Surse din echipa premierului desemnat Adrian Veștea susțin că excluderile anunțate duminică la Congresul Extraordinar al PNL nu pot produce niciun efect. Comentariul vine după ce PNL a adoptat, la congresul de la Romexpo, două hotărâri, una prin care orice colaborare cu PSD este exclusă și alta prin care s-au cerut cinci demisii de onoare.

Sursele spun că deciziile Biroului Permanent Național nr. 22 și nr. 25 din 15 iunie sunt suspendate de joi printr-o hotărâre executorie - este vorba despre decizia luată la Tribunalul Ilfov - și a sancționa pe baza unor decizii suspendate înseamnă a sfida o hotărâre judecătorească.

De asemenea, sursele din echipa lui Adrian Veștea afirmă că mecanismul folosit pentru a solicita demisiile de onoare nu există în Statut. „Niciun for nu poate „mandata” un altul să dispună excluderea”, au declarat sursele.

„Sancțiunile sunt graduale, se apreciază în concret și presupun dreptul la apărare, audiere și cale de atac. Un ultimatum colectiv de câteva ore nu este o procedură statutară”, mai spun sursele citate.

Echipa lui Adrian Veștea consideră că nici noul Statut al PNL nu remediază „caracterul nelegal și nestatutar al hotărârii”, întrucât a intrat în vigoare abia duminică, prin ratificare la Congres și că nu se poate aplica retroactiv unor fapte anterioare, întrucât neretroactivitatea este un principiu elementar.

Sursle din echipa Veștea mai acuză că procedura de la Congresul Extraordinar al PNL a fost derulată ca și cum noul Statut ar fi fost deja în vigoare și că ar fi un viciu de procedură care face ca inclusiv Congresul să fie susceptibil de a fi anulat în instanță.

Sursele au anunțat că urmează acțiuni în justiție contra deciziilor luate de conducerea PNL. „Urmează să investim forurile jurisdicționale competente cu verificarea legalității conduitei partidului”, au mai precizat sursele din echipa lui Adrian Veștea.

Reamintim că, ceva mai devreme, la Congresul Extraordinar al PNL, convocat de președintele Ilie Bolojan, s-a cerut demisia de onoare pentru Lucian Bode, fost secretar general al partidului, Rareș Bogdan, europarlamentar, Adrian Veștea, premier desemnat, Hubert Thuma, șeful filialei Ilfov și Alina Gorghiu, șefa filialei Argeș.

Partidul a decis să le ceară celor cinci să își dea demisia până luni la ora 12:00, urmând ca, în caz contrar, să fie declanșate procedurile disciplinare împotriva lor.