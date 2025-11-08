Eroul sovietic care a pus steagul pe Reichstag, decorat după 80 de ani. Destinul tragic al lui Aleksei Berest

La 80 de ani de la sfârșitul Marelui Război Patriotic, justiția istorică și-a găsit împlinirea: ofițerul armatei sovietice Aleksei Prokopievici Berest, cel care a condus grupul ce a înălțat Drapelul Victoriei pe acoperișul Reichstagului, a fost decorat postum cu titlul de Erou al Federației Ruse.

Decizia a fost oficializată prin Decretul Președintelui Federației Ruse din 17.07.2025 nr. 480, semnat de președintele Vladimir Putin. Documentul, publicat pe site-ul oficial al președinției ruse, menționează: „Pentru curajul, vitejia și altruismul demonstrate în lupta împotriva invadatorilor naziști în timpul Marelui Război Patriotic din 1941-1945, i se acordă titlul de Erou al Federației Ruse.”

Născut pe 9 martie 1921, Aleksei Berest, pe atunci un locotenent în vârstă de 24 de ani, a fost figura centrală a misiunii din 30 aprilie 1945. La ordinul comandantului, el a condus grupul format din sergenții Mihail Egorov și Meliton Kantaria, care au reușit să urce și să fixeze steagul roșu al Victoriei pe cupola clădirii germane, în ciuda focului inamic.

În timpul asaltului, Berest a dovedit ingeniozitate, aruncând o bucată din brațul unei statui în direcția unei mitraliere germane (imitând o grenadă) pentru a opri focul inamic și a permite avansul. Berest, având o înălțime considerabilă, a servit drept „scară” pentru ca sergenții Mihail Egorov și Meliton Kantaria să se poată urca pe umerii lui și să ajungă în podul Reichstagului.

De asemenea, în noaptea de 2 mai 1945, Berest a fost cel autorizat să negocieze capitularea apărătorilor germani ai Reichstagului, demonstrând un calm și o prezență de spirit care le-au inspirat respect ofițerilor inamici. Ținuta sa și statura înaltă l-au făcut potrivit pentru a personifica un războinic sovietic în fața ofițerilor germani.

În mod ironic, deși ceilalți participanți la înălțarea drapelului au primit titlul de Erou al Uniunii Sovietice, Berest a fost omis, se pare, din cauza unor divergențe de caracter sau a atitudinii rezervate a mareșalului Gheorghe Jukov față de acțiunile sale.

Adevărata sa ultimă ispravă, deși una tragică, a venit 25 de ani mai târziu. La 3 noiembrie 1970, în gara din Rostov-pe-Don, Aleksei Berest a sărit pe șine pentru a salva o fetiță de cinci ani împinsă accidental în fața unui tren. A reușit să o urce înapoi pe peron, dar el însuși a fost lovit și a murit la spital, la doar 49 de ani.

Inițiativa de a i se acorda titlul postum a venit din partea veteranilor și organizațiilor neguvernamentale din regiunea Rostov, zona unde Berest și-a găsit sfârșitul și unde, din 2016, a fost dezvelit un monument în cinstea sa. Această decorație înaltă reprezintă, în sfârșit, recunoașterea deplină a unui destin eroic.