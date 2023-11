Primarul Clujului, Emil Boc, a moștenit zeci de terenuri. Are sute de mii de lei în conturi

Emil Boc a moștenit în 2013 o cotă de 3/20 din mai multe terenuri. Astfel, în județul Cluj, comuna Răchițele, a moștenit în 2013 3/20 dintr-un teren de 1.433 metri pătrați.

La aceeași adresă și cu aceeași cotație, a primit o moștenire de un teren forestier de 16.666 de metri pătrați. De asemenea, a mai primit în moștenire un alt teren forestier, tot în 2013.”

Tot aceeași cotă parte de 8.333 de metri pătrați și încă unul de 5866 de metri pătrați. În declarația lui de avere se mai găsește o moștenire a trei terenuri, din care are tot 3/20 și care se află tot în Răchițele. Terenurile au 2.848, 4.139 și 9.550 de metri pătrați. Primarul mare are un teren forestier moștenit de un hectar, din care îi revine tot 3/20 și unul intravilan de 4465 metri pătrați.

A cumpărat împreună cu soția un teren de 1183 metri pătrați în Cluj, la Câmpenești, în 2021. Mai are tot cu soția un apartament în Cluj, pe care l-au cumpărat în 1995 si are 63 de metri pătrați. Iar în 2015 fiica lui a dobândit un apartament în Cluj de 62 de metri pătrați.

Boc are conturile pline și o casă de vacanță

Mai are o casă de vacanță în Câmpenești, Cluj de 103 metri pătrați. Dar și o casă de locuit în Răchițele, moștenită de 17 metri pătrați. Are o mașină pe care a cumpărat-o în 2007. Iar la capitolul conturi, primarul a știut să pună bani deoparte.

Are conturi în lei deschise la trei bănci diferite în valoare de 261.633 lei. Mai are și un cont în care deține 6.280 dolari. Totodată are conturi deschise la NN asigurări de viață și pensii private în valoare de 263.411 de lei. Primarul Boc mai are și un cont la ING de 32.602 euro și un altul de 827. Și încă unul în lei în care mai are 14.000.

A primit și un venit de 9.600 de euro din partea Comitetului European al Regiunilor. Ca și venituri, primarul încasează 164.460 de lei anual și 71.490 de la universitate unde este conferențiar universitar. Mai primește și 303 lei de la ANI. Soția are un salariu de 55.998 ca lector universitar.