Durul politicii, deputatul PSD Radu Cristescu, îmblânzit de o femeie







Cristescu. Radu Cristescu. Un politician recunoscut pentru declarații de presă și atacuri dure la adresa adversarilor politici. A surprins cu o posatre emoționantă.

Cunoscut pentru declarațiile sale tranșante din Parlament și din spațiul public, deputatul PSD Radu Cristescu pare să fi lăsat deoparte, măcar pentru o clipă, armura de politician dur. Recent, acesta a arătat o latură sensibilă și surprinzătoare, care i-a emoționat pe apropiați și pe urmăritorii săi din mediul online.

Cristescu, deseori asociat cu replici acide la adresa adversarilor politici și cu o atitudine intransigentă, a fost „îmblânzit” de cea mai importantă femeie din viața sa. Nu este vorba de o colegă de partid și nici de o parteneră din culisele politicii, ci chiar de fiica sa, Tamila, care a împlinit recent 27 de ani.

Mesajul transmis de Radu Cristescu, plin de emoție, a contrastat puternic cu imaginea sa de „dur” al scenei politice: „Tamila, fetița mea dragă, lumina mea! Viața ei este o aventură minunată, plină de curaj și visuri mari! La mulți ani, scumpa mea! Tata te iubește enorm, cu toată inima!”

Pentru un politician obișnuit să lupte cu adversarii și să stârnească dezbateri aprinse, această declarație tandră a fost o surpriză. Gestul a arătat că, dincolo de politica marcată de confruntări și tensiuni, Radu Cristescu rămâne înainte de toate un tată devotat.

Și dacă în Parlament deputatul PSD e recunoscut ca un „dur” al replicilor, în familie rămâne un tată îndrăgostit de fiica lui – singura care l-a făcut să lase deoparte armura politică și să vorbească despre emoții și iubire necondiționată.

“Acum 27 de ani, cam la această oră, ne-am întâlnit pentru prima dată. A fost un moment magic, ca o poveste nerostită până atunci care a prins viață. Îmi amintesc că inima îmi bătea cu o emoție copleșitoare, iar lumea din jur părea să se topească, lăsând doar clipa aceea pură, unică.

Au fost cele mai profunde, mai intense și mai emoționante momente din viața mea! Le port în suflet ca pe o comoară și le voi păstra vii pentru totdeauna. În acea zi, timpul parcă s-a oprit în loc, iar universul s-a redus la noi doi.

Eram doar eu și ea – Tamila, fetița mea dragă, lumina mea! De atunci, ea a fost și va rămâne mereu „fetița mea”, indiferent de anii care trec.

Viața ei este o aventură minunată, plină de culoare, curaj și visuri mari! Și ce bucurie că această aventură continuă, mai frumoasă cu fiecare zi!”, a scirs pe Facebook.