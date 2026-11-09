Republica Moldova. Deputatul Ion Chicu, liderul Partidul Dezvoltării și Consolidării Moldovei (PDCM), anunță că a pregătit un proiect de hotărâre pentru inițierea procedurii de demitere a președintelui Legislativului, Igor Grosu. În paralel, Chicu a sesizat mai mulți oficiali europeni precum că majoritatea parlamentară blochează sistematic inițiativele opoziției.

Deputatul solicită intervenția urgentă a oficialilor europeni și reclamă ceea ce numește o reducere a democrației parlamentare la simpla voință a majorității. Chicu a anunțat că intenționează să îi înmâneze personal adresa Martei Kos, luni, 9 noiembrie, la ora 14:00, când comisara europeană urmează să susțină un discurs în Parlamentul de la Chișinău.

Demersul vine după ce Biroul Permanent al Legislativului a respins includerea pe ordinea de zi a unui proiect al opoziției privind inițierea procedurii de suspendare din funcție a președintei Maia Sandu.

Ion Chicu a anunțat că a semnat o adresare oficială către comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos, secretarul general al Consiliului Europei, Alain Berset, și președinta Comisiei de la Veneția, Marta Cartabia.

Prin acest document, deputatul solicită intervenția instituțiilor europene pentru ceea ce el numește „stoparea uzurpării puterii de stat de către partidul de guvernare în Republica Moldova”.

„Am solicitat intervenția lor urgentă pentru stoparea uzurpării puterii de stat de către partidul de guvernare în Republica Moldova. Am adus la cunoștință doamnei Kos, domnului Berset și doamnei Cartabia despre tendința extrem de gravă privind reducerea democrației parlamentare în Republica Moldova la simplu majoritarism, activitatea deputaților din opoziție fiind obstrucționată sistematic de către majoritatea parlamentară”, a declarat Ion Chicu.

Liderul PDCM susține că inițiativele opoziției nu sunt examinate în Parlament și că majoritatea refuză în mod repetat să le includă pe ordinea de zi. Acesta afirmă că nu ar fi fost organizate ședințe plenare dedicate proiectelor opoziției, deși Regulamentul Parlamentului prevede o asemenea procedură.

„Nu a fost organizată nicio ședință plenară dedicată proiectelor și inițiativelor înaintate de opoziție. Regulamentul Parlamentului prevede clar că asemenea ședințe plenare dedicate exclusiv proiectelor înaintate de opoziție trebuie să fie organizate cu o periodicitate prevăzută în regulament”, a menționat deputatul.

Chicu a făcut referire și la tentativa opoziției de a introduce pe ordinea de zi proiectul privind suspendarea președintei Maia Sandu. Documentul ar fi fost susținut de toți cei 46 de deputați din opoziție, însă Biroul Permanent nu a acceptat includerea acestuia în programul ședinței plenare.

„Această practică de ignorare totală a inițiativelor din partea opoziției a culminat săptămâna trecută cu refuzul deliberat al majorității parlamentare de a include în ordinea de zi a ședinței Parlamentului a proiectului de hotărâre cu privire la inițierea procedurii de suspendare din funcție a președintelui Republicii Moldova. Document susținut de către toți cei 46 de deputați din opoziție. Majoritatea parlamentară obstrucționează oricare inițiativă de efectuare a controlului parlamentar”, a afirmat Ion Chicu.

Pe lângă sesizarea oficialilor europeni, formațiunea condusă de Ion Chicu pregătește o inițiativă care îl vizează direct pe președintele Parlamentului, Igor Grosu. Deputatul a anunțat că PDCM a elaborat deja proiectul de hotărâre pentru inițierea procedurii de demitere a șefului Legislativului. Documentul urmează să fie propus spre semnare și celorlalte formațiuni din opoziție.

„Acest proiect de hotărâre îl vom înainta și propune colegilor din opoziție pentru a fi semnat, înregistrat în secretariatul Parlamentului și a fi dezbătut în ședință ordinară”, a declarat Chicu.

Potrivit Regulamentului Parlamentului, președintele Legislativului poate fi revocat înainte de expirarea mandatului la solicitarea fracțiunii parlamentare care l-a propus sau a cel puțin unei treimi dintre deputații aleși. Pentru adoptarea hotărârii de revocare este necesar votul a două treimi dintre deputații aleși. Decizia se ia prin vot secret.

În actualul Parlament, Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) deține 55 dintre cele 101 mandate. Prin urmare, opoziția nu dispune de numărul de voturi necesar pentru demiterea lui Igor Grosu fără susținerea unor parlamentari din majoritatea guvernamentală.

Anunțul lui Ion Chicu a provocat și o reacție din partea Auricăi Jardan, consiliera președintelui Parlamentului.

Aceasta a criticat momentul ales de deputat pentru lansarea acuzațiilor. Reacția vine în contextul în care, luni, Parlamentul găzduiește o ședință specială cu participarea comisarei europene Marta Kos, consacrată parcursului european al Republicii Moldova.

Aurica Jardan a afirmat că evenimentul ar trebui să fie dedicat apropierii țării de Uniunea Europeană, nu disputelor politice interne.

„Ne pare rău că dl Chicu nici în momentele de mândrie față de Moldova nu are responsabilitate față de viitorul țării noastre și pune în prim-plan propriile frustrări. Această ședință, dl Chicu, nu este despre dvs. și frustrările personale, este despre cum Moldova s-a apropiat de UE și cum Moldova poate deveni membru al UE”, a declarat consiliera lui Igor Grosu.

Conflictul dintre majoritatea parlamentară și opoziție s-a intensificat după ce Biroul Permanent al Parlamentului a respins includerea pe ordinea de zi a proiectului privind inițierea procedurii de suspendare a președintei Maia Sandu. Președintele Parlamentului a susținut că demersul opoziției ar fi fost coordonat de la Moscova și ar urmări destabilizarea Republicii Moldova.