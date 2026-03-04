Elon Musk ajunge în instanță. Miliardarul ar fi influențat prețul acțiunilor Twitter

Elon Musk urmează să apară miercuri în fața instanței într-un proces deschis de acționari ai Twitter, care îl acuză că ar fi făcut declarații publice false înainte de a cumpăra platforma de socializare. Procesul are loc la San Francisco și vizează modul în care mesajele și afirmațiile miliardarului ar fi influențat valoarea acțiunilor companiei înainte de tranzacția de 44 de miliarde de dolari finalizată în 2022, potrivit AP.

Procesul a fost deschis în octombrie 2022 la Tribunalul Districtual al Statelor Unite pentru Districtul de Nord din California. Acțiunea a fost intentată în numele unor acționari care au vândut acțiuni Twitter în perioada cuprinsă între 13 mai și 4 octombrie 2022, cu puțin timp înainte ca Elon Musk să finalizeze achiziția platformei.

Reclamanții susțin că miliardarul ar fi încălcat legislația federală privind valorile mobiliare prin declarațiile făcute în spațiul public. Potrivit plângerii depuse în instanță, afirmațiile lui Musk „au fost calculate cu atenție pentru a reduce prețul acțiunilor Twitter”.

Elon Musk a anunțat în aprilie 2022 că a ajuns la o înțelegere pentru a cumpăra Twitter. La scurt timp după acel moment, pe 13 mai, el a declarat că planul de achiziție este „temporar suspendat”, afirmând că trebuie verificată proporția conturilor false sau de tip spam existente pe platformă.

După aceste declarații, valoarea acțiunilor Twitter a scăzut semnificativ. În zilele următoare, Elon Musk a transmis pe platforma de socializare că tranzacția „nu poate continua”, susținând totodată că aproape 20% dintre conturile existente pe Twitter ar fi „false”, potrivit informațiilor prezentate în proces.

Acționarii care au intentat procesul consideră că aceste declarații au influențat negativ prețul acțiunilor înainte ca tranzacția să fie finalizată.

Nu este pentru prima dată când Elon Musk ajunge în instanță din cauza afirmațiilor publice legate de companii listate la bursă. În urmă cu aproximativ trei ani, miliardarul a fost implicat într-un alt proces federal desfășurat tot la San Francisco.

Atunci, Musk a depus mărturie timp de aproximativ opt ore într-un caz legat de declarațiile făcute despre intenția sa de a cumpăra compania Tesla – producătorul de automobile electrice pe care îl conduce – la prețul de 420 de dolari pe acțiune, într-o tranzacție propusă în 2018.

Planul respectiv nu a fost realizat, însă investitorii au susținut că mesajele publice ale lui Musk ar fi putut influența piața. În acel proces, un juriu format din nouă persoane a decis că Musk nu a comis nicio faptă ilegală.