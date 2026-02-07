Evenimentul Istoric Nr 95 te invită să descoperi tainele istoriei moderne a Japoniei!

Revista Evenimentul Istoric Nr.95 vine cu noutăți de top din sfera istoriei și gândirii istorice. Sumarul numărului din luna ianuarie 2026 este unul deosebit de interesant și atractiv.

Tokugawa Ieyasu, născut la 31 ianuarie 1543, este figura monumentală care a pus bazele statului japonez centralizat. Prin pragmatismul său politic, el a inaugurat era de stabilitate cunoscută sub numele de Perioada Edo. Această epocă de pace avea să dureze peste două secole și jumătate sub conducerea descendenților săi. A decedat la 1 iunie 1616.

Pe drept cuvânt, i s-a spus un Bismarck al Orientului. Având în vedere „compania selectă” de care se bucură în galeria personalităților istorice universale, ajungem la concluzia că ideile novatoare au străbătut mările și oceanele din Europa, în America și Orientul Extrem.

Era Meiji, numită după împăratul Meiji care s-a derulat între 25 ianuarie 1868 și 30 iulie 1912, a dus Japonia din poziția de unde o lăsaseră succesorii lui Togukawa. Japonia a încetat să mai fie o țară „în splendidă izolare”, guvernată de „codul Bushido”, aflată sub spectrul colonizării. Vorbim de o schimbare în structuri sociale, economie, Armată, cultură, adoptarea unor elemente moderne de tip european.

Fără Tokugawa și Meiji, Hirohito nu ar fi ajuns vreodată să facă din Japonia un imperiu expansionist care în Al Doilea Război Mondial a făcut parte din Axa Roma-Berlin-Tokyo. Se știe că doar SUA au putut să înfrângă Japonia în Pacific și că pentru a determina capitularea Japoniei în 2 septembrie 1954, SUA au lansat 2 bombe atomice la Hiroshima și Nagasaki pe 6 și 9 august 1945.

