Social Peste 20 de troleibuze moderne din Estonia și Letonia vor circula pe străzile din Chișinău







Republica Moldova. Pe străzile din Capitală vor apărea, în următoarele săptămâni, peste 20 de troleibuze noi, achiziționate din Estonia și Letonia. Este vorba despre 13 troleibuze articulate, cu o capacitate de transport de până la 160 de persoane. De asemenea și 8 troleibuze clasice, dotate cu tehnologii moderne și adaptate ultimelor cerințe de confort și securitate.

Mijloacele de transport provin din Tallinn și Riga și vor fi puse în circulație în scurt timp, odată cu revenirea elevilor și studenților din vacanța de vară. Directorul general al Regiei Transport Electric Chișinău (RTEC), Dorin Ciornîi, a subliniat că toate vehiculele respectă standardele actuale. Totodată, acestea vin să îmbunătățească experiența de călătorie a locuitorilor Capitalei.

„Toate corespund ultimelor cerințe, atât de confort, cât și de securitate și siguranță. Rampă acces pentru persoane cu nevoi speciale, podea coborâtă pe toată porțiunea interioară. Deci, ultima generație”, a declarat Ciornîi.

Prezent la eveniment, primarul Ion Ceban a menționat că noile troleibuze reprezintă un pas important pentru modernizarea serviciilor publice de transport și pentru calitatea vieții în oraș.

„În ultimii câțiva ani, în Chișinău au ajuns 367 de unități de autobuze și troleibuze. Iar aceasta înseamnă că practic, municipiul Chișinău a reînnoit întreg parcul de troleibuze și autobuze. Pentru ca oamenii să poată face diferența, am agreat cu administrația Regiei Transport Electric Chișinău ca la linie să mai rămână și câteva din unitățile vechi, pentru a putea face diferența între ceea ce a fost și a ceea ce avem acum”, a declarat edilul.

Potrivit Primăriei Chișinău, cele 21 de troleibuze fac parte dintr-un lot total de 38 de unități Solaris Trollino, achiziționate printr-o licitație internațională organizată de întreprinderea municipală de transport public din Tallin. Toate vehiculele au trecut procedurile de verificare și testare tehnică și sunt pregătite să fie exploatate pe străzile capitalei.

Troleibuzele noi vor fi repartizate pe mai multe rute municipale, inclusiv liniile 1, 4, 10, 12, 21, 22, 23 și 25, contribuind la descongestionarea traficului și la creșterea confortului pentru pasageri.

În total, în ultimii ani, parcul de transport public din Chișinău a fost reînnoit cu 183 de troleibuze și 184 de autobuze, ceea ce a permis înlocuirea tuturor vehiculelor mai vechi de 10 ani. Autoritățile municipale afirmă că investițiile în transportul public au drept scop asigurarea unei mobilități urbane mai eficiente, sigure și prietenoase cu mediul.