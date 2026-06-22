Social

Subiectele care le-au dat emoții elevilor la Evaluarea Națională 2026

Comentează știrea
Subiectele care le-au dat emoții elevilor la Evaluarea Națională 2026Elevi. Sursa foto: Arhiva EVZ
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Elevii de clasa a VIII-a au susținut luni prima probă scrisă a Evaluării Naționale 2026, cea la limba și literatura română. Examenul s-a desfășurat conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, iar primele informații despre subiecte au apărut la scurt timp după încheierea probei. Potrivit datelor apărute în spațiul public, candidații au primit două texte suport, pe baza cărora au avut de rezolvat exerciții de înțelegere, vocabular și gramatică. De asemenea, una dintre cerințele importante ale testului a presupus redactarea unui rezumat.

Subiectele de la limba română la Evaluarea Națională 2026

La examen, candidații au lucrat pe baza a două texte suport: un fragment din volumul „Mesteceni de hârtie”, de Veronica D. Niculescu, și un pasaj din cartea „Agutoki. Impresii de călătorie în Papua Noua Guinee”, semnată de Carmen Strungaru.

Cerințele au vizat atât înțelegerea și interpretarea textelor, cât și exprimarea unei opinii argumentate despre importanța prețuirii darurilor primite, dincolo de valoarea lor materială.

Subiecte Romana

Subiecte Romana. Sursa foto: Edupedu

Ministerul Educației urmează să publice subiectele și baremele oficiale de corectare în cursul după-amiezii, după finalizarea procedurilor specifice examenului.

Comuniștii olteni despre Beatles: Boala, care se pare dăunează sistemului nervos, se numește beatlemanie
Comuniștii olteni despre Beatles: Boala, care se pare dăunează sistemului nervos, se numește beatlemanie
ASF propune reguli noi pentru pensiile private. Ce avantaje și dezavantaje au
ASF propune reguli noi pentru pensiile private. Ce avantaje și dezavantaje au
Subiecte Romana

Subiecte Romana. Sursa foto: Edupedu

Ce urmează

După testarea la limba română, absolvenții de gimnaziu vor susține miercuri, 24 iunie, proba scrisă la matematică. Pentru elevii care studiază într-o limbă a minorităților naționale este programată și proba la limba și literatura maternă, pe 26 iunie.

Accesul în centrele de examen s-a făcut până la ora 8:30, pe baza unui document de identitate, iar proba a început la ora 9:00. Candidații au avut la dispoziție două ore pentru rezolvarea cerințelor, timpul fiind calculat după distribuirea completă a subiectelor în sălile de examen.

elevi

elevi / sursa foto: dreamstime.com

Cum este structurat examenul

Modelul oficial al probei de limba și literatura română este alcătuit din două mari secțiuni. Prima parte conține exerciții bazate pe texte la prima vedere și urmărește verificarea capacității de înțelegere și interpretare a informațiilor, precum și a cunoștințelor de vocabular și gramatică.

A doua parte este dedicată redactării și evaluează modul în care elevii își organizează ideile, respectă normele limbii române și dezvoltă un text coerent, în funcție de cerințele formulate.

Profesorii atrag atenția că respectarea numărului de cuvinte, argumentarea clară a ideilor și utilizarea corectă a regulilor de ortografie și punctuație pot face diferența în obținerea unui punctaj ridicat.

Când vor fi afișate rezultatele

Subiectele și baremele oficiale vor fi publicate pe platforma dedicată examenelor naționale imediat după încheierea probei. Ulterior, elevii vor putea verifica răspunsurile și punctajele acordate pentru fiecare cerință.

Evaluarea Națională rămâne principalul criteriu de admitere la liceu, iar rezultatele obținute de absolvenții de gimnaziu vor conta decisiv în procesul de repartizare computerizată din această vară.

Stiri calde

14:20 - Expulzarea profesorilor de la Liceul Teoretic „Orizont”, din nou în atenția procurorilor. Dosarul, redeschis parțial

14:08 - Un bucureștean a scăpat de griji. A câștigat potul la Loto 5/40

14:00 - Politicianul care ar putea prelua ștafeta de la Keir Starmer. Cine este Andy Burnham

13:37 - Audierea miniștrilor propuși de Veștea. Romeo Lungu (PSD) a primit aviz negativ, după ce parlamentarii AUR au boicota...

13:34 - Masa la care lumea rămâne puțin mai mult

13:26 - Șeful raionului Taraclia, vizat într-o anchetă CNA. Suspiciuni de fraudare a achizițiilor publice și prejudicii de mi...

HAI România!

Congrese, învestiri și alte nenorociri

Congrese, învestiri și alte nenorociri

Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

Spectru morții: războiul invizibil care decide cine câștigă și cine dispare

Terorism fără teroriști

Terorism fără teroriști

Proiecte speciale