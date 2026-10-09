Economie

Euro scade din nou după creșterea record. Cursul valutar anunțat de BNR

Euro scade din nou după creșterea record. Cursul valutar anunțat de BNREuro. Sursa foto: AI
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Din cuprinsul articolului

Euro a înregistrat o ușoară scădere în raport cu leul vineri, 9 octombrie, după ce moneda europeană a atins un nivel record în urmă cu doar câteva zile. Tendința de depreciere s-a manifestat și în cazul dolarului american, al lirei sterline și al francului elvețian, potrivit cursului de referință publicat de Banca Națională a României (BNR).

Conform datelor BNR, euro a fost cotat vineri la 5,3414 lei, față de 5,3470 lei în ședința de joi. Scăderea este una ușoară, însă vine după creșterea puternică înregistrată de moneda europeană în ultimele zile.

Dolarul american înregistrează cea mai mare depreciere

Dolarul american a consemnat cea mai accentuată scădere dintre valutele prezentate, ajungând la 4,7612 lei vineri. Prin comparație, joi, moneda americană era cotată la 4,7814 lei, ceea ce indică o depreciere mai pronunțată față de cea a euro.

Lira sterlină a pierdut, la rândul său, teren în fața monedei naționale. Cursul anunțat vineri de BNR a fost de 6,3029 lei pentru o liră, în scădere față de valoarea de 6,3058 lei înregistrată în ziua precedentă.

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Scădere. Sursa foto: Arhiva EVZ

Francul elvețian înregistrează o nouă scădere

Francul elvețian a urmat aceeași tendință, fiind cotat la 5,7280 lei vineri. Joi, moneda elvețiană avea o valoare de referință de 5,7304 lei, potrivit datelor publicate de BNR.

Astfel, principalele valute analizate au încheiat săptămâna în scădere față de leu, cea mai mare depreciere fiind consemnată de dolarul american.

Ce s-a întâmplat pe piața financiară

Banca Națională a României (BNR) a prezentat joi o analiză a evoluției cursului valutar, după ce euro a atins în ultimele zile noi niveluri record în raport cu leul. Potrivit instituției, moneda europeană s-a apreciat treptat în prima parte a lunii septembrie, înainte ca raportul dintre euro și leu să înregistreze un salt important la sfârșitul lunii și la începutul lunii octombrie.

Banca centrală arată că, după această creștere rapidă, cursul de schimb s-a stabilizat la un nivel superior celui anterior.

Dobânzile și randamentele titlurilor de stat au înregistrat fluctuații

În analiza sa, BNR a urmărit atât evoluția cursului valutar, cât și schimbările înregistrate pe piața monetară interbancară și pe piața titlurilor de stat.

„Principalele cotații ale pieței monetare interbancare și-au prelungit evoluția liniară în august și în primele două decade din septembrie, pentru ca ulterior să cunoască ajustări ascendente succesive, mai pronunțate în primele zile din octombrie. La rândul lor, randamentele pe termen mediu și lung ale titlurilor de stat și-au mărit fluctuațiile în prima parte a lunii septembrie și au înregistrat apoi o creștere considerabilă – în contextul conflictului din Orientul Mijlociu, dar și pe fondul situației politice interne și al incertitudinilor asociate –, care s-a corectat în mare parte în primele zile din octombrie. În aceeași conjunctură, cursul de schimb leu/euro și-a accentuat ascensiunea în primele decade din septembrie, iar la finele lunii și în debutul lui octombrie a consemnat o creștere abruptă semnificativă, rămânând apoi pe noul palier”, arată BNR în comunicatul publicat după ședința Consiliului de administrație.

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