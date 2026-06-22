Elevii de clasa a VIII-a au susținut luni prima probă scrisă a Evaluării Naționale 2026, cea la limba și literatura română. Examenul s-a desfășurat conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, iar primele informații despre subiecte au apărut la scurt timp după încheierea probei. Potrivit datelor apărute în spațiul public, candidații au primit două texte suport, pe baza cărora au avut de rezolvat exerciții de înțelegere, vocabular și gramatică. De asemenea, una dintre cerințele importante ale testului a presupus redactarea unui rezumat.

La examen, candidații au lucrat pe baza a două texte suport: un fragment din volumul „Mesteceni de hârtie”, de Veronica D. Niculescu, și un pasaj din cartea „Agutoki. Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee”, semnată de Carmen Strungaru.

Cerințele au vizat atât înțelegerea și interpretarea textelor, cât și exprimarea unei opinii argumentate despre importanța prețuirii darurilor primite, dincolo de valoarea lor materială.

Ministerul Educației urmează să publice subiectele și baremele oficiale de corectare în cursul după-amiezii, după finalizarea procedurilor specifice examenului.

După testarea la limba română, absolvenții de gimnaziu vor susține miercuri, 24 iunie, proba scrisă la matematică. Pentru elevii care studiază într-o limbă a minorităților naționale este programată și proba la limba și literatura maternă, pe 26 iunie.

Accesul în centrele de examen s-a făcut până la ora 8:30, pe baza unui document de identitate, iar proba a început la ora 9:00. Candidații au avut la dispoziție două ore pentru rezolvarea cerințelor, timpul fiind calculat după distribuirea completă a subiectelor în sălile de examen.

Modelul oficial al probei de limba și literatura română este alcătuit din două mari secțiuni. Prima parte conține exerciții bazate pe texte la prima vedere și urmărește verificarea capacității de înțelegere și interpretare a informațiilor, precum și a cunoștințelor de vocabular și gramatică.

A doua parte este dedicată redactării și evaluează modul în care elevii își organizează ideile, respectă normele limbii române și dezvoltă un text coerent, în funcție de cerințele formulate.

Profesorii atrag atenția că respectarea numărului de cuvinte, argumentarea clară a ideilor și utilizarea corectă a regulilor de ortografie și punctuație pot face diferența în obținerea unui punctaj ridicat.

Subiectele și baremele oficiale vor fi publicate pe platforma dedicată examenelor naționale imediat după încheierea probei. Ulterior, elevii vor putea verifica răspunsurile și punctajele acordate pentru fiecare cerință.

Evaluarea Națională rămâne principalul criteriu de admitere la liceu, iar rezultatele obținute de absolvenții de gimnaziu vor conta decisiv în procesul de repartizare computerizată din această vară.