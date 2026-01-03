Efecte adverse resimțite de creierul uman din cauza tehnologiei. Ce este efectul Flynn

Informația ne scade inteligența. Trăim într-o epocă în care informația ne este la îndemână instantaneu, dar paradoxal, capacitatea de a gândi limpede și coerent scade în multe societăți avansate.

Accesul rapid la date nu s-a transformat automat într-o înțelegere mai profundă, iar studiile recente indică o diminuare a abilităților cognitive de bază, chiar și în rândul populațiilor educate.

Inteligența nu se reduce la acumularea de cunoștințe sau la viteza de reacție în fața unor întrebări. Ea presupune abilitatea de a înțelege realitatea, de a învăța din experiență și de a aplica această învățare pentru a rezolva probleme și a lua decizii potrivite contextului.

Specialiștii identifică patru dimensiuni fundamentale ale inteligenței: înțelegerea relațiilor cauză-efect, adaptarea la mediu, anticiparea consecințelor acțiunilor și judecata, adică alegerea soluției optime, nu doar posibile.

Inteligența cognitivă se intersectează cu inteligența emoțională, care presupune recunoașterea, înțelegerea și gestionarea emoțiilor proprii și ale celorlalți. Cele două tipuri de inteligență sunt distincte, dar interdependente, influențând modul în care oamenii iau decizii și interacționează social.

Evoluția inteligenței a fost un proces îndelungat. De la reptile, dominate de instincte automate, la mamifere, cu creiere mai dezvoltate și emoții nuanțate, ființele umane au dezvoltat treptat capacitatea de a învăța din experiență.

Primatele au dus acest proces mai departe, folosind unelte, comunicând verbal și practicând ritualuri complexe. Homo sapiens a atins un nivel superior acum aproximativ 300–400 de mii de ani, dar adevărata revoluție cognitivă a apărut abia în urmă cu 40.000 de ani, odată cu dezvoltarea conștiinței de sine și a întrebărilor existențiale fundamentale.

Societatea contemporană beneficiază de acumularea cunoștințelor transmise din generație în generație și de capacitatea de a externaliza memoria prin scriere și tehnologie. Cu toate acestea, creierul uman are nevoie de antrenament constant pentru a-și valorifica potențialul. Accesul la informație nu înlocuiește exercițiul intelectual, gândirea critică și provocările care dezvoltă discernământul și judecata.

Efectul Flynn, care arată creșterea scorurilor de inteligență pe parcursul secolului XX, ilustrează progresul cognitiv, dar el nu garantează maturizarea inteligenței.

În ultimele decenii, această tendință pare să se fi plafonat sau chiar inversat în unele țări dezvoltate, în principal din cauza confortului, suprastimulării digitale, fragmentării atenției și educației orientate spre rezultate rapide, nu spre formarea unei gândiri solide.

Astfel, deși creierele noastre sunt mai capabile ca niciodată, mediul modern limitează adesea dezvoltarea lor reală. Fără exercițiu, reflecție și respect pentru cunoaștere, potențialul cognitiv rămâne nevalorificat, iar deciziile se subordonează mai mult emoției decât rațiunii, potrivit analizei lui Vicențiu-Robert Gabor, cadru universitar asociat la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iași”, Facultatea de Geografie și Geologie.