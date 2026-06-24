Evaluarea Națională continuă cu proba la Matematică

După proba la Limba și literatura română susținută luni, absolvenții clasei a VIII-a revin miercuri în sălile de examen pentru testarea la Matematică. Evaluarea Națională se va încheia vineri, când elevii din rândul minorităților naționale vor susține proba la Limba și literatura maternă, potrivit Ministerului Educației.

Accesul candidaților în centrele de examen este permis între orele 8:00 și 8:30, iar aceștia trebuie să aibă asupra lor un document de identitate și instrumente de scris cu cerneală sau pastă albastră. Pentru realizarea desenelor și a schemelor este permisă utilizarea creionului negru.

Examenul începe la ora 9:00, moment în care elevii primesc subiectele și materialele necesare pentru ciornă. Timpul alocat rezolvării cerințelor este de două ore, calculat din momentul completării datelor de identificare pe lucrare.

Potrivit Ministerului, elevii cu anumite cerințe speciale, pentru care au fost aprobate măsuri de sprijin, pot beneficia de prelungirea duratei examenului cu până la două ore.

Conform regulamentului, introducerea în sălile de examen a telefoanelor mobile, dispozitivelor electronice, materialelor auxiliare sau a oricăror surse de informare este strict interzisă.

De asemenea, elevii nu au voie să intre cu ghiozdane, genți sau alte obiecte personale voluminoase, acestea urmând să fie depozitate în spații special amenajate. Toate probele sunt monitorizate audio și video.

Primele rezultate vor fi publicate pe 1 iulie, până la ora 12:00, atât online, cât și în centrele de examen. În aceeași zi, între orele 14:00 și 18:00, precum și pe 2 și 3 iulie, elevii vor putea depune contestații.

Candidații au posibilitatea să își consulte lucrările înainte de depunerea unei contestații, însă această procedură nu este obligatorie. Vizualizarea lucrării trebuie realizată în prezența unui părinte sau reprezentant legal.

Rezultatele finale ale Evaluării Naționale vor fi afișate pe 8 iulie. Și în acest an, rezultatele vor fi comunicate anonim, prin intermediul codurilor unice distribuite elevilor la examen.

La sesiunea din acest an s-au înscris peste 148.000 de absolvenți de gimnaziu, examenul fiind organizat în aproape 3.000 de centre din întreaga țară. Media obținută la Evaluarea Națională va reprezenta principalul criteriu de admitere în învățământul liceal.

La examenul de Limba și literatura română, elevii au avut de analizat două fragmente literare și nonliterare, pe baza cărora au rezolvat exerciții de înțelegere a textului, vocabular și elemente de gramatică. Printre cerințele importante s-a numărat și redactarea unui rezumat.

Subiectele au avut la bază un fragment din volumul „Mesteceni de hârtie”, scris de Veronica D. Niculescu, precum și un pasaj din cartea de călătorii „Agutoki. Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee”, de Carmen Strungaru.