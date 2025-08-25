Social Eurostat a numărat fumătorii din Republica Moldova. Urmează taxe și interdicții







Republica Moldova. Moldova rămâne printre fruntașele Europei la fumat. Datele Eurostat și Eurobarometer arată că, în 2023, 27% dintre adulții moldoveni erau fumători. Procentul este aproape dublu față de media din țările nordice și foarte apropiat de nivelurile ridicate din Balcani.

Românii nu rămân în urmă la acest capitol. Din contră, rata fumatului este chiar mai mare decât în Moldova — ajunge la 34%. Aproape unul din trei bărbați români fumează, iar în rândul femeilor procentul este de 7,5%.

Pe de o parte, Suedia și Finlanda reușesc să țină fumatul sub control, cu rate de doar 6,4% și respectiv 9,9%. Rata scăzută se datorează, în mare parte, politicilor stricte și campaniilor de prevenire desfășurate pe termen lung.

La polul opus, Serbia și Slovacia domină clasamentul cu cele mai ridicate procente de fumători din Europa. În Serbia s-a înregistrat o rată de 40% și, respectiv, 36 la sută în Slovacia.

În luna martie curent, Parlamentul de la Chișinău a votat în prima lectură un set de măsuri pentru combaterea fumatului. Astfel, conform documentului, fumătorii nu vor putea să aprinzi țigara în raza de 10 metri de la intrarea în spațiile publice închise. Mai mult, va fi interzis și fumatul la fereastră, pe terenuri de sport, de joacă, în parcuri sau pe plaje.

Fumul de țigară nu va mai fi prezent nici în scara blocului, cabina ascensorului sau alte locuri de uz comun. La fel, angajatorii și proprietarii de spații publice sunt obligați să asigure un mediu fără tutun.

Proiectul, elaborat de Ministerul Sănătății de la Chișinău și votat de Legislativ, prevede și sancțiuni mai dure pentru fumatul în locuri publice. Pedepsiți drastic vor fi și cei care vând tutun în locuri neautorizate.

Astfel, persoanele juridice care permit fumatul în locuri interzise pot fi amendate cu până la 15.000 de lei (moldovenești) și obligate să-și oprească activitatea până la un an. Persoanele fizice care fumează în locuri de uz comun riscă amenzi de până la 2.250 de lei, și nu 2.100 de lei, cum era anterior.

În același timp, ar putea fi obligați să muncească în folosul comunității între 40 și 60 de ore. Cu o amendă pipărată se pot alege cei care și-au propus să vândă produse de tutun în locuri publice sau minorilor. Aceștia riscă să achite statului până la 20.000 de lei pentru activitatea ilegală comisă. Noile reguli vor intra în vigoare după aprobarea finală și publicarea oficială a legii.