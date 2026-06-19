Opozanții din partid ai lui Ilie Bolojan au dat din nou în judecată propria formațiune politică, Partidul Național Liberal (PNL), depunând vineri două noi acțiuni la Tribunalul Ilfov. Demersul juridic vine la doar o zi după ce aceeași instanță a decis, în timp-record, să suspende o serie de decizii interne luate împotriva grupării din jurul lui Adrain Veștea. De această dată, acțiunile au fost introduse de un grup format din 16 parlamentari și lideri liberali, potrivit unor surse din PNL.

Noile proceduri deschise în instanță includ o „acțiune în răspundere delictuală” – proces prin care se solicită, de regulă, daune materiale sau morale – și o „ordonanță președințială”, mecanism juridic prin care se cere judecarea cauzei în regim de maximă urgență.

Ordonanța președințială vizează în mod direct suspendarea deciziei luate miercuri de Biroul Politic Național (BPN) al PNL, prin care s-a dispus convocarea Consiliului Național pentru vineri, la ora 17:00. Consiliul Național reprezintă pasul formal și obligatoriu din punct de vedere statutar înainte de organizarea Congresului Extraordinar al PNL, programat pentru duminică, 21 iunie 2026.

Miza centrală a celor două dosare înregistrate vineri este obținerea unei decizii executorii din partea judecătorilor, care să stopeze definitiv organizarea Congresului extraordinar de duminică.

Până la momentul difuzării acestei știri, pe portalul oficial al instanțelor de judecată nu a fost încă înregistrat un termen oficial pentru dezbaterea ordonanței președințiale. Prin această procedură de urgență, cei 16 reclamanți au reușit joi să anuleze efectele a două hotărâri anterioare ale conducerii partidului. O diferență majoră față de acțiunile de joi o reprezintă faptul că, în primul dosar de vineri, pârât alături de partid este și președintele PNL, Ilie Bolojan.

Grupul de reclamanți care contestă deciziile conducerii este identic cu cel din cursul zilei precedente. Cele două acțiuni în instanță au fost semnate de următorii lideri liberali:

Monica Cristina Anisie, Andrei Baciu, Sorin Mihai Cîmpeanu, Mihai Culeafă;

Alina Ștefana Gorghiu, Ion Iordache, Aneta Matei, Ciprian Pandea;

Nicoleta Pauliuc, Alexandru Popa, Răzvan Sorin Prișcă, George Scarlat;

Ionuț Marian Stroe, Mihai Veștea, Mihai Sebastian Rusu și Eduard Tatian Mititelu.

În ciuda noilor litigii deschise la Tribunalul Ilfov, conducerea PNL menține pe agendă reuniunea Consiliului Național Extraordinar programată pentru vineri, 19 iunie, la care sunt așteptați să participe 800 de delegați liberali din toată țara.

Conform unui comunicat oficial transmis de reprezentanții Partidului Național Liberal, ordinea de zi a evenimentului de la ora 17:00 include două puncte administrative majore:

Aprobarea convocării Congresului Extraordinar al PNL pentru data de 21 iunie 2026;

Aprobarea modificării statutului Partidului Național Liberal.