Social Elev agresat de un coleg într-o școală din Târgu Jiu







Un adolescent de 15 ani din Târgu Jiu a fost bătut de un coleg chiar în sala de clasă, incidentul fiind raportat Poliției de tatăl victimei. „La data de 10 septembrie 2025, poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Târgu Jiu au fost sesizaţi în mod direct, de un bărbat, de 49 de ani, din localitate, cu privire la faptul că, în ziua anterioară, fiul său, de 15 ani, ar fi fost lovit de un alt minor”, a transmis IPJ Gorj.

Potrivit primelor verificări, totul s-a petrecut pe 9 septembrie, în timpul unei pauze dintre ore, într-o unitate de învățământ din municipiu. Victima, elev în clasa a IX-a, ar fi fost atacată de un coleg de aceeași vârstă, din comuna Bălești. Agresorul l-a lovit cu pumnii în zona capului și a corpului, sub privirile altor colegi.

Inițial, băiatul rănit nu a cerut ajutor medical la fața locului. Ulterior, împreună cu tatăl său, s-a prezentat la Unitatea de Primiri Urgențe Târgu Jiu pentru investigații.

După plângerea tatălui, oamenii legii au deschis dosar penal pentru infracțiunea de „loviri sau alte violențe”. În paralel, echipaje din cadrul Biroului Siguranța Școlară și Poliției Municipiului Târgu Jiu au mers la școală pentru a analiza situația.

„Ulterior incidentului, poliţişti din cadrul Biroului Siguranţa Şcolară şi Poliţiei Municipiului Târgu Jiu s-au deplasat la unitatea de învăţământ, procedând la consilierea din punct de vedere juridic a minorilor implicaţi în incident, în prezenţa părinţilor şi reprezentanţilor legali ai acestora”, a precizat IPJ Gorj.

Pe lângă consilierea elevilor implicați, polițiștii au desfășurat și activități informativ-preventive la clasa din care fac parte cei doi minori. Acțiunea a avut ca scop conștientizarea riscurilor generate de violența fizică și psihologică și prevenirea unor incidente similare.

Autoritățile au subliniat că astfel de comportamente vor fi investigate riguros, iar elevii implicați vor fi monitorizați pentru a preveni repetarea unor fapte de acest tip.