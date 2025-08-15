Social Statul plătește un blogger simpatizant al Kremlinului: 26.000 de euro pentru BobbyD, care promovează mesaje pro-Rusia







Bloggerul Bogdan Dumitru, cunoscut în mediul online ca BobbyD, ar fi primit de la Compania Națională de Investiții (CNI) aproximativ 26.000 de euro în decursul a doi ani, potrivit unei investigații recente.

Bogdan Dumitru, fost angajat al statului și apropiat al unor cercuri „suveraniste”, este cunoscut pentru promovarea mesajelor favorabile Rusiei și a fost implicat anterior în mai multe contracte cu instituții publice. Anterior, el a lucrat în sectorul public, iar soția sa este în continuare angajată la stat, arată Context.ro.

Plățile efectuate de CNI către el s-ar fi realizat prin achiziții directe și ar fi continuat chiar și după ce acesta ar fi lansat valul de critici la adresa statului român.

Investigația arată că Dumitru ar fi avut legături cu nume cunoscute de pe scena politică. Firma sa ar fi fost plătită de doi parlamentari PSD și ar fi încheiat contracte cu instituții subordonate Primăriei și Consiliului Județean Constanța.

După ce a înființat o nouă companie, achizițiile directe prin SEAP au continuat, însă CNI susține că serviciile nu au fost efectuate și nu au fost emise facturi.

De ani buni, Bogdan Dumitru ar fi beneficiat de fonduri publice, firmele sale încheind contracte de sute de mii de lei cu diverse instituții. Conform CNI, compania a efectuat cinci achiziții de la firmele lui Dumitru, cu o valoare totală de 51.000 de euro, însă doar 26.000 de euro au fost facturați și plătiți. În paralel, atât Dumitru, cât și soția sa ocupau posturi în administrația locală din Constanța.

BobbyD a susținut în spațiul public că ar fi fost concediat, însă ancheta arată că ar fi ales să plece singur din instituția în care lucra. Mai mult, acesta a lăsat să se înțeleagă că ar fi cedat presiunilor politice venite din partea primarului.

„Pentru ce să mă lupt? Pentru 4.500 de lei pe lună?”, spunea el.

Declarațiile de avere ale soției lui Bogdan Dumitru reflectă doar parțial sumele încasate de firmele acestuia. Contractele obținute prin atribuire directă ar fi continuat chiar și după ce acesta a început să promoveze teorii conspiraționiste și mesaje favorabile Rusiei.

Oficial, CNI a precizat că se delimitează de orice discurs contrar principiilor democratice, valorilor europene sau normelor constituționale, însă datele din SEAP indică o relație contractuală continuă cu influencerul, care în spațiul public afirmă că „UE vrea să ne distrugă valorile”.