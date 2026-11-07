Epidemia de HIV se extinde în Rusia. Avertisment pentru următorii ani

Rusia se confruntă cu o extindere a infecțiilor cu HIV în 27 de regiuni, unde transmiterea virusului a depășit grupurile considerate vulnerabile și afectează populația generală. Datele instituțiilor sanitare ruse indică peste 1,23 milioane de persoane diagnosticate, în timp ce finanțarea programelor medicale se află sub presiune, pe fondul cheltuielilor pentru războiul din Ucraina, relatează Euronews.

Epidemia de HIV din Rusia a ajuns într-un stadiu generalizat în 27 de regiuni ale țării, potrivit informațiilor Institutului Central de Cercetare în Epidemiologie, instituție aflată în subordinea Rospotrebnadzor, autoritatea sanitară rusă.

În aceste zone, proporția femeilor însărcinate diagnosticate cu HIV depășește pragul de 1%, indicator folosit pentru evaluarea răspândirii virusului în populația generală. Regiunile Kemerovo, Irkutsk și Sverdlovsk înregistrează cele mai îngrijorătoare situații.

Statisticile oficiale arată că aproximativ 0,8% din populația Rusiei trăiește cu HIV, numărul persoanelor diagnosticate depășind 1,23 milioane. Pe parcursul anului 2025 au fost raportate aproximativ 45.000 de cazuri noi. Cifra reprezintă o reducere de 13,4% față de anul anterior, însă totalul persoanelor care trăiesc cu virusul continuă să crească.

Epidemiologii estimează că aproape 600.000 de persoane infectate nu au obținut suprimarea încărcăturii virale, ceea ce înseamnă că virusul poate fi transmis în continuare. Datele indică și un număr ridicat al deceselor înregistrate anual în rândul persoanelor diagnosticate cu HIV, estimat între 30.000 și 34.000.

În categoria bărbaților cu vârste cuprinse între 40 și 49 de ani, proporția celor infectați depășește 3%.

Pe lângă transmiterea virusului în comunitate, autoritățile sanitare ruse investighează și infectările produse în timpul acordării îngrijirilor medicale.

În 2025 au fost identificate opt focare de HIV și hepatită în spitale și alte unități sanitare. Acestea au fost asociate cu infectarea a 104 pacienți. Pentru anul 2026, instituțiile responsabile verifică alte 11 posibile focare.

Anchetele au identificat printre cauzele infectărilor nerespectarea procedurilor sanitare și folosirea repetată a unor instrumente medicale concepute pentru o singură utilizare, între care cateterele și glucometrele.

Unul dintre incidentele cu un număr mare de persoane afectate a avut loc într-un sanatoriu din Kabardino-Balkaria, unde 82 de pacienți au fost infectați, cei mai mulți cu hepatită C. Alte situații similare au fost semnalate în unități de oncologie și în centre unde sunt efectuate proceduri de hemodializă.

Problemele privind controlul epidemiei sunt amplificate de dificultățile financiare ale sistemului sanitar. Potrivit Euronews, observatorii indică o legătură între resursele medicale insuficiente și direcționarea unei părți importante a cheltuielilor publice către războiul din Ucraina.

În același timp, programele destinate prevenirii transmiterii HIV au fost afectate de retragerea unor organizații care asigurau finanțare internațională.

O diferență apare și între numărul infecțiilor nou identificate și fondurile prevăzute pentru extinderea tratamentului. Deși în 2025 au fost diagnosticate 45.000 de persoane, proiectul bugetar pentru 2027 include finanțare suplimentară pentru medicamente destinate unui număr de numai 30.000 de pacienți noi.

Estimările epidemiologice realizate de Rospotrebnadzor indică posibilitatea unei creșteri importante a numărului persoanelor care trăiesc cu HIV în următorii ani.

În scenariul în care nu vor fi adoptate măsuri suplimentare, acest număr ar putea ajunge la 1,47 milioane până în 2030.

Proiecțiile indică și posibilitatea ca numărul anual al deceselor să crească până la 51.000. Pentru limitarea transmiterii virusului, specialiștii consideră necesare intensificarea testării, îmbunătățirea accesului la medicamente antiretrovirale și aplicarea strictă a regulilor sanitare în unitățile medicale.