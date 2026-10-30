Comisia Europeană (CE) pregătește noi măsuri pentru ca statele membre să poată face față mai eficient dezastrelor naturale și situațiilor de criză. Executivul european înființează un grup consultativ special, denumit „preparEU”, care va analiza riscurile la care este expus continentul și va propune soluții pentru îmbunătățirea capacităților de intervenție.

Noua structură va oferi consiliere strategică președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și comisarei pentru egalitate, pregătire și gestionarea situațiilor de criză, Hadja Lahbib.

Experții vor evalua modul în care Europa poate răspunde unor amenințări precum fenomenele meteorologice extreme, incendiile de vegetație, dezastrele naturale și riscurile tehnologice.

Crearea grupului „preparEU” a fost anunțată de Ursula von der Leyen în discursul privind starea Uniunii, susținut la 16 septembrie 2026.

Structura va reuni 11 experți de nivel înalt, cu experiență în protecția civilă și gestionarea situațiilor de criză, precum și șase oameni de știință și cadre universitare din mai multe state membre.

Președinta Comisiei Europene a explicat că experiența specialiștilor va fi folosită pentru îmbunătățirea coordonării intervențiilor și dezvoltarea echipamentelor necesare în situații de urgență.

„În contextul în care schimbările climatice generează fenomene meteorologice și dezastre naturale din ce în ce mai extreme, Europa este aici pentru a da ajutor. Trebuie să gândim la o scară mai largă și să învățăm mai repede. Acesta este motivul pentru care îi aducem la un loc pe cei mai experimentați pompieri și agenți de intervenție în situații de urgență din Europa: pentru a valorifica experiența acestora și a face ca Europa să fie mai bine pregătită, de la o coordonare civil-militară mai puternică la echipamentele și capacitățile de care avem nevoie. Ei vor face propuneri concrete pentru ca protecția civilă a UE să devină și mai eficace. Pentru ca solidaritatea europeană să fie întotdeauna prezentă atunci când se produce un dezastru.”, a declarat Ursula von der Leyen.

Una dintre principalele responsabilități ale grupului va fi evaluarea capacităților existente în statele membre, prin raportare la Mecanismul de protecție civilă al Uniunii Europene și la programul rescEU.

Analiza va viza atât efectele imediate, cât și consecințele pe termen lung ale dezastrelor naturale. Printre situațiile luate în calcul se numără furtunile severe, fenomenele meteorologice extreme și incendiile de vegetație.

De asemenea, specialiștii vor analiza riscurile tehnologice și alte amenințări care ar putea afecta funcționarea infrastructurilor esențiale.

Evaluarea va include și posibilele efecte asupra populației, precum creșterea fluxurilor migratorii, presiunea asupra serviciilor medicale de urgență, necesarul de adăposturi și problemele de comunicații.

Un alt subiect important îl reprezintă întreruperea funcționării infrastructurilor critice și identificarea soluțiilor pentru gestionarea unor astfel de situații.

Grupul consultativ va analiza și modalitățile prin care statele europene își pot îmbunătăți măsurile de prevenție și pregătire pentru situații de urgență.

Printre propunerile care urmează să fie evaluate se numără dezvoltarea unor echipamente cu utilizare atât civilă, cât și militară, precum și consolidarea flotei europene de stingere a incendiilor.

Prima reuniune a grupului „preparEU” este programată la începutul lunii noiembrie 2026.

Experții trebuie să transmită recomandările către Ursula von der Leyen și Hadja Lahbib până în primăvara anului 2027.