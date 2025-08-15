Social

Statul plătește un blogger simpatizant al Kremlinului: 26.000 de euro pentru BobbyD, care promovează mesaje pro-Rusia

Statul plătește un blogger simpatizant al Kremlinului: 26.000 de euro pentru BobbyD, care promovează mesaje pro-RusiaBogdan Dumitru. Sursa foto: Facebook/BobbyD
Comentează știrea
Din cuprinsul articolului

Bloggerul Bogdan Dumitru, cunoscut în mediul online ca BobbyD, ar fi primit de la Compania Națională de Investiții (CNI) aproximativ 26.000 de euro în decursul a doi ani, potrivit unei investigații recente.

Bogdan Dumitru ar fi primit bani de la CNI

Bogdan Dumitru, fost angajat al statului și apropiat al unor cercuri „suveraniste”, este cunoscut pentru promovarea mesajelor favorabile Rusiei și a fost implicat anterior în mai multe contracte cu instituții publice. Anterior, el a lucrat în sectorul public, iar soția sa este în continuare angajată la stat, arată Context.ro.

Plățile efectuate de CNI către el s-ar fi realizat prin achiziții directe și ar fi continuat chiar și după ce acesta ar fi lansat valul de critici la adresa statului român.

Legături cu nume cunoscute din politică

Investigația arată că Dumitru ar fi avut legături cu nume cunoscute de pe scena politică. Firma sa ar fi fost plătită de doi parlamentari PSD și ar fi încheiat contracte cu instituții subordonate Primăriei și Consiliului Județean Constanța.

Vară de coșmar în turism, după ce sute de mii de oameni au devenit ținta celor mai mari fraude
Vară de coșmar în turism, după ce sute de mii de oameni au devenit ținta celor mai mari fraude
Temperaturile urcă periculos: Cod galben și portocaliu de caniculă. Harta caniculei
Temperaturile urcă periculos: Cod galben și portocaliu de caniculă. Harta caniculei

După ce a înființat o nouă companie, achizițiile directe prin SEAP au continuat, însă CNI susține că serviciile nu au fost efectuate și nu au fost emise facturi.

De ani buni, Bogdan Dumitru ar fi beneficiat de fonduri publice, firmele sale încheind contracte de sute de mii de lei cu diverse instituții. Conform CNI, compania a efectuat cinci achiziții de la firmele lui Dumitru, cu o valoare totală de 51.000 de euro, însă doar 26.000 de euro au fost facturați și plătiți. În paralel, atât Dumitru, cât și soția sa ocupau posturi în administrația locală din Constanța.

Euro

Euro. Sursa foto: Pixabay

Bogdan Dumitru, un personaj controversat

BobbyD a susținut în spațiul public că ar fi fost concediat, însă ancheta arată că ar fi ales să plece singur din instituția în care lucra. Mai mult, acesta a lăsat să se înțeleagă că ar fi cedat presiunilor politice venite din partea primarului.

„Pentru ce să mă lupt? Pentru 4.500 de lei pe lună?”, spunea el.

Declarațiile de avere ale soției lui Bogdan Dumitru reflectă doar parțial sumele încasate de firmele acestuia. Contractele obținute prin atribuire directă ar fi continuat chiar și după ce acesta a început să promoveze teorii conspiraționiste și mesaje favorabile Rusiei.

Oficial, CNI a precizat că se delimitează de orice discurs contrar principiilor democratice, valorilor europene sau normelor constituționale, însă datele din SEAP indică o relație contractuală continuă cu influencerul, care în spațiul public afirmă că „UE vrea să ne distrugă valorile”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:00 - Bolojan, huiduit pe faleză la Ziua Marinei Române. Video
12:51 - Johnny Depp, aproape de o întoarcere istorică în „Pirații din Caraibe”. Ce spune producătorul Jerry Bruckheimer
12:42 - Armata SUA, apărată de Pentagon după atacurile Larei Loomer
12:35 - Cum va arăta noua corvetă a României. Construcție turcească de peste 100 de milioane de euro
12:26 - Florin Salam, pe urmele lui Irinel Columbeanu. „Regele” a rămas falit
12:19 - Dosarul locurilor de veci date ilegal în Ghencea Militar 3. DNA extinde ancheta în cazul generalilor acuzați

Proiecte speciale