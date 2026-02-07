Ea a pus tricolorul românesc în Alpii Elveției

Elena Ghica s-a născut în anul 1828, la 3 februarie, în familia marelui ban Mihalache Ghica. Fratele lui era Grigore Dimitrie Ghica, Domn al Țării Românești în perioada 1822-1828. Acesta a fost nașul Elenei Ghica. În copilărie, până la 9 ani reușise să învețe nu mai puțin de 10 limbi străine. A studiat pictura, pianul. Nimic însă nu prevestea viața de roman pe care urma să o aibă dar să o și descrie. S-a născut în vremea în care femeile, cu greu depășeau statutul de soție sau de „stăpâna casei”.

În anul 1849 s-a căsătorit cu un prinț rus, locuind în Rusia Țaristă și pictând, creațiile sale fiind expuse la Muzeul Ermitaj. Elena Ghica s-a situat pe poziții filo-franceze și filo-engleze în timpul Războiului Crimeii, fiind aspru pedepsită de autorități.

Datorită revoltei sale față de condiția femeii în Rusia, ea a plecat, despărțindu-se de soț. S-a stabilit în Elveția. Aici, s-a remarcat prin pasiunea pentru drumeții montane și alpinism. În 1855 a escalladat vârful Mönch (4 110 m) pe care a arborat un drapel românesc, devenind prima alpinistă româncă din istoria românească.

Elena Ghica a fost poate prima scriitoare modernă din România. S-a preocupat de probleme pe care cu greu le-ar fi abordat o femeie chiar din pătura boierească a vremii. Pur și simplu, a decis să valorifice tragicul destin al domnitorului Grigore III Ghica, asasinat la Iași pentru că nu dorise să cedeze Bucovina austriecilor.

Viața a purtat-o pretutindeni în lume, ajungând și în America de Nord, America de Sud, alcani. A scris lucrări dedicate mișcării feministe a scris o lucrare despre Grigore al III-lea Ghica, domnitorul Moldovei asasinat în 1775 pentru că refuzase să permită cedarea Bucovinei către Habsburgi. A scris în mai multe limbi, lucrări de istorie, memorialistică, din care se degajă problema națională și socială a Principatelor Române.

A visat la o uniune a Balcanilor, a căror forță geopolitică a intuit-o cu mult înainte ca istoriografia să consemneze noțiunea geopolitcă de Balcani pe plan mondial. A avut curajul să lupte pentru emanciparea femeii deși nu îi va fi ușor. Pe scurt, a fost o temerară și o deschizătoare de drumuri, iar la finalul vieții, un filantrop.

A adoptat pseudonimul literar Dora d'Istria, în amintirea bătrânului Istru-Dunărea, fluviul care udă pământul românesc, în drmul său necontenit spre Marea Neagră. S-a stabilit în Florența, unde a purtat corespondență inclusiv cu Giuseppe Garibaldi, propunând ”Federația Balcanică”.

A murit la 17 noiembrie 1888, în Italia. A lăsat întreaga sa avere Spitalului Pantelimon din București.