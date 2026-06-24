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Evaluarea Națională: Câți elevi au absentat la proba de Matematică și când se afișează primele rezultate

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Evaluarea Națională: Câți elevi au absentat la proba de Matematică și când se afișează primele rezultate
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Din cuprinsul articolului

Procesul de susținere a examenelor naționale continuă în toată țara, iar Ministerul Educației și Cercetării a centralizat primele date statistice referitoare la participarea absolvenților de gimnaziu. Cea mai recentă testare a scos la iveală atât absențe nemotivate în rândul candidaților, cât și abateri grave de la regulamentul de desfășurare a examenului.

Evaluarea Națională: Câți elevi au absentat la proba de Matematică

Miercuri s-a desfășurat proba scrisă la Matematică, un moment decisiv pentru absolvenții clasei a VIII-a. Dincolo de emoțiile rezolvării subiectelor, statisticile oficiale arată că nu toți cei înscriși au fost prezenți în bănci. Un număr de 4.883 de elevi au absentat miercuri la proba de Matematică din cadrul Evaluării naţionale, iar patru au fost eliminaţi, a informat Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Sesiunea actuală a debutat la începutul săptămânii, mobilizând un număr impresionant de tineri la nivel național. Evaluarea naţională a început luni cu proba scrisă la Limba şi literatura română, la acest examen fiind înscrişi peste 148.000 de absolvenţi ai clasei a VIII-a. Pentru gestionarea eficientă a unui volum atât de mare de candidați, infrastructura educațională a fost mobilizată la maximum. Potrivit ministerului, examenul este organizat în 2.956 de unităţi de învăţământ/centre de examen.

Matematică

Matematică. Sursă foto: Unsplash

Calendarul probelor și afișarea primelor note

Maratonul examenelor nu s-a încheiat încă pentru toți elevii. Calendarul oficial prevede o zi specială dedicată comunităților etnice din România. Elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine vineri proba la Limba şi literatura maternă.

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După finalizarea tuturor testărilor scrise, urmează perioada de corectare și centralizare a datelor, așteptată cu mari emoții de copii și părinți. Elevii care susţin acest examen vor afla rezultatele, afişate online şi în şcoli/centre de examen, în data de 1 iulie, până la ora 12:00.

Depunerea contestațiilor și anonimizarea datelor

Pentru cei care vor considera că notele inițiale nu reflectă realitatea muncii lor, Ministerul Educației oferă un calendar clar pentru reevaluarea lucrărilor. Lucrările pot fi vizualizate şi se pot depune contestaţii pe 1 iulie, în intervalul orar 14:00 - 18:00, precum şi în zilele de 2 şi 3 iulie.

Procesul se va încheia definitiv în a doua săptămână a lunii viitoare, când notele vor deveni permanente. Rezultatele finale vor fi afişate pe 8 iulie. La fel ca în anii precedenți, identitatea candidaților va rămâne protejată pe parcursul întregii proceduri publice. Ele vor fi comunicate anonimizat, prin coduri individuale, care înlocuiesc numele şi prenumele, atât în centrele de examen, cât şi pe site-ul evaluare.edu.ro, respectându-se Regulamentul general privind protecţia datelor personale. Codurile individuale sunt distribuite elevilor pe bază de semnătură de primire, la prima probă susţinută.

Cum se calculează media pentru admiterea la liceu

Notele obținute în această sesiune au o miză uriașă, deoarece reprezintă unicul criteriu de departajare pentru repartizarea computerizată în învățământul liceal. Media de admitere, pe baza căreia se realizată înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenţilor învăţământului gimnazial, este media generală la Evaluarea naţională, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obţinute la probe de examinare.

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