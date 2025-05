Emil Boc, la alergat cu 5.000 de clujeni. Lăsați grijile deoparte, inclusiv alegerile!

The Color Run - cunoscută și drept ”Happiest 5k on the Planet” - este o cursă în culori, care celebrează sănătatea, bucuria și originalitatea. The Color Run a luat amploare chiar de la lansarea sa, în ianuarie 2012. În România, primul eveniment de acest fel a avut loc ăn 2014. Până în prezent sute de mii de alergători din șară au luat parte la cea mai colorată cursă.