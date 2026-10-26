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După întâlnirea cu Mitropolitul Basarabiei, Igor Grosu a mers la Mitropolitul Vladimir. Cea au discutat cei doi

După întâlnirea cu Mitropolitul Basarabiei, Igor Grosu a mers la Mitropolitul Vladimir. Cea au discutat cei doiSursa foto; Mitropolia Moldovei
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Din cuprinsul articolului

Republica Moldova. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a întâlnit cu Mitropolitul Vladimir, la cinci zile după discuțiile cu Mitropolitul Basarabiei, Antonie. Acesta din urmă i-a cerut să contribuie la medierea dialogului dintre cele două structuri bisericești și a solicitat sprijin pentru recuperarea patrimoniului confiscat în perioada sovietică.

Potrivit unui comunicat al Mitropoliei Moldovei, cei doi au abordat subiecte legate de consolidarea dialogului dintre Biserică și autoritățile statului. Au discutat și despre rolul instituției religioase în promovarea valorilor moral-spirituale și susținerea inițiativelor sociale pentru persoanele aflate în dificultate.

„Convorbirea a avut drept subiecte principale întărirea dialogului și a colaborării dintre Biserică și instituțiile statului, precum și misiunea Bisericii de a păstra și de a răspândi valorile moral-spirituale și de a sprijini inițiativele sociale, menite să aducă ajutor și alinare celor aflați în nevoie”, se menționează în comunicat.

Reprezentanții Mitropoliei Moldovei au precizat că întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. Totodată, a fost exprimată dorința unei colaborări mai strânse în beneficiul societății.

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Sursa foto; Mitropolia Moldovei

Mitropolitul Basarabiei i-a cerut lui Grosu să medieze dialogul dintre cele două Mitropolii

Întrevederea cu Mitropolitul Vladimir a avut loc la cinci zile după ce Igor Grosu s-a întâlnit cu Mitropolitul Basarabiei, Antonie. Discuțiile au avut loc pe 21 octombrie, la sediul Parlamentului.

Atunci, Mitropolitul Antonie i-a cerut speakerului să sprijine inițierea unui dialog între Mitropolia Basarabiei, aflată sub jurisdicția canonică a Patriarhiei Române, și Mitropolia Moldovei, afiliată Patriarhiei Ruse.

Potrivit comunicatului Mitropoliei Basarabiei, discuțiile au vizat depășirea tensiunilor bisericești, respectarea libertății religioase și repararea nedreptăților istorice suferite de instituție.

Mitropolitul Antonie a solicitat și mai multă fermitate din partea autorităților în examinarea cazurilor de abuzuri, intimidări și acțiuni agresive împotriva clericilor și credincioșilor Mitropoliei Basarabiei.

Mitropolia Basarabiei cere recunoașterea victimelor represiunilor comuniste

În cadrul întrevederii cu Igor Grosu, Mitropolitul Antonie a cerut ca Mitropolia Basarabiei și slujitorii săi să fie recunoscuți drept victime ale regimului totalitar comunist.

De asemenea, a propus instituirea unei zile naționale de comemorare a clericilor și credincioșilor persecutați de regimul comunist.

Mitropolia Basarabiei intenționează să ridice în parohii monumente sau însemne comemorative dedicate clericilor care au slujit comunitățile respective și au căzut victime ale represiunilor.

„Prin cercetarea și evocarea vieții lor, memoria persecuției poate deveni cunoscută generațiilor tinere, iar numele celor care au suferit pot fi readuse în conștiința localităților pe care le-au slujit”, se arată în comunicatul instituției.

Mitropolitul Antonie şi Igor Grosu/ Sursa foto: Mitropolia Basarabiei

Igor Grosu, solicitat să sprijine recuperarea patrimoniului

Un alt subiect abordat de Mitropolitul Antonie a fost recuperarea patrimoniului Mitropoliei Basarabiei, confiscat în perioada sovietică și trecut ulterior sub jurisdicția Mitropoliei Moldovei și a Chișinăului.

Ierarhul a cerut identificarea unei soluții pentru repararea nedreptăților istorice și respectarea drepturilor comunităților religioase.

Totodată, Mitropolitul Antonie i-a amintit lui Igor Grosu despre un angajament anterior privind atribuirea gratuită de către stat a unui imobil pentru reședința mitropolitană. Potrivit Mitropoliei Basarabiei, promisiunea a fost făcută în cadrul unei întrevederi dintre speaker și Patriarhul Daniel.

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