulțumit echipei ARCUB pentru organizarea programului, precum și companiilor care au contribuit financiar la desfășurarea acestuia.

Municipalitatea a anunțat că proiectul va continua și anul viitor.

„Cu promenada urbană ne reîntâlnim şi în 2027”, au transmis reprezentanții Primăriei Capitalei.

Administrația locală a prezentat astfel rezultatele financiare ale programului și numărul participanților, confirmând că evenimentul va avea o nouă ediție în 2027.

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