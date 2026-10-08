România va primi 14,3 milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene, pentru o parte din costurile generate de inundațiile severe produse la sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie 2025. Comisia Europeană a anunțat miercuri, 8 octombrie 2026, aprobarea sprijinului financiar, după ce fenomenele extreme au afectat regiuni din centrul, sudul și nord-estul țării.

Printre obiectivele menționate de Executivul comunitar se află Salina Praid, unde apele râului Corund au provocat pagube importante infrastructurii hidrotehnice. Fondurile europene urmează să contribuie la acoperirea costurilor operațiunilor de urgență și ale lucrărilor necesare în urma dezastrului.

Suma acordată României face parte dintr-un pachet financiar de 134,8 milioane de euro, destinat României și Spaniei după dezastrele naturale produse în 2025.

România va primi 14,3 milioane de euro pentru pagubele provocate de inundațiile care au afectat regiunile Centru, Sud-Muntenia și Nord-Est. România solicitase sprijin financiar prin Fondul de Solidaritate al UE în cursul anului trecut.

Decizia privind mobilizarea fondurilor a fost adoptată după aprobarea propunerii de către Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. Potrivit Comisiei Europene, plata către România urmează să fie efectuată în perioada următoare.

Comisia Europeană a evidențiat în mod special situația de la Salina Praid, afectată de fenomenele hidrologice extreme din 2025.

Apele râului Corund au erodat o parte din albie și au avariat infrastructura hidrotehnică din zonă. Inundațiile au fost însoțite și de întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică.

Salina Praid a fost una dintre infrastructurile afectate de amploarea fenomenelor produse în zonă, iar situația a impus intervenții și măsuri pentru limitarea efectelor produse de apă.

Fondul de Solidaritate nu reprezintă o despăgubire integrală pentru toate pierderile înregistrate, ci un mecanism prin care Uniunea Europeană contribuie la costurile operațiunilor de urgență și ale intervențiilor de refacere după dezastre majore.

Din pachetul total de 134,8 milioane de euro, cea mai mare sumă revine Spaniei: 120,5 milioane de euro.

Statul iberic a solicitat sprijin după o perioadă caracterizată de secetă prelungită, temperaturi extreme și trei valuri majore de incendii de vegetație produse în vara anului 2025.

Cel mai grav incendiu a început la 8 august 2025 și a provocat moartea a opt persoane, în timp ce numeroși locuitori au fost evacuați.

Spania a primit deja, în mai 2026, un avans de 30,1 milioane de euro. Diferența de 90,4 milioane de euro urmează să fie transferată ulterior.

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene a fost creat în 2002, cu scopul de a sprijini statele afectate de dezastre majore.

De la înființare, mecanismul european a mobilizat peste 11 miliarde de euro pentru aproximativ 150 de dezastre. Potrivit Comisiei Europene, 130 dintre acestea au fost dezastre naturale, iar 20 au reprezentat urgențe sanitare.

Sprijinul financiar a fost acordat pentru intervenții în 25 de state membre ale Uniunii Europene, precum și în Regatul Unit și în șase țări aflate în proces de aderare.