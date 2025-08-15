EVZ Special Economia TikTok. Cât valorează 30 de secunde de atenție în 2025







Rețelele sociale au schimbat modul în care ne raportăm la oameni, locuri, amintiri și chiar la timp. Într-o eră a vitezei, a conținutului instantaneu și a atenției efemere, social media a transformat modul în care comunicăm, ne informăm și cumpărăm. TikTok, lansat în 2016 de ByteDance, a redefinit nu doar divertismentul online, ci și economia globală a marketingului digital. În 2025, 30 de secunde de atenție nu mai sunt o simplă unitate de timp, ele pot valora mii de euro.

Platformele digitale dau un nou înțeles formulei „timpul înseamnă bani”. În această nouă realitate, brandurile concurează pentru fiecare moment de atenție. Iar TikTok oferă scena perfectă. Însă succesul nu vine din simpla prezență pe platformă, ci din înțelegerea profundă a limbajului, al algoritmului și a psihologiei. În această ecuație, fiecare secundă chiar contează, pentru că, în economia TikTok, atenția nu este gratuită, ci reprezintă cea mai valoroasă resursă.

Conceput de „economie a atenției” nu este unul nou. El a fost teoretizat încă din anii 1970, dar impactul său a fost observat în ultimul deceniu prin intermediul social media. Platformele au transformat timpul petrecut de utilizatori într-o monedă de schimb, iar TikTok se află în centrul acestei evoluții, cu peste 1,8 miliarde de utilizatori activi lunar la nivel global.

Statisticile spun că timpul mediu petrecut zilnic pe TikTok este de aproximativ 95 de minute per utilizator. Valoare mare în comparație cu 62 de minute pe Instagram și 74 de minute pe Youtube. Scoruri demonstrează clar că TikTok a devenit cea mai prețioasă armă a erei digitale. Iar praful de pușcă sunt chiar influencerii. Aproape 50% dintre creatorii de conținut de pe TikTok au vârste cuprinse între 18 și 25 de ani. Vorbim de tineri care, prin postările lor, dau un nou înțeles publicității.

Acum, toată lumea visează să devină influencer și să acceadă la stil de viață portretizat ca fiind „glamorous”. Iar când vezi câștigurile, poți înțelege de ce. Marketingul prin influenceri a propulsat rețelele sociale spre titlul de cel mai mare canal de publicitate din lume. În 2025, 30 de secunde de atenție pe TikTok pot valora între 5.000 și 20.000 de dolari, dar sumele fluctuează în funcție de creator, context, autenticitate și planul de marketing. Brandurile trebuie să se adapteze rapid la tendințe, să investească în content de calitate, să colaboreze cu influencerii potriviți și să-și construiască un nume pe social media, totul pentru a putea rezista în acest val.

Conform Influencer Marketing Hub, piața globală a marketingului prin influenceri a fost estimată la 24,1 miliarde de dolari în 2024, cu o creștere anuală de aproximativ 17%. Din această sumă, peste 50% este generată de platformele de conținut scurt, în special de TikTok. De asemenea, statisticile arată că ne îndreptăm spre o creștere. Piața ar putea ajunge la 32,6 miliarde de dolari în 2025. Această realitate a dus la o schimbare profundă în strategiile de marketing ale brandurilor. De la campanii elaborate și costisitoare pe TV sau outdoor, companiile se orientează acum spre creatori de conținut care pot genera milioane de vizualizări în 30 de secunde.

Întrebarea actuală este cât valorează, de fapt, 30 de secunde de atenție. Răspunsul este… foarte mult. Potrivit datelor, un clip de TikTok viral (peste 500.000 de vizualizări) poate costa între 1.000 și 10.000 de euro, în funcție de nișa creatorului, engagement-ul obținut și segmentul demografic vizat. Nu toți influencerii fac parte din aceeași categorie. Avem nanoinfluenceri (între 1.000 și 10.000 de urmăritori), microinfluenceri (între 10.000 și 100.000 de urmăritori), macroinfluenceri (între 100.000 și un milion de urmăritori) și megainfluenceri (peste un milion de urmăritori). În unele cazuri, cum este cel al megainfluencerilor precum Charli D’Amelio, costurile pot depăși 50.000 de euro pentru o singură postare. Totuși, statisticile arată că sumele investite în influencer marketing au un randament de până la trei ori mai bun decât o campanie pe Google Ads.

Unul dintre cele mai puternice atuuri ale TikTok este algoritmul său bazat pe interes, nu pe rețea. Spre deosebire de Facebook sau Instagram, unde conținutul este distribuit în funcție de lista de prieteni, TikTok îți livrează clipuri în funcție de comportamentul tău, de lucrurile care îți plac, care îți atrag atenția și te fac să vezi video-urile până la capat sau să dai un like. Cei 1,5 miliarde de utilizatori ai TikTok petrec împreună pe platformă 4,43 miliarde de minute zilnic. 60% dintre utilizatorii din SUA îl folosesc ca motor de căutare, 43% – ca sursă de știri, iar 71,2% iau decizii de cumpărare după vizionarea unui clip. Acest lucru nu poate însemna decât o oportunitate pentru branduri, deoarece orice creator, oricât de necunoscut, poate ajunge viral dacă prinde valul algoritmului.

În 2025, peste 70% din traficul TikTok vine din feed-ul „For You”, nu din conturile urmărite. Acest fapt a dus la o volatilitate crescută. Practic, ceea ce astăzi este viral, mâine poate fi irelevant. Platforma care a creat în jurul ei un adevărat univers a trecut și prin momente de tensiune. În urma potențialei interdicții în SUA în 2025, intențiile de investiții în marketing prin influenceri au scăzut cu 17,2%. Acest episod a arătat că dependența de acest mod de promovare vine la pachet cu riscuri.

