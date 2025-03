Elon Musk se teme se vină în România: Este înţelept să acord prioritate securităţii

Elon Musk dezminte faptul că ar veni în România spunând că preferă să rămână în America deoarece trebuie să acorde prioritate securităţii sale, „având în vedere vremurile nebuneşti pe care le trăim”.

Elon Musk, apropiatul președintelui Donald Trump, a negat informația, comentând la o postare a unui utilizator X pe care îl urmărește, că ar avea planuri de a veni în România la începutul lunii aprilie.

Utilizatorul îi cere lui Musk să nu viziteze România, afirmând că „nu este o țară democratică” și sugerând chiar că miliardarul ar putea fi în pericol de moarte.

„ZVON: Există informaţii că Elon Musk va călători în România pe 4 aprilie 2025. Aş dori să-mi exprim obiecţia faţă de această vizită. SUA nu îşi pot permite să îl piardă, iar România a demonstrat că nu este o ţară democratică. Nu merge, Elon...”, a scris pe contul de X „amuse”, urmărit de Musk.

Elon Musk i-a răspuns persoanei cu acest contul anonim, aparent al unui american, care se declară adept al liniei conservatoare:

„Rămân în America, cu excepţia cazului în care preşedintele îmi cere să călătoresc la nivel internaţional”, a completat proprietarul reţelei X.

RUMOR: There are reports Elon Musk is traveling to Romania on April 4, 2025. I would like to lodge my objection to the visit. The US can’t afford to lose him and Romania has proven it is not a democratic country. Don’t go Elon… pic.twitter.com/9A7VJ5YPCr

