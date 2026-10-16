Dronele ucrainene ar fi vizat în noaptea de 15 spre 16 octombrie 2026 mai multe obiective din regiunile ruse Moscova, Rostov și Vladimir, inclusiv un centru de date al companiei Yandex, potrivit publicației The Kyiv Independent. Atacurile ar fi provocat incendii și pagube unor facilități de producție și depozitare, iar activitatea mai multor aeroporturi din zona capitalei ruse ar fi fost perturbată.

Informațiile disponibile la momentul publicării nu confirmau independent toate țintele atacurilor și amploarea pagubelor. Potrivit relatărilor citate de publicația ucraineană, operațiunile au vizat infrastructură tehnologică și obiective din mai multe regiuni ale Rusiei, pe fondul intensificării atacurilor cu drone.

Potrivit canalelor de monitorizare ExileNova+ și SuperNova+, dronele ar fi vizat un centru de date al companiei ruse Yandex din regiunea Vladimir, aflată la aproximativ 500 de kilometri de granița cu Ucraina.

Imaginile distribuite de persoane aflate în apropierea locului ar arăta explozii puternice și activitatea sistemelor de apărare antiaeriană în apropierea unor clădiri rezidențiale. Totuși, The Kyiv Independent a precizat că nu a putut verifica independent țintele atacului sau pagubele produse.

Centrul de date ar mai fi fost vizat pe 11 octombrie. După acel incident, Yandex a anunțat că operațiunile la respectiva unitate fuseseră oprite complet, potrivit publicației.

Atacurile recente s-ar înscrie într-o serie de lovituri asupra infrastructurii de centre de date din Rusia. Pe 8 și 9 octombrie, ar fi fost lovite centre de date din regiunile Riazan și Kaluga.

Aceste operațiuni au loc în contextul declarațiilor președintelui ucrainean Volodimir Zelenski privind posibilitatea unor represalii pentru atacurile rusești asupra infrastructurii de internet din Ucraina.

Atacurile au afectat și traficul aerian din zona capitalei ruse. Potrivit canalului rus de opoziție Astra, citat de The Kyiv Independent, plecările și sosirile de pe aeroporturile Vnukovo, Domodedovo, Jukovski și Șeremetievo au fost suspendate în cursul nopții.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat că sistemele de apărare antiaeriană ale capitalei au distrus peste 59 de drone ucrainene pe parcursul nopții.

Centro de Datos de Yandex atacados por un dron ucraniano. Inmediatamente se desploman los bots en RRSS fomentando la extrema derecha en US, Francia, Alemania, España... https://t.co/CueicgfhkK — Xa฿iΞr IglΞsias ® (@xabier_iglesias) October 12, 2026

La momentul relatării, nu era clar dacă dronele au lovit efectiv obiective în zona Moscovei. Imaginile distribuite de localnici arătau ceea ce păreau a fi flăcări pe cerul nopții, însoțite de zgomote atribuite dronelor și exploziilor.

În septembrie, Zelenski afirmase că spațiul aerian rusesc urma să fie, în fapt, închis din cauza amplorii atacurilor cu drone. Suspendarea zborurilor din jurul Moscovei ilustrează impactul pe care astfel de operațiuni îl pot avea asupra transportului aerian, chiar și atunci când pagubele la sol nu sunt confirmate.

La peste 950 de kilometri sud-est de Moscova, atacurile cu drone ar fi vizat și regiunea Rostov. Guvernatorul regional, Iuri Sliusar, a declarat că în localitatea Aksai au fost avariate facilități de producție și depozitare și că a izbucnit un incendiu.

Potrivit aceleiași declarații, au mai fost vizate districtul Certkovski și orașul Bataisk. Nu au fost prezentate în relatarea citată suficiente informații pentru a stabili amploarea totală a pagubelor sau eventualul bilanț al victimelor.

Atacurile din regiunea Rostov, alături de incidentele raportate în apropierea Moscovei și în regiunea Vladimir, indică extinderea geografică a operațiunii nocturne. Cu toate acestea, detaliile privind țintele lovite și consecințele atacurilor rămân parțial neconfirmate.

Relatările din 16 octombrie indică posibile atacuri ucrainene asupra unor obiective tehnologice și industriale din Rusia, suspendarea temporară a zborurilor pe mai multe aeroporturi din zona Moscovei și avarierea unor facilități din regiunea Rostov.

Principala incertitudine rămâne amploarea pagubelor și confirmarea independentă a țintelor lovite. Informațiile trebuie interpretate în contextul unei situații în desfășurare, în care autoritățile și sursele independente nu au furnizat încă o imagine completă a incidentelor.