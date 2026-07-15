Economia din China, cea mai slabă creștere din 2022

Economia din China a crescut în al doilea trimestru în cel mai slab ritm de la al patrulea trimestru al anului 2022, consolidând apelurile la stimulente politice, deoarece scăderea accelerată a investițiilor a accentuat presiunea asupra creșterii economice, în timp ce consumul a rămas scăzut, potrivit CNBC.

Creșterea produsului intern brut a fost de 4,3% în perioada aprilie-iunie, au arătat miercuri datele Biroului Național de Statistică, nereușind previziunile economiștilor de 4,5% într-un sondaj Reuters și încetinind de la 5% în primul trimestru.

Creșterea din al doilea trimestru a fost sub intervalul țintă de creștere anuală a Beijingului de 4,5% până la 5%, cel mai puțin ambițios obiectiv din ultimele decenii, pe fondul tensiunilor cu partenerii comerciali, inclusiv SUA și Uniunea Europeană, și al cererii interne lente.

Având în vedere creșterea dezamăgitoare, Tianchen Xu, economist senior la Economist Intelligence Unit, se așteaptă ca măsurile de stimulare de către stat a economiei să fie intensificate în al treilea trimestru, inclusiv o reducere a ratei dobânzii de politică monetară pentru a stimula cererea de investiții.

Investițiile în active fixe urbane, inclusiv în dezvoltarea imobiliară și proiectele de infrastructură, au scăzut cu 5,7% în primele șase luni față de anul precedent, peste așteptările unui sondaj Reuters privind o scădere de 4,9%.

Xu a atribuit scăderea abruptă a investițiilor canalizării resurselor către restructurarea datoriilor de către administrațiile locale și lipsei de proiecte eligibile în curs de elaborare. „Stimularea investițiilor în infrastructură va fi un punct cheie pentru stabilizarea creșterii.”

Campania Beijingului de a controla excesul de capacitate și de a pune capăt războaielor acerbe ale prețurilor va afecta, de asemenea, investițiile private pe termen scurt, a declarat Sarah Tan, economist la Moody’s Analytics.

Investițiile în imobiliare, infrastructură și producție au scăzut cu 18%, 2,4% și, respectiv, 1,2%, conform datelor oficiale.

În iunie, vânzările cu amănuntul din China au crescut cu 1%, revenind după o scădere de 0,6% în luna precedentă și depășind previziunile economiștilor pentru o scădere de 0,1%. Vânzările cu amănuntul din mai au înregistrat prima scădere lunară de la sfârșitul anului 2022, atrase în jos de cererea slabă și de reducerile abrupte ale comercianților.

Producția industrială a crescut cu 5,3% în iunie față de anul precedent, mai puternică decât creșterea prognozată de 4,7% și câștigând ritm de la expansiunea de 4,5% din mai.

Economia chineză se confruntă cu un dezechilibru tot mai accentuat între cerere și ofertă. Producția industrială robustă și exporturile, legate de boom-ul investițiilor globale în inteligența artificială, continuă să susțină creșterea economică, chiar dacă consumul și investițiile private slăbesc pe fondul unei recesiuni imobiliare prelungite și al prețurilor volatile ale energiei.

Biroul de statistică a remarcat un dezechilibru „acut” între excesul de ofertă și cererea lentă, îndemnând factorii de decizie să intensifice „ajustările contraciclice și transciclice”.

Investițiile urbane au scăzut pentru prima dată în ultimele decenii anul trecut, scăzând cu 3,8% față de anul precedent și crescând brusc după o contracție de 4,1% în primele cinci luni, deoarece o recesiune prelungită a pieței imobiliare și constrângeri mai stricte asupra împrumuturilor administrațiilor locale au împiedicat unul dintre factorii tradiționali de creștere a Chinei.

Intensitatea reducerii investițiilor a fost „fără precedent”, a declarat Li Daokui, profesor de economie la Universitatea Tsinghua. Vorbind la un seminar de macroeconomie la începutul acestei săptămâni, fostul consilier al băncii centrale a Chinei a cerut o extindere substanțială a împrumuturilor guvernamentale la peste dublul sumei planificate pentru acest an de 12 trilioane de yuani (1,7 trilioane de dolari) în emisiuni noi de datorii.

Economiștii sunt împărțiți în ceea ce privește posibilitatea ca încetinirea economică să forțeze Beijingul să ia măsuri de stimulare.

Zhiwei Zhang, președinte și economist-șef la Pinpoint Asset Management, a declarat că este puțin probabil ca creșterea economică mai slabă să determine o schimbare semnificativă de politică în lunile următoare, având în vedere un prim trimestru puternic și exporturi rezistente care mențin obiectivul anual la îndemână.

Vânzările cu amănuntul și producția industrială mai bune decât se așteptau ar oferi factorilor de decizie politică „mai mult spațiu de manevră” în ceea ce privește stimularea pe termen scurt, a declarat David Chao, strateg de piață globală la Invesco.

Exporturile rămân punctul luminos într-o economie altfel în răcire, deoarece dezvoltarea inteligenței artificiale la nivel global ajută la compensarea dificultăților cauzate de conflictul din Orientul Mijlociu.

Creșterea exporturilor Chinei a depășit așteptările în iunie, înregistrând cea mai puternică creștere de la sfârșitul anului 2021, alimentată de cererea de cipuri, computere și piese, precum și de echipamente energetice.

Importurile în creștere legate de tehnologie indică, de asemenea, o adâncire a ciclului infrastructurii IA pe plan intern, a declarat Chao, industria auto și a bunurilor de consum adăugând impuls.

Cu toate acestea, puterea exporturilor tensionează legăturile cu partenerii comerciali. Excedentul Chinei cu Uniunea Europeană s-a mărit cu 24% în prima jumătate a anului, potrivit lui Larry Hu, economist-șef pentru China la Macquarie, impulsionat de livrările de utilaje și vehicule.

„În ciuda unui armistițiu comercial de trei luni, surplusul în creștere menține ridicat riscul unui conflict comercial China-UE”, a spus Hu.

Reflectând creșterea cu două viteze a pieței muncii, lucrătorii din companiile cu venituri în străinătate au fost mai optimiști în ceea ce privește perspectivele lor de angajare decât cei din firmele axate pe piața internă, potrivit Morgan Stanley.

Reducerile salariale au rămas principala preocupare a gospodăriilor, estimează banca, reducând creșterea veniturilor în următoarele 12 luni la aproximativ 5% față de prognoza anterioară de 5,8%.

Rata șomajului urban din China, care exclude persoanele care părăsesc orașele pentru zonele rurale, a rămas constantă la 5% în iunie. Conducerea vizează o rată a șomajului sub 5,5% în următorii cinci ani.

Un sondaj separat realizat de echipa lui Li, care a inclus persoane care au fost șomere în ultimii doi ani și nu mai sunt incluse în ancheta oficială privind forța de muncă, a arătat că rata șomajului în China este mult mai mare, de 10,2%. Peste jumătate din cei aproximativ 24 de milioane de șomeri de lungă durată au vârste cuprinse între 16 și 24 de ani.

Șomajul în rândul tinerilor a fost un punct sensibil pentru statisticile oficiale. Beijingul a întrerupt rata șomajului în rândul tinerilor în 2023, după ce aceasta a crescut la un record de 21,3%, înainte de a o restabili câteva luni mai târziu, în baza unei noi metodologii și la o rată mai mică.

Rata șomajului în rândul tinerilor a scăzut la 15,6% în mai, cel mai scăzut nivel din aproape un an.