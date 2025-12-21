Elon Musk, prima persoană din lume cu o avere de peste 700 miliarde de dolari

Averea lui Elon Musk, directorul general al Tesla, a ajuns vineri seară la aproximativ 749 de miliarde de dolari, după ce Curtea Supremă din statul Delaware a repus în vigoare un pachet de opțiuni pe acțiuni evaluat la 139 de miliarde de dolari, potrivit clasamentului miliardarilor realizat de Forbes. Astfel, Musk a devenit primul om din istorie a cărui avere este estimată la peste 700 de miliarde de dolari.

Pachetul de remunerare din 2018, evaluat inițial la 56 de miliarde de dolari, a fost anulat anul trecut de o instanță inferioară, care l-a catalogat drept „de neconceput”.

Vineri, Curtea Supremă din statul Delaware a stabilit că hotărârea din 2024 prin care acordul fusese revocat a fost „necorespunzătoare și inechitabilă” față de Musk și a decis repunerea în vigoare a pachetului de opțiuni.

Remedierea anulării pachetului salarial „îl lasă pe Musk fără compensație pentru timpul și eforturile sale pe o perioadă de șase ani”, se menționează în hotărârea de 49 de pagini emisă vineri.

Creșterea rapidă a averii a venit după ce, la începutul săptămânii, Musk devenise deja primul om cu o avere de peste 600 de miliarde de dolari, pe fondul informațiilor potrivit cărora compania sa aerospațială SpaceX ar putea fi listată la bursă.

Separat, în noiembrie, acționarii Tesla au aprobat un nou plan de remunerare pentru Elon Musk, evaluat la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari, considerat cel mai mare pachet de compensații corporative din istorie.

În acest fel, investitorii au susținut strategia lui Musk de a transforma producătorul de vehicule electrice într-un actor important în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii.

Reacția lui Musk a venit rapid. „Reabilitat”, a scris acesta pe platforma X, unde le-a mulțumit public susținătorilor săi, printre care și Alexandra Merz, o acționară cunoscută sub numele de „TeslaBoomerMama”.

Potrivit Forbes, averea lui Musk îl plasează acum la o diferență de aproape 500 de miliarde de dolari față de Larry Page, cofondatorul Google, considerat în prezent a doua cea mai bogată persoană din lume.