În ultimii șapte ani, TikTok a devenit o platformă indispensabilă pentru companiile din întreaga țară, fiind și un generator de locuri de muncă. Potrivit unui raport al Oxford Economics, 7,5 milioane de companii își desfășoară activitatea pe platformă, având peste 28 de milioane de lucrători. Dar cifrele benefice nu se opresc aici. Mai mult de 3,1 milioane de locuri de muncă folosesc direct TikTok în activitatea lor, fie prin crearea de conținut pentru platformă, fie prin gestionarea conturilor lor. Peste 1,6 milioane de angajați beneficiază indirect de TikTok prin generarea de clienți potențiali, marketing sau analizarea feedback-ulului. Aproape trei sferturi (74%) dintre companii au raportat că TikTok le-a permis să își extindă operațiunile.

TikTok și marketingul prin influenceri sunt în prezent o parte importantă din strategia de business. Potrivit statisticilor, bugetele de marketing alocate influencerilor variază. 22,4 % din companii alocă între 10–20 % acestora, iar 26 % – peste 40 % din buget. O astfel de promovare ajută în special la intrarea pe piața a unei companii sau chiar la lansarea unui nou produs. În trecut, era nevoie de testări și nenumărate campanii. Acum, un singur clip pe TikTok poate genera instant interes și cerere pentru noutatea respectivă. De exemplu, un brand de snacks-uri din SUA și-a epuizat stocurile în 48 de ore după un review viral făcut de un influencer cu doar 200.000 de urmăritori.

Astfel de rezultate generează efecte ample. Conform unui studiu realizat de Deloitte în 2024, 63% dintre directorii de marketing din Europa declaraseră că au crescut bugetele pentru conținut video scurt cu peste 25% în ultimii doi ani, totul în căutarea viralizării.

TikTok nu este doar un canal de promovare, ci și o platformă de comerț direct. Lansat la scară largă în 2023, TikTok Shop permite creatorilor să vândă produse direct din clipuri, fără ca utilizatorii să părăsească aplicația. În 2024, valoarea totală a vânzărilor realizate prin TikTok Shop a depășit 15 miliarde de dolari, iar estimările pentru 2025 indică o creștere de peste 60%. Această funcționalitate transformă clipul de 30 de secunde într-un adevărat mini-mall digital.

Economia TikTok pare, în esență, o oportunitate fără precedent pentru branduri și creatori de conținut. Totuși, această industrie încă tânără este expusă la o serie de riscuri și limitări care pot afecta stabilitatea și profitabilitatea pe termen lung.

Creșterea rapidă a notorietății influencerilor a dus la o abundență de conținut sponsorizat, dar și la o creștere a numărului de creatori care portretizează un stil de viață luxos. Având în vedere starea actuală a economiei mondiale și impactul inflației asupra cheltuielilor de consum, prezentarea unui standing „glamorous” poate provoca reacții publice nefavorabile. Asocierea cu un influencer care este criticat de publicul său poate duce la o degradare a imaginii brandului.

O altă problema majoră este fraudarea urmăritorilor. Conform unei analize Statista, peste 15% dintre urmăritorii influencerilor pot fi, de fapt, conturi false sau inactive. Astfel, adevărata valoare și eficacitate a campaniilor sunt grav distorsionate. În mod frecvent, mărcile ajung să cheltuiască o grămadă de bani pentru a se adresa unui public „fals” sau cumpărat. O altă problemă cu care se confruntă sectorul este „inflația de engagement”, care se referă la practica de a cumpăra like-uri și comentarii pentru a înșela investitorii și algoritmii platformelor.

Dependența totală a economiei TikTok de algoritmii platformei este unul dintre cele mai slabe puncte ale acesteia. Chiar și ajustările minore ale algoritmilor care decid modul în care informațiile sunt distribuite în mod natural pot avea un impact major și, în final, pot duce la scăderi semnificative în ceea ce privește audiența. Din cauza acestei impredictibilități, este dificilă elaborarea unor planuri de marketing și monetizare pe termen mediu sau lung. În esență, algoritmul nu oferă garanții sau transparență. Acest factor de risc este uriaș și dificil de gestionat pentru companiile care investesc sume mari de bani în parteneriate.

Atenția devine incredibil de scumpă într-o lume digitală în care mii de influenceri postează în fiecare zi. Avalanșa constantă de conținut la care este expusă audiența determină scurtarea duratei lor de atenție. Clipurile video care ar fi primit sute de mii de vizualizări în urmă cu un an ar putea să nu mai fie văzute acum. Brandurile trebuie să facă față „inflației de conținut”, care reduce impactul fiecărui mesaj.

În plus, consumatorii devin mai pretențioși și mai puțin receptivi la mesajele marcate ca „#ad”. Acest lucru obligă companiile să cheltuiască mai mult pe originalitate, autenticitate și storytelling. Marcarea publicității nu este o dorință a creatorilor sau o cerere a platformei. Este o impunere din partea noilor reglementări ce țin de publicitatea online și protecția consumatorilor. În Uniunea Europeană, există reguli stricte privind transparența publicității.

Cu bune și cu rele, TikTok este o adevărată forță care schimbă regulile în întreaga lume. România nu este o excepție. Platforma are în țara noastră peste 5,8 milioane de utilizatori activi lunar, în creștere cu 12% față de 2023. De asemenea, există aproximativ 1.500 de creatori activi de conținut în România, dintre care 300 colaborează frecvent cu branduri. Fie că ne place sau nu, mediul online domină totul, de la strategii de business la metodele de promovare.