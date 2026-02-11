Eclipsa numită „Luna Sângerie” și legendele cu privire la acest fenomen

Pe 3 martie 2026, cerul nopții va oferi un spectacol astronomic rar și impresionant: o eclipsă totală de Lună, cunoscută popular drept „Luna Sângerie”. Fenomenul se produce atunci când Pământul se aliniază perfect între Soare și Lună, iar umbra planetei noastre acoperă în întregime discul lunar, informează space.com.

În timpul fazei de totalitate, Luna nu dispare complet, ci capătă o nuanță arămie-roșiatică. Culoarea spectaculoasă este rezultatul filtrării luminii solare prin atmosfera Pământului: razele albastre sunt împrăștiate, iar cele roșii sunt deviate și ajung să lumineze suprafața Lunii. Același fenomen optic explică și culorile intense ale răsăriturilor și apusurilor de soare.

Eclipsa din 3 martie 2026 va evolua treptat, începând cu intrarea Lunii în penumbră, apoi în umbra propriu-zisă a Pământului, până la faza maximă, când satelitul natural va fi complet acoperit. Momentul de totalitate va dura zeci de minute, oferind suficient timp pentru observații astronomice și fotografii spectaculoase.

Specialiștii subliniază că eclipsa totală de Lună poate fi privită în siguranță cu ochiul liber, fără echipamente speciale de protecție, spre deosebire de eclipsele de Soare. Binoclurile sau telescoapele pot însă amplifica detaliile suprafeței lunare și pot evidenția subtilitățile de culoare din timpul totalității.

Astfel de evenimente nu sunt doar spectacole vizuale, ci și ocazii de a înțelege mai bine mecanica sistemului nostru solar. Eclipsa „Lunii Sângerii” din martie 2026 promite să aducă din nou privirile spre cer, reamintind cât de precis și fascinant funcționează legătura cosmică dintre Soare, Pământ și Lună.

Pe 3 martie 2026, cerul va oferi un nou spectacol astronomic de amploare: o eclipsă totală de Lună, vizibilă din toate regiunile aflate pe partea nocturnă a Pământului. Cele mai bune condiții de observare sunt așteptate în Australia, în zona Oceanului Pacific și în jumătatea vestică a Americii de Nord.

Deși eclipsa are loc simultan la scară globală, momentul optim de observare diferă în funcție de fusul orar. În zona Pacificului, fenomenul se va produce aproape deasupra capului, în jurul miezului nopții de 3 martie, oferind un punct de vedere privilegiat.

În Australia, eclipsa va fi vizibilă spre finalul zilei de 3 martie, în timp ce în vestul Americii de Nord va putea fi urmărită în orele dimineții aceleiași zile. Inițial, Luna plină luminează intens cerul, estompând majoritatea stelelor. Însă, pe măsură ce totalitatea avansează și discul lunar se înroșește, cerul devine surprinzător de întunecat.

În acele momente pot fi observate nu doar stelele mai strălucitoare, ci și roiuri stelare discrete sau chiar banda Căii Lactee, o priveliște mai degrabă asociată nopților cu Lună nouă.

De-a lungul istoriei, eclipsa totală de Lună, supranumită „Luna Sângerie” datorită culorii sale roșiatice, a fost învăluită în numeroase legende și superstiții. Oamenii au interpretat fenomenul ca pe un semn supranatural sau un avertisment divin.

În multe culturi antice, culoarea roșie a Lunii era asociată cu sângele și cu prevestiri sumbre. Unele civilizații considerau că eclipsa anunță războaie, foamete sau moartea unui conducător. În Mesopotamia, de exemplu, o eclipsă de Lună era văzută ca un pericol pentru rege, iar pentru a păcăli destinul se apela la ritualuri speciale.

În tradiția populară din Asia, exista credința că un dragon sau un spirit uriaș înghite Luna. Oamenii făceau zgomot, băteau tobele sau loveau obiecte metalice pentru a alunga creatura și a „elibera” astrul nopții. Mituri asemănătoare apar și în alte părți ale lumii, unde eclipsa era pusă pe seama unor forțe malefice.

Și în Europa au circulat superstiții legate de „Luna Sângerie”. În Evul Mediu, fenomenul era adesea interpretat ca un semn divin sau o pedeapsă cerească. În unele regiuni rurale, oamenii evitau să iasă din case în noaptea eclipsei.

În tradițiile biblice și în unele interpretări religioase moderne, Luna roșie este asociată cu profeții apocaliptice, fiind considerată un simbol al unor evenimente majore sau al sfârșitului vremurilor.

Astăzi, știința explică limpede fenomenul: nu este vorba despre sânge sau forțe misterioase, ci despre modul în care atmosfera Pământului filtrează lumina solară în timpul alinierii dintre Soare, Pământ și Lună. Totuși, farmecul legendelor rămâne parte din istoria culturală a omenirii și arată cât de puternic a influențat cerul imaginarul colectiv de-a lungul timpului.