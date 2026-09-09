La aproape 25 de ani de la atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, New York City Emergency Management funcționează după reguli și proceduri dezvoltate în urma uneia dintre cele mai grave crize din istoria orașului, potrivit CBS New York.

Agenția monitorizează permanent cele cinci districte ale New Yorkului, coordonează răspunsul instituțiilor publice și pregătește planuri pentru situații de urgență care pot varia de la fenomene meteo extreme la dezastre de amploare.

Potrivit reportajului, experiența din 2001 a determinat administrația orașului să consolideze comunicarea dintre instituții și să acorde un rol mai important managementului situațiilor de urgență.

În timpul atacurilor din 11 septembrie, angajații biroului de management al situațiilor de urgență au fost nevoiți să își mute activitatea după ce clădirea 7 World Trade Center s-a prăbușit.

Operațiunile au continuat temporar de la Academia de Poliție de pe strada 23, potrivit declarațiilor comisarului Christina Farrell, citate de CBS New York.

Farrell a explicat că toți angajații agenției au supraviețuit atacurilor, însă unii dintre colegii lor au murit ulterior din cauza unor boli asociate expunerii la evenimentele din 11 septembrie.

În noiembrie 2001, alegătorii din New York au aprobat cu o majoritate covârșitoare transformarea biroului într-o agenție oficială, prevăzută în carta orașului. Noul sediu a fost construit și deschis în 2006, marcând o etapă importantă în reorganizarea instituției.

În prezent, agenția urmărește în timp real informații din cele cinci districte ale orașului, inclusiv comunicațiile radio ale poliției și fluxurile de trafic. Aceste date sunt folosite pentru a evalua situațiile și pentru a decide unde sunt necesare resurse suplimentare.

„Acesta este, într-un fel, ochii și urechile orașului”, a declarat Christina Farrell pentru CBS New York.

Activitatea nu se limitează la intervenția în cazul unui dezastru. New York City Emergency Management colaborează cu alte instituții pentru elaborarea planurilor de continuitate a operațiunilor, astfel încât serviciile publice să poată funcționa și în condiții dificile.

Agenția are, de asemenea, un rol în transmiterea avertismentelor către populație, inclusiv în cazul fenomenelor meteorologice severe, și în coordonarea poliției, pompierilor și a altor structuri implicate în răspunsul la urgențe.

Darrin Porcher, fost locotenent al Departamentului de Poliție din New York, a declarat că atacurile au evidențiat necesitatea unor relații mai strânse între instituțiile orașului.

RARE 9/11 FOOTAGE NEARLY LOST FOREVER — FOUND 23 YEARS LATER On September 11, 2001, 24-year-old Japanese man Kei Sugimoto filmed the attack on the World Trade Center from a rooftop about 3 kilometers away. Twenty-three years later, he rediscovered the deteriorating tapes and… pic.twitter.com/gShrBMS5SO — Publisher (@David_TJV) September 7, 2026

Potrivit acestuia, administrația locală a înțeles că schimbul rapid de informații și cooperarea dintre agenții sunt esențiale în timpul unei crize.

„Această relație ne-a făcut acum un oraș mai sigur. Avem 8,5 milioane de locuitori care merită servicii mai bune, iar de atunci am reușit să le oferim”, a spus Porcher, citat de CBS New York.

Pentru Christina Farrell, care lucra în administrația primarului la momentul atacurilor, evenimentele din 2001 continuă să reprezinte un reper profesional și personal. Ea a vorbit despre pierderea unor prieteni și colegi și despre responsabilitatea de a păstra vie memoria victimelor.

Comisarul agenției a subliniat că una dintre principalele lecții ale atacurilor este imposibilitatea de a anticipa exact următoarea urgență. Din acest motiv, planurile și capacitățile de răspuns trebuie adaptate permanent.

În prezent, agenția se pregătește pentru situații diverse, de la fumul provenit din incendiile de vegetație din Canada până la viscole puternice. Experiența acumulată după 11 septembrie este folosită pentru a îmbunătăți modul în care orașul detectează riscurile, informează populația și mobilizează resursele.

Transformarea New York City Emergency Management arată cum o criză majoră poate determina schimbări durabile în administrația publică. La New York, lecțiile atacurilor din 2001 au fost integrate în structura instituțională, în planurile de continuitate și în cooperarea dintre serviciile de urgență.