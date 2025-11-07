FSB anunță o nouă arestare pentru „trădare de stat”. Un rus, acuzat că a transmis date despre opoziție unei țări NATO Video

Republica Moldova. Serviciul Federal de Securitate (FSB) al Federației Ruse a reținut un bărbat de 37 de ani din Moscova, acuzat de trădare pentru că ar fi transmis informații personale despre membri ai opoziției ruse către serviciile de informații ale unei țări NATO neidentificate. Potrivit comunicatului oficial, suspectul ar fi contactat voluntar un agent străin pentru a furniza date care urmau să fie folosite la recrutarea cetățenilor ruși.

O înregistrare video difuzată de agențiile de presă de stat îl arată pe bărbat fiind reținut de forțele speciale ale FSB, cu mascați care percheziționează apartamentul său din capitală. În imagini, suspectul apare imobilizat la podea, iar camerele surprind cutii cu echipamente electronice și documente personale.

În timpul interogatoriului, bărbatul a declarat că a fost abordat de o femeie necunoscută care i-ar fi promis sprijin pentru emigrare în schimbul cooperării cu serviciile străine. El a recunoscut că i-a transmis acesteia date personale ale unor cetățeni cu poziții de opoziție, informații primite anterior de la o cunoștință.

FSB afirmă că bărbatul a fost reținut imediat după ce a transmis materialele și că, în prezent, un tribunal din Moscova a ordonat plasarea sa în arest preventiv. Dacă va fi găsit vinovat, el riscă până la închisoare pe viață.

„Oricine ajută un stat străin va fi identificat și tras la răspundere penală”, a transmis FSB în declarația de presă.

Arestarea vine pe fondul unei intensificări fără precedent a anchetelor FSB privind presupuse colaborări cu servicii străine. În ultimele luni, mai multe persoane, printre care activiști, jurnaliști și cercetători au fost acuzate de trădare pentru simplul fapt că ar fi comunicat cu cetățeni ai țărilor NATO.

Potrivit organizației ruse de monitorizare OVD-Info, numărul cazurilor de „trădare de stat” s-a dublat în 2024 comparativ cu anii anteriori, fiind folosite adesea pentru a intimida vocile critice și a descuraja contactele cu instituțiile occidentale.