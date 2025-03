Politica Lasconi explică de ce USR n-a votat moțiunea. „La prezidențiale oricum îl dăm noi jos”







Elena Lasconi a discutat astăzi, la Ploiești, despre șansa ca USR să se alăture coaliției de guvernare, în cazul în care Marcel Ciolacu ar decide să renunțe la funcția de premier.

Elena Lasconi: Moţiunea USR o să treacă dar după prezidențiale

Elena Lasconi susține că, din punctul ei de vedere, Marcel Ciolacu nu va demisiona din funcția de prim-ministru. Președintele USR consideră că nu există motive pentru ca acesta să renunțe la funcție înainte de alegerile prezidențiale, deoarece o astfel de decizie ar putea genera instabilitate economică.

„El trebuie să înţeleagă, dacă are suficientă minte, că nu are de ce să-şi dea demisia până la prezidenţiale. La prezidenţiale oricum îl dăm noi jos. Deci o să facă USR moţiune, clar, dar după prezidenţiale, nu acum, pentru că acum nu este cazul”, a subliniat Elena Lasconi.

Întrebată sâmbătă, la conferința de presă organizată la Ploiești, dacă partidul pe care îl conduce va face parte din coaliția de guvernare în cazul în care Marcel Ciolacu va renunța la funcție.

Lasconi: Pe el nu prea poţi să te superi că are şi faţa aia aşa, de Coccolino

Elena Lasconi a declarat că, în opinia sa, premierul nu va demisiona și nu are motive să facă acest pas înainte de alegerile prezidențiale. Președinta USR a trecut la critici cu privire la înfățișarea lui Marcel Ciolacu spunând că are fața Coccolino.

"El nu îşi dă demisia, că dacă îşi dă demisia se întâmplă... Fandoselile domnului Ciolacu.... e aşa o domnişoară, mamă, câteodată e balerină, aşa. Pe el nu prea poţi să te superi că are şi faţa aia aşa, de Coccolino, nu prea te poţi supăra pe Ciolacu. Dar el trebuie să înţeleagă, dacă are suficientă minte, că nu are de ce să-şi dea demisia până la prezidenţiale. La prezidenţiale oricum îl dăm noi jos”, a mai adăugat Elena Lasconi.

Elena Lasconi: România are nevoie de reînnoire

Elana Lasconi este convinsă că moțiunea USR va trece deoarece România are nevoie urgentă de o scimbare mai mult ca niciodată.

„Deci o să facă USR moţiune, clar, dar după prezidenţiale, nu acum, pentru că acum nu este cazul. Acum, dacă s-ar întâmpla asta, înseamnă că pică şi guvernul şi... cine are de suferit cu cursul valutar? Ce se întâmplă iar cu nişte bani care dispar de pe bursă? Nu ne trebuie o instabilitate economică şi nu acum”, a mai declarat Lasconi.

„România are nevoie de reînnoire acum mai mult ca oricând. Am încredere ca primăvara aceasta vom alege să mergem pe drumul cel drept, chiar dacă e mai greu”, a mai afirmat Lasconi în postarea sa de pe Facebook